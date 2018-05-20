SeÃ§ime doÄŸru: â€˜Ya daha kÃ¶tÃ¼sÃ¼ olursaâ€™ tereddÃ¼tÃ¼nÃ¼ gideren kazanÄ±r

16 Nisan 2017'den bu yana yaÅŸananlar EsenyurtlularÄ± nasÄ±l etkiledi? SeÃ§men ne diyor? Ä°stanbul Esenyurtâ€™ta seÃ§imin nabzÄ±nÄ± Ã¶lÃ§tÃ¼k.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ä°stanbul

Esenyurt, 742 bin nüfusuyla Ä°stanbul’un en büyük ilçelerinden biri. BaÅŸta tekstil, gÄ±da ve metal olmak üzere irili ufaklÄ± pek çok fabrikanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± büyük bir sanayi havzasÄ± olan Esenyurt’un nüfusunu da aÄŸÄ±rlÄ±kla iÅŸçiler ve yoksul emekçiler oluÅŸturuyor.

AKP, iktidara geldiÄŸinden beri Esenyurt’ta seçim kaybetmedi; 16 Nisan referandumuna kadar. Ondan önce 7 Haziran’da oy kaybetmiÅŸ (yüzde 36), ancak 1 KasÄ±m’da oylarÄ±nÄ± yeniden toparlamÄ±ÅŸ (MHP ile birlikte yüzde 53). 16 Nisan referandumunda ise Esenyurt, yüzde 52.5 ile ‘hayÄ±r’ diyor.

16 Nisan’Ä±n diyetini ödeyen AKP’li belediye baÅŸkanlarÄ±ndan biri de 2004 yÄ±lÄ±ndan beri Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± olan Necmi KadÄ±oÄŸlu’ydu. Vitrinde ‘saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±’ vardÄ±, fakat arka planda referandum dile geliyordu...

Bu müdahale ve tabii bir yÄ±lda yaÅŸananlar Esenyurt’u nasÄ±l etkiledi? Seçmen ne diyor? Bu sorulara yanÄ±t aramak ve bir yÄ±l önce referandumdan bu yana deÄŸiÅŸen bir ÅŸey var mÄ± görmek amacÄ±yla, 16 Nisan’dan önce gittiÄŸimiz kahve ve derneklere yeniden gittik, onlarca kiÅŸiyle konuÅŸtuk.

Esenyurt'ta kahvelerin nabzÄ±nÄ± tuttuk

REFERANDUM KAZANABÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° GÖSTERDÄ°

Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z CHP seçmeninin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu, HDP’lilerinse uÄŸrak yerlerinden ErzincanlÄ±lar kahvesi. KaÄŸÄ±t oynanan bir masaya oturuyoruz. HDP-CHP ittifakÄ± burada kurulmuÅŸ! 16 Nisan’da ‘hayÄ±r’ diyenlerin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonucun hileyle deÄŸiÅŸtirildiÄŸini düÅŸünüyorlar. Referandum sürecinde umutsuzluk yerini umuda bÄ±rakmÄ±ÅŸ. CHP seçmeni, EmlakçÄ± Ayhan Aksu “Referandumda kazandÄ±k, elimizden aldÄ±lar. Ama biliyoruz ki kazandÄ±k” diye ifade ediyor bu durumu. Hemen yanÄ±mdaki Hüseyin Çelik de “Bir araya gelmek kazandÄ±rdÄ±” diyor, “Fakat sandÄ±k güvenliÄŸinden tereddütlüyüz...”

