Aborda sergisi CKM’de

Marmara Üniversitesi Heykel Bölümünün ilk mezunları Aborda heykel sergisinde bir araya geldi. Sergiyi 20 Haziran’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Heykel Bölümünün ilk mezunlarından on bir sanatçı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinde (CKM) açılan “Aborda” isimli heykel sergisinde yan yana geldi. Farklı malzemeleri farklı yöntemlerle uygulayarak özgün üretimlere imza atan sanatçılar, eserleri aracılığıyla ziyaretçilerine yaşama nasıl baktıklarını aktarırken aynı zamanda onlara farklı bir deneyim alanı sunuyor.

Serginin ismi ise “İki teknenin birbirine yanaşması veya teknenin kıyıya yanaşması” anlamına geliyor. Sergi alanı “Aborda” kelimesinin anlamını destekleyen bir kıyıya dönüştürülerek yan yana olmanın, birlikte yeni bir alan oluşturmanın zor koşullar barındırdığı bilgisiyle günümüz heykel sanatının da bir izleğini oluşturuyor. Ali Abayoğlu, Arzu Parten, Caner Şengünalp, Cemil Güç, Esma Paçal Turam, Hülya Bakkal, Hünkar Yılmaz, Meliha Sözeri, Serenay Şahin, Şenay Ulusoy ve Tarkan Güveli eserlerinin yer aldığı sergi 20 Haziran’a kadar CKM’de ziyaretçileriyle buluşacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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