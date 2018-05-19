Hak-İş'ten hükümete kadro teşekkürü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, erken seçim ve Filistin konusunun çalışma yaşamına ilişkin gündemlerini geriye attığını söyledi.

Hak-İş'in geleneksel basın iftarında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, erken seçim ve Filistin konusunun çalışma yaşamına ilişkin gündemlerini geriye attığını söyledi. Arslan, taşeron işçilerine kadro meselesinin tarihi bir başarı olduğunu savunarak hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Hak-İş'in geleneksel basın iftarı, Grand Ankara Hotel'de gerçekleşti. İftar programında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasına İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katıldığını belirterek başladı. Hak-İş, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak İsrail ve ABD büyükelçilikleri önünde protesto eylemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, uluslararası toplumun ve Türkiye'nin mutabakata vararak bu sorunu çözebileceğini dile getirdi.

'SEÇİM VE FİLİSTİN KONUSU GÜNDEMLERİMİZİ GERİYE ATTI'

Erken seçim kararına değinen Arslan, seçimin erkene alınmasını Türkiye'nin sorunlarının çözümü açısından onemli gördüklerini ve bu nedenle bu kararı desteklediklerini söyledi. Arslan, erken seçim ve Filistin konularının çalışma hayatına ilişkin gündemlerini geriye attığını ifade ederek "Gündemimizin en önemlisini oluşturan taşeron meselesinde geldiğimiz noktayı büyük bir başarı olarak görüyoruz. Kamuda taşeron sisteminin sona erdirilmiş olması, özellikle işçi teminine yönelik hem kamuda hem de yerel yönetimlerde bundan sonra taşeron sisteminin iptal edilmiş olması Türkiye için ve emekçiler için tarihi bir başarıdır." dedi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını küresel kapitalizme ve küresel güçlere karşı bir meydan okuma olarak gördüklerini dile getiren Arslan, hükümet yetkilerine teşekkür etti. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 14:26

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