Gündemi epey takip eden bir masaya denk gelmiÅŸiz... MedyanÄ±n ne halde olduÄŸundan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n son konuÅŸmasÄ±na kadar her geliÅŸmeden haberdarlar. Seçimleri kazanmak için “Stratejik davranacaklarÄ±nÄ±” söylüyorlar. CHP’lilerin evlerindeki oylar 7 Haziran’daki gibi bölünmüÅŸ; bir kÄ±smÄ± vekillikte HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Muharrem Ä°nce’ye verecek. DemirtaÅŸ’Ä± istemediklerinden deÄŸil; hem HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ±, hem de ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na güçlü bir aday çÄ±karmayÄ± istiyorlar. HDP’nin CHP-Ä°YÄ° Parti-SP ittifakÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n “haksÄ±zlÄ±k” olduÄŸunu düÅŸünüyorlar ama “Meral AkÅŸener ile nasÄ±l yan yana geleceklerdi ki?” diye de soruyorlar.

Umutlular çünkü AKP’den kopuÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar. Ä°smini vermek istemediÄŸimiz belediye otobüsü ÅŸoförü, AKP mitinglerine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± insan sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ± dayanak yapÄ±yor bu düÅŸünceye.

Ekonominin ne kadar kötü gittiÄŸinden bahsediyorlar. AralarÄ±nda iÅŸsizliÄŸin Suriyelilerden kaynaklÄ± olarak arttÄ±ÄŸÄ±na dair bir sohbet baÅŸlÄ±yor. Hepsi aynÄ± fikirde; “SaÄŸlÄ±ktan, eÄŸitimden parasÄ±z yararlanÄ±yorlar” diye birbirlerini onaylÄ±yorlar. “SavaÅŸ sürüyor, bir de pek iyi koÅŸullarda da deÄŸiller sanki...” demeye kalmÄ±yor, hemen hep bir aÄŸÄ±zdan “Biz de fakiriz”, “Biz de kazanamÄ±yoruz” itirazlarÄ± yükseliyor.

TORUNUNUN ADINI TAYYÄ°P KOYMUÅž AMA...

BaÅŸka bir kahvehanedeyiz. Ä°çeride ‘batak’ oynayan 50 yaÅŸlarÄ±nda bir ekip var. MasanÄ±n bileÅŸimi ilginç; bir Ä°YÄ° Parti, bir MHP, bir HDP ve bir CHP seçmeni var. YanlarÄ±nda da eski AKP’li, sonradan CHP’li olmuÅŸ biri. 2010 yÄ±lÄ±na kadar inanmÄ±ÅŸ AKP’ye. Öyle ki torununun adÄ±nÄ± Tayyip koymuÅŸlar. Bugün çok öfkeli, ve hükümeti “yalancÄ±lÄ±kla” suçluyor. Ekonomik zorluklar ve adaletsizlikler etkili AKP’den kopmasÄ±nda. Bu kadar “muhalif” bir masada bir MHP’li ne yapÄ±yor acaba diye merak ediyorum. “Kavga etmiyor musunuz?” diye sorunca, “Siyaset konuÅŸmuyor ki hiç” diyorlar. “Neden?” diye soruyorum MHP’liye, gerçekten sessiz. Bir süre sonra MHP’li olmanÄ±n onun için takÄ±m tutmak gibi bir ÅŸey olduÄŸunu fark ediyorum. Ä°YÄ° Partili “O adama (ErdoÄŸan) yaklaÅŸandan hayÄ±r gelir mi!” diyor. Meral AkÅŸener’in “düzgün bir insan” olduÄŸunu söylüyor, onu desteklediÄŸini anlatÄ±yor. MHP seçmeni sessizce mÄ±rÄ±ldanÄ±yor; “MHP’liyiz biz.”

