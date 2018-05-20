Kendi kaderini tayin etmenin baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¶rneÄŸi: 11 MayÄ±s

Okay Deprem, Donetsk ve Lugansk'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesini ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamayÄ± yazdÄ±.

Okay DEPREM

Kendi kaderini tayin hakkÄ±nÄ±n sadece ulusal dinamikle ÅŸekillenmediÄŸine, iÅŸin içine çok çeÅŸitli bölgesel, kültürel, siyasal ve de sosyolojik etmenin girdiÄŸinin açÄ±k bir kanÄ±tÄ±ydÄ± yakÄ±n tarihte Donbass’ta gerçekleÅŸtirilen baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanlarÄ±. Bir ulus, halk ya da bölge olarak kendi kaderini tayin hakkÄ±nÄ± savunmanÄ±n ve elde etmenin bir bedeli olduÄŸunu; tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan eden cumhuriyetlerin buna gerçekten de hazÄ±r olduÄŸunu Donbass’ta 2014 baharÄ±ndan itibaren geliÅŸen olaylar fazlasÄ±yla tanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±. 2014 ÅŸubatÄ±nda Kiev’de sivil darbeyle iktidarÄ± faÅŸist güçlerin gasbetmesine kadar GüneydoÄŸu Ukrayna’nÄ±n iki vilayeti olan Donetsk ve Lugansk ilk bakÄ±ÅŸta, en yakÄ±n -KomÅŸu illerden sadece, etnik- RuslarÄ±n ve de Rusça konuÅŸulma oranÄ±nÄ±n biraz daha yüksek olmasÄ±yla ayrÄ±lÄ±yor gibi gözüküyordu. Ancak, ülkedeki yeni gayrimeÅŸru yönetime en sert tepkiyi vermesinden baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k metni deklarasyonuna (7 Nisan), oradan kendi kaderini tayinin halk oylamasÄ±na sunulacaÄŸÄ± 11 MayÄ±s’a kadar ki sürece ve oradan da, buna tepkiyi Donbass’Ä± iÅŸgal edip bölgeye savaÅŸ açmakla veren Kiev Rejimi’ne karÅŸÄ± gösterdiÄŸi direniÅŸe dek yörenin, kendi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmekte çok daha farklÄ± ve zengin motifleri olduÄŸu ortaya çÄ±kÄ±yordu.

KENDÄ° KADERÄ°NÄ° TAYÄ°NE GÖTÜREN ASIL DÄ°NAMÄ°K ETNÄ°K VEYA DÄ°LSEL DEÄžÄ°L

Donbass’Ä±n kuzey komÅŸusu Kharkov ilinde etnik Rus nüfus, Donetsk ve Lugansk eyaletlerinden sadece sÄ±rasÄ±yla yüzde 5 ile 10 nispetinde daha düÅŸük iken, ana dili Rusça olanlarÄ±n oranÄ± ise neredeyse aynÄ± gibiydi. DolayÄ±sÄ±yla etnik ve dilsel aidiyet noktasÄ±nda aralarÄ±nda hemen hemen bir farklÄ±lÄ±k yoktu. Ne var ki Donbass, tüm yerleÅŸim tarihinde bir madenci ve demir-çelik iÅŸçisi havzasÄ± olmuÅŸ; daha ÇarlÄ±k RusyasÄ±’nÄ±n son döneminden baÅŸlamak suretiyle ancak esas olarak Sovyetler BirliÄŸi devrinde Ukrayna’nÄ±n bir numaralÄ± maden ve aÄŸÄ±r sanayi yöresi haline gelmiÅŸti. “BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k” sonrasÄ± UkraynasÄ±’nda da göreli olarak bu özelliÄŸini korumuÅŸtu. Bundan dolayÄ± da, her iki il de yetiÅŸkin nüfusun çoÄŸunluÄŸunun maden ve metal sektörü iÅŸçilerinden oluÅŸtuÄŸu bir yer olmasÄ±yla geri kalan tüm Ukrayna ÅŸehir ve bölgelerinden farklÄ±laÅŸÄ±yordu. 1991 sonrasÄ±nda ülkedeki büyük endüstri iÅŸletmelerinin kapatÄ±lmasÄ±, yaÄŸmalanmasÄ± veya üretkenliklerinin düÅŸürülmesi sürecinden de Donbass nispeten daha az hasarla çÄ±kmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ, baskÄ±n proleter kimliÄŸini muhafaza etmeyi sürdürmüÅŸtü. Ukrayna’nÄ±n diÄŸer eski sanayi-iÅŸçi metropolleri ise bu konumlarÄ±nÄ± kayda deÄŸer nispette kaybetmiÅŸler; bu yüzden de sosyal, sosyolojik bileÅŸimleri deÄŸiÅŸmiÅŸti zamanla.

YÜZDE 90 ORANINDA ‘EVET’

Donetsk ve Lugansk’Ä± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararÄ±na götüren bir baÅŸka temel motor güç de; bu geniÅŸ ve yoÄŸun nüfuslu bölgenin sol-komünist kimyasÄ± ile, genel olarak Sovyet dönemine ve onun kazanÄ±mlarÄ±na olaÄŸanüstü baÄŸlÄ±/sadÄ±k yapÄ±sÄ±ydÄ±. Elbette bu da gene bu topraklarÄ±n proleter-madenci hüviyetiyle ilintiliydi. Tarihler 11 MayÄ±s 2014’ü gösterdiÄŸinde, de facto Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin ellerinde tuttuÄŸu topraklar ile, aynÄ± adlÄ± illerin halen Ukrayna’nÄ±n kontrolünde olan kÄ±smÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu düzenlendi. SandÄ±k baÅŸÄ±na giden halka, üzerinde tek sayfalÄ±k bir bülten üzerinde, hem Rusça hem de Ukraynaca yazÄ±lÄ± tek bir soruya “evet” ya da “hayÄ±r” cevabÄ± vermeleri isteniyordu: “Donetsk / Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin devletsel baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararÄ±nÄ± destekliyor musunuz?”… DNR tarafÄ±nda katÄ±lanlarÄ±n yüzde 89.07’si “evet” ve yalnÄ±zca yüzde 10.19’u “hayÄ±r” yanÄ±tÄ±nÄ± verirken, LNR’de ise yüzde 96.2 “evet”, yüzde 3.8 ise “hayÄ±r” diyecekti. Bunun üzerine ertesi gün DNR ve LNR yönetimleri baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararlarÄ±nÄ± ilan ediyordu. Öte yandan Ukrayna hükümeti referandumun tüm ülke çapÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸi argümanÄ±nÄ± dillendirirken; ABD, AB ve onlarÄ±n güdümündeki AGÄ°T gibi organizasyonlar ise halk oylamalarÄ±nÄ±n “gayrimeÅŸru” olduÄŸunu iddia edeceklerdi… Ä°ÅŸte o günden beri her iki devlette de 11 MayÄ±s, “Cumhuriyet Günü” olarak kutlanÄ±yor. Biz de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n 4. yÄ±l dönümünde Donetsk’teki törenleri yerinde izledik.

EN AZ YÜZ BÄ°N KÄ°ÅžÄ° BAÄžIMSIZLIK YIL DÖNÜMÜNDE YÜRÜDÜ

Rus Drama Tiyatrosunda yapÄ±lan ödül töreninden sonra binlerce kiÅŸi ÅŸehrin protokol caddesi Artyom ile Lenin MeydanÄ±’nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi bölgede toplanÄ±yor. Tribünde Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr Zakharçenko ve yanÄ±ndaki yönetim erkanÄ±na, Abkhazya devlet baÅŸkanÄ± ile Güney Osetya temsilcileri eÅŸlik ediyor. Ä°lk olarak DNR ve Rusya bayraklarÄ± sallayan uzunca bir motosikletliler konvoyu geçiÅŸ yapÄ±yor. ArdÄ±ndan önce halk konseyi, “Donetsk Cumhuriyeti” ve “Özgür Donbass” Toplumsal Hareketleri, “Genç Cumhuriyet” adlÄ± resmi gençlik örgütü ile “Oplot” isminde askeri-sosyal hareketin kalabalÄ±k kortejleri yürüyor. Akabinde sendikalar kendi pankartlarÄ± ardÄ±nda boy gösterirken, sonrasÄ±nda sÄ±ra DNR’in tüm kentlerini temsil eden ayrÄ± ayrÄ± topluluklara geliyor. “Adalet”, “eÅŸitlik”, “özgürlük” ve “barÄ±ÅŸ” gibi Sovyet dönemi mitinglerinin tipik sloganlarÄ± bugün de taÅŸÄ±nan dövizlere yansÄ±yor. DalgalandÄ±rÄ±lan bayraklarÄ±n çeÅŸitliliÄŸi ile, taÅŸÄ±nan envai çeÅŸit flama, obje ve heykelcik de yüz bine yakÄ±n insanÄ±n yürüdüÄŸü dev kutlamayÄ± adeta bir bayram havasÄ±na çeviriyor…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 MayÄ±s 2018 12:35

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