Yalova'da kimya fabrikasında yangın

Yalova'da Türkiye’nin en büyük kimyasal üretim tesislerinden biri olan Ak-Kim Kimya Fabrikasında yangın çıktı.

Yalova'da Türkiye’nin en büyük kimyasal üretim tesislerinden biri olan Akkök Şirketler Grubu’na ait Ak-Kim Kimya Fabrikasında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın depo kısmında çıkan yangına Yalova İtfaiyesi ile Altınova ve Çiftlikköy ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki Ak-Kim Kimya Fabrikası'nın depo bölümünde çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Yangına Yalova İtfaiyesi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kntrol altına alındı. Hafta sonu olması nedeniyle depo bölümünde işçi bulunmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Fabrika yönetiminden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yalova’da faaliyet gösteren Ak-Kim Kimya fabrikamızdaki bir tesisin deposunda saat 12.40 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıkmıştır. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı çalışmalarımız sürmektedir” denildi. (Yalova/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 15:20

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