FotoÄŸraf: Eren Ergine/EVRENSEL

Ä°NCE’YÄ° DÄ°NLEMEYE, EDÄ°RNE’YE GÄ°DEN HDP’LÄ°

Hakkarili HDP seçmeninin talebi elbette, Kürt sorununun çözümü. Ä°kinci turda Muharrem Ä°nce’ye vereceÄŸini söylüyor. Edirne’ye gitmiÅŸ, Ä°nce’yi dinlemeye... “Samimi” diyor, ama onun için her ÅŸeyden önemlisi ErdoÄŸan’Ä±n kaybetmesi. “Neden bizim seçtiÄŸimiz kiÅŸi cezaevinde ki!” diyerek, DemirtaÅŸ’Ä±n bir an önce cezaevinden çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

Konu DemirtaÅŸ’tan açÄ±lÄ±nca masada sesler birbirine karÄ±ÅŸÄ±yor. Herkes aynÄ± anda konuÅŸuyor: “Adaletsizlik var, üç beÅŸ gazetenin haberi ile olmaz, kitlelere seslenebilmesi lazÄ±m. 7 Haziran’da etkilediÄŸi kesimi etkilemesi gerek”, “Ya onun baraj sorunu yok”, “Yok ya var olmaz mÄ±”, “CHP’li seçmen verecek ona...”

SANDIK GÜVENLÄ°ÄžÄ° ÖNEMLÄ°

Oy oranlarÄ± havada uçuÅŸuyor. Kimi diyor muhalefet kazanÄ±r yüzde 52, kimi 54... MHP’li seçmenin sesi yükseliyor; Yüzde 60! Masadakiler önce gülüyor, ardÄ±ndan hemen ardÄ±ndan kaygÄ±lar dile geliyor: SandÄ±klarÄ±n güvenliÄŸi çok önemli...

KÜRTLER: Ä°NCE’YÄ° ‘ÅžERH’LÄ° DESTEKLERÄ°Z!

VanlÄ±larÄ±n uÄŸrak yeri olan bir kahvede Kürt seçmenlerle konuÅŸuyoruz. Hepsi HDP’li. “Kürtler AKP ve ErdoÄŸan’a oy verir mi” diye soruyorum. “Sur’u Cizre’yi yok eden, Afrin’e operasyon düzenleyen Hükümete oy vermez Kürtler” diyorlar. Çözüm sürecinin ardÄ±ndan yaÅŸanan süreci, hendekler konusunu konuÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hep bir aÄŸÄ±zdan, yarÄ± Türkçe yarÄ± Kürtçe cevaplar geliyor. “CeylanpÄ±nar olayÄ± devletin oyunuydu”, “Çözüm sürecini bitirdi tabii canÄ±m”, “Hendeklerde de bi’sürü insan öldü, çoluk çocuk”, “Yok yok hayatta vermez Kürtler”... CÄ±lÄ±z bir ses çÄ±kÄ±yor sadece; “Yav bizim Kürtler veriiiir...” Susturuyorlar; Vermez!

CHP DOKUNULMAZLIK KONUSUNDA KÖTÜYDÜ AMA...

Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ±na öfkeliler. “Tutuklansak, baskÄ± da görsek, haksÄ±zlÄ±ÄŸa da uÄŸrasak, ne cesaretimiz kÄ±rÄ±ldÄ± ne umudumuz” diyorlar.

Ä°kinci turla ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucu ÅŸöyle: Parti ne derse o!

Ama ErdoÄŸan’Ä±n gitmesi için kimi desteklemeleri gerekiyorsa desteklemekten yanalar. CHP’nin dokunulmazlÄ±klar konusundaki tutumu canlarÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸ, ama ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± Muharrem Ä°nce’yi desteklemeye hazÄ±rlar. “AslÄ±nda verilmez de mecbur” diyorlar.

ERDOÄžAN NE DERSE, AYNISI AKP’LÄ°LERÄ°N DÄ°LÄ°NDE

AKP’lilerin yoÄŸun olduÄŸu bir dernekteyiz. Buraya 16 Nisan referandumundan önce de gelmiÅŸtik. O zaman da seçmen aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± AKP’deydi. Fakat geçen yÄ±l daha rahat sohbet edebilmiÅŸtik, ÅŸimdi biraz daha keskin bir tavÄ±rla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Ä°çeri girebilmek için küçük bir sorgulamadan geçmemiz gerekiyor. Gerekli sözlü izinler alÄ±ndÄ±ktan sonra, yaÅŸlarÄ± 30 ile 40 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 15-20 kiÅŸilik bir masaya oturuyoruz. Masadakiler Esenyurt’taki minibüs ÅŸoförleri. Esenyurt’tan da, AKP’den de, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’dan da çok memnun olduklarÄ±nÄ± ifade ediyorlar. “Reisimiz ne derse o” sözü hepsinin dilinde. “Neden Ak Parti’ye oy veriyosunuz?” sorumuz bile onlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor, hatta kÄ±zdÄ±rÄ±yor. “NasÄ±l yani!” gibi bir cevapla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. “CÄ±k cÄ±k cÄ±k, ben bu insanlarÄ± anlamÄ±yorum” gibi kÄ±nama cümleleri duyuyorsunuz.

BaÅŸka partiye oy verenleri, hükümeti eleÅŸtirenleri nankörlükle suçluyorlar. “Daha ne yapsÄ±n ki” diyorlar, “Köprü yaptÄ±, yol yaptÄ±... Dünya lideri oldu, dünya lideri...” Dernekteki televizyonda A Haber açÄ±k. Ekran ile masadakiler arasÄ±nda ince bir ÅŸablon var sanki. Hükümetin aÄŸzÄ±ndan ne dökülüyor, medya neyi veriyorsa o masa aynÄ±sÄ±nÄ± tekrarlÄ±yor.

CHP döneminde, yaÄŸ, tüp kuyruÄŸu olduÄŸundan, Ä°stanbul’un çöplük içinde olduÄŸundan bahsediyor biri. Soruyorum;

- Kaç yaÅŸÄ±ndasÄ±n?

- 35

- HatÄ±rlÄ±yor musun o dönemi?

- HayÄ±r, ama Esenyurt çamur içindeydi, onu hatÄ±rlÄ±yorum. Åžimdi baksana binalara, yollara...

- O kadar zaman geçmiÅŸ, normal deÄŸil mi yol yapÄ±lmasÄ±?

- Yok abla, buralarÄ± bilmiyorsun...

ÅžORTLU KADINA ÅžÄ°DDET DE, DOLARIN YÜKSELMESÄ° DE ALGI OPERASYONU!

Bir diÄŸeri, hükümetin ve ErdoÄŸan’Ä±n asla ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Bunu ispat için de ErdoÄŸan’Ä±n ‘AçÄ±k bir kadÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±ndaki çocuÄŸu sevmesini’ örnek veriyor.

Otobüste ÅŸort giyen kadÄ±nlarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti hatÄ±rlatÄ±yorum. Ä°lk kez duymuÅŸlar! “Benim minibüsümde hiç yaÅŸanmadÄ±” diyor hemen karÅŸÄ±mda oturan... Sonra bunun bir “algÄ± operasyonu” olduÄŸunu söylüyorlar. CHP böyle bir algÄ± yayÄ±yormuÅŸ.

Yükselen dolardan ve ekonomik kriz tehlikesinden konu açÄ±lÄ±nca, içlerinden biri, 15 yÄ±l önce çektiÄŸi krediyle minibüs aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “Åžimdi olsa alamam” diyor. Ama faizlerin 24 Haziran’Ä±n ardÄ±ndan ineceÄŸine inanÄ±yorlar. Çünkü zaten dolarÄ±n yükselmesi de bir algÄ± operasyonu!

‘REÄ°SÄ°MÄ°Z HALLEDER’

Esenyurt belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n istifa etmek zorunda kalmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiklerini soruyorum. AKP’li belediyelerde de yolsuzluk olduÄŸunu belirterek, “Temiz siyaset yoktur” diyorlar. Ve iÅŸte o cümleyi yine duyuyoruz; ÇalÄ±yorlar ama yapÄ±yorlar, CHP yapmÄ±yordu!

“Seçimin sonucu ne olur sizce?” diye sorunca “Ä°lk turda alamazsak zor” yanÄ±tÄ± geliyor. KarÅŸÄ±mda oturan söze giriyor; “Reisimiz o zaman onu da halleder.”

FotoÄŸraf: Eren Ergine/EVRENSEL

‘Ä°Åž YOK, AMA HÜKÜMET GÄ°DERSE DAHA KÖTÜ OLUR’

Yine bir kahve... Bir hayli zorlandÄ±ktan sonra oturduÄŸumuz masadakiler, inÅŸaat iÅŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. “Ä°ÅŸler nasÄ±l?” sorumuza “Yok iÅŸ miÅŸ bitmiÅŸiz... Demir çok pahalÄ±, çünkü dolar fÄ±rladÄ±. Ä°nÅŸaat sektörü Türkiye’de krizde ÅŸimdi. PeriÅŸanÄ±z resmen...” yanÄ±tÄ± veriyorlar. Ama ErdoÄŸan giderse durumun daha da kötü olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorlar. “Bu hükümet giderse Ä°stanbul’da yaÅŸayamayÄ±z. Memlekete, köye gitmek zorunda kalÄ±rÄ±z” diye kaygÄ±lanÄ±yorlar.

TEREDDÜTLÜ OLANI KÄ°M KAZANACAK?

Esenyurt’ta bir çok kahve ve dernek gezdik; daha çok orta ve üst yaÅŸ grubu iÅŸçi ve emeklilerle konuÅŸtuk. Gördük ki seçimin nabzÄ± henüz yavaÅŸ atÄ±yor Esenyurt’ta. Heyecan yok, hareket yok, kimse konuÅŸmak istemiyor... TelevizyonlarÄ±n çoÄŸu kapalÄ±.

Referandumdan iki ay evvel gittiÄŸimizde her yerde bir hareketlilik görülüyordu. Anayasa maddeleri hararetle tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu. 24 Haziran seçimleri ise henüz kahvehane sohbetlerinde yeterince yer bulamamÄ±ÅŸ gibi. Ancak vatandaÅŸ gündemden uzak deÄŸil...

Referandumdan bir farkÄ± da muhalif seçmenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunun yerini cesarete, umuda bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Bir kÄ±yaslama yaparsak muhalif seçmenin daha dinamik olduÄŸu söylenebilir. “OHAL, baskÄ±, tehdit nereye kadar!” diyorlar. “16 Nisan’da kazanabileceÄŸimiz gördük, yine kazanÄ±rÄ±z” diyorlar.

Bu arada CHP’lisi, Ä°YÄ° Partilisi hepsi HDP’nin barajÄ± geçmesi gerektiÄŸinin farkÄ±nda. Hatta bazÄ± CHP’liler, “Evdeki oylar paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak” diyor. HDP’liler ise her ne kadar dokunulmazlÄ±klar nedeniyle CHP’ye tepki duysalar da, kendi adaylarÄ± ikinci tura kalmazsa ve partileri iÅŸaret ederse Muharrem Ä°nce’yi desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini söylüyor.

AKP’liler arasÄ±nda ise bir “Reisçi” diye tanÄ±mlananlar var ki, onlar “Neden AKP, neden ErdoÄŸan?” sorusuna bile tahammülsüz. Ama bir de iktidarÄ±n politikalarÄ±, özellikle de ekonomi canlarÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± halde “ErdoÄŸan kaybederse, daha da kötü olacaÄŸÄ±nÄ±” düÅŸünenler var. Tereddütlüler...

Esenyurt’ta referandum sonuçlarÄ±na benzer bir tablonun çÄ±kmasÄ±, yani ‘hayÄ±r’Ä±n önde çÄ±kmasÄ± iki ÅŸeye baÄŸlÄ±. Bir; “Ya daha kötüsü olursa” diyen tereddütlü seçmeni ikna etmek. Ä°ki; sandÄ±klara sahip çÄ±kmak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 MayÄ±s 2018 08:28

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