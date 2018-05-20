HesabÄ± sorulmayacak mÄ± KÄ±ÅŸladaÄŸâ€™Ä±n?

On beÅŸ yÄ±l Ã¶nce genÃ§ ormanlarla kaplÄ± tepelerde tek bir aÄŸaÃ§ kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Tepe kalmamÄ±ÅŸtÄ± daha doÄŸrusu! Devasa bir â€˜cehennem Ã§ukuruâ€™ tepeyi yutmuÅŸtu.

Özer AKDEMÄ°R

EtrafÄ±nda döndü durdu yerde yatan ölü kuzunun. AcÄ± acÄ± meleyerek döndü. Yönünü sürüye çevirdi, yürüdü üç beÅŸ adÄ±m, yine döndü. KoÅŸtu geldi ölü kuzunun yanÄ±na, uzun uzun kokladÄ±. Göbek baÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu yeri yaladÄ±, hiç açÄ±lmamÄ±ÅŸ göz kapaklarÄ±nÄ±, minik aÄŸzÄ±nÄ±n kenarÄ±nÄ±.

Çoban ilerde sürünün baÅŸÄ±nda bekledi koyunu. Gütmedi sürüyü gürbüz otlarÄ±n olduÄŸu yere doÄŸru. Koyunun ölü doÄŸan yavrusuyla vedalaÅŸmasÄ±nÄ± izledi oturduÄŸu yerden. Çoban köpeÄŸi de oturdu yanÄ±na. O da kafasÄ±nÄ± yere uzatÄ±p bekledi.

Koyun, uzun dakikalar sonra, baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Meleyerek etrafÄ±na baktÄ±, umar gözlerle. Bir yardÄ±m gelmeyeceÄŸini anladÄ±. iri gözlerindeki hüzün büyüdü büyüdü. Son kez vardÄ± ölü kuzusunun yanÄ±na. Son kez kokladÄ± küçük gövdeyi baÅŸtan sona. Ve son kez öptü kuzusunu, boynundan. Yürüdü sürüye doÄŸru!...

***

Sorumun bitmesinin ardÄ±ndan kÄ±sa bir sessizlik oldu telefonun karÅŸÄ± ucunda.

“NumaramÄ± nereden buldunuz, önce onu bir söyleyin” dedi. Ses tonundan epeyce bir gerginleÅŸtiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yordu. “Siz sendikacÄ± deÄŸil misiniz? TelefonlarÄ±nÄ±za her yerden ulaÅŸmam mümkün”. “Öyleyim tabii de...” cümlenin sonunu getiremedi, ne diyebilirdi ki?

BoÅŸluktan yararlanÄ±p yeniden sordum; “Madenden sizin üyeniz olan 300’e yakÄ±n iÅŸçinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, madenin kapatÄ±lacaÄŸÄ± doÄŸru mu?” Ben soruyu sorana kadar ne diyeceÄŸini de toparlamÄ±ÅŸtÄ± sanÄ±rÄ±m, daha soruyu bitirmeden “Yok öyle bir ÅŸey kardeÅŸim. Ä°ÅŸçi çÄ±karÄ±mÄ± falan söz konusu deÄŸil” dedi. Sesi hala gergindi. “NumaramÄ± kimden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± söylerseniz...”

Sorusunu duymazdan gelip “teÅŸekkürler, iyi günler” deyip kapattÄ±m.

Aradan on beÅŸ dakika geçmedi ki bu sefer o beni aradÄ±. Yine telefon numarasÄ±nÄ± nereden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu ilk olarak. Ben de kendisine haber kaynaÄŸÄ±mÄ± söylememin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± usulünce anlattÄ±m. AsÄ±l derdi bu deÄŸilmiÅŸ zaten. “Benim size görüÅŸ vermeye yetkim yok, onun için aradÄ±m” dedi. “NasÄ±l yani? Biraz önce iÅŸçi çÄ±karÄ±mÄ± yok demiÅŸtiniz, bu bilgi doÄŸru mu deÄŸil mi?” AynÄ± ÅŸeyi söyledi; “bu konuda basÄ±na görüÅŸ verme yetkim yok”. Bu aslÄ±nda bir anlamda olayÄ±n dolaylÄ± olarak itirafÄ±ydÄ±. SöylediÄŸi yalanÄ±n baÅŸÄ±na iÅŸ açmasÄ±ndan korkuyordu sendikacÄ±.

AldÄ±ÄŸÄ±m bilgi son derece güvenilirdi. KaynaÄŸÄ±m, soruyu duyar duymaz anlatmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, “Evet, doÄŸru. Bugün itibariyle 280 sendikalÄ± iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ± madende. DoÄŸru düzgün bir gerekçe ileri sürmüyorlar. Madene iki ya da üç yÄ±l ara verileceÄŸini, sonra teknoloji yenilenerek yeniden iÅŸe alÄ±nacaklarÄ± söyleniyor iÅŸçilere. ÇÄ±karÄ±mlar basÄ±ndan gizleniyor. Zaten UÅŸak basÄ±nÄ± bunun haberini yapamaz. Sendikadan da ses çÄ±kmÄ±yor. Burnumuza kötü kokular geliyor. Bu geçici bir durum deÄŸil gibi”.

Bilgi almak için aradÄ±ÄŸÄ±m madene yakÄ±n Ä°nay köyünden Muammer SakaryalÄ±, “geçen hafta yanÄ±ndan geçtik arabayla, maden hayalet gibi!” dedi. Görünen o ki “Avrupa’nÄ±n en büyük altÄ±n madeni”, KÄ±ÅŸladaÄŸ’Ä± bir hÄ±rsÄ±z tedirginliÄŸi ile sessiz sedasÄ±z terk ediyordu!

***

FotoÄŸraf: Özer Akdemir/EVRENSEL

Üç yÄ±l önce bilirkiÅŸi keÅŸfi sÄ±rasÄ±nda devasa bir alana yayÄ±lan maden sahasÄ±nÄ± gezerken, bölgenin 15 yÄ±l önceki hali gelmiÅŸti gözlerimin önüne. Daha altÄ±n madeni için kazma vurulmamÄ±ÅŸken, bu genç ormanlarla kaplÄ± tepeleri, o tepelerin arasÄ±ndan, kÄ±zÄ±lçam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n gölgesinde kÄ±vrÄ±la kÄ±vrÄ±la giden yollarÄ± anÄ±msadÄ±m. O yol bizi OvacÄ±k Köyü’ne çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Köydeki ölüm sessizliÄŸini bugün bile unutamam. AltÄ±n madeni sahasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda kalan köyün tamamÄ±nÄ± satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ± ÅŸirket. Bir iki ay içinde de köyün boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Köylülerin çoÄŸu evlerini, sokaklarÄ±nÄ± arkalarÄ±nda bÄ±rakÄ±p göçüp gitmiÅŸti ÅŸehre. Kalan birkaç köylüden birisinin evine gittik.

Evin iri taÅŸlarla çevrili avlusunda karÅŸÄ±ladÄ± bizi 70 yaÅŸÄ±ndaki Meryem TaÅŸdöven nine. Elindeki toprak testiden su ikram etti. ArkasÄ±ndaki duvarÄ±n üzerine sÄ±ralanmÄ±ÅŸ sardunyalar, kadife çiçekleri, gülhatmileri sordum. “BunlarÄ± da götürecek misiniz?” diye. Gözleri dolu dolu oldu. “Bu çiçekleri götürdük diyelim anÄ±larÄ±mÄ±z, çocukluÄŸumuz, gençliÄŸimiz ne olacak? Ya mezarlarÄ±nda bÄ±rakÄ±p gideceÄŸimiz ölülerimiz! Ya koyunlarÄ±, kuzularÄ