'Nefret Söylemine Karşı Yerel Medya Ağı Gazetecilik' semineri yapıldı

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği'nin 'Nefret Söylemine Karşı Yerel Medya Ağı Gazetecilik Seminerleri' gerçekleşti.

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği’nin “Nefret Söylemine Karşı Yerel Medya Ağı Gazetecilik Seminerleri” projesinin İstanbul Strateji Toplantısı Taksim Hill Otel’de gerçekleşti.

“Nefret Söylemine Karşı Yerel Medya Ağı Gazetecilik Seminerleri” projesi Heinrich Böll Stiftung Derneği desteği kapsamında gerçekleşti.

İstanbul’da düzenlenen ikinci strateji toplantısından çıkacak sonuçlar, Ankara’da yapılan strateji toplantısı çıktıları ile birleştirilecek ve 15 ilde yerel medya çalışanları ile bir araya gelinecek.

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanı Bülent Durukan, son yıllarda artan nefret suçlarının nefret söylemini körükleyen habercilik anlayışından kaynaklandığını söyledi.

Durukan projenin, üretilen nefret söylemini yerel medyanın bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılmasıyla kırmaya çalışmak, nefret söyleminin ayrıştırıcı dilini yerel medya çalışanları ile analiz etmek amacı ile gerçekleştirildiğini anlattı.

YEREL BASINDAKİ NEFRET SÖYLEMİ DAHA FAZLA

Seminerde, Hrant Dink Vakfı’nın “Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2017 Raporu”na da atıf yapıldı. Rapora göre 41 ulusal gazetede 2 bin 298, 507 yerel gazetede ise 2 bin 998 metinde nefret söylemi var. Yerel basındaki nefret söylemi ise çoğunlukla Suriyeli mültecilere ilişkin. Haber değerinin kimliğe bağlanarak belirleniyor olması ise rapordaki çarpıcı veriler arasında. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 14:34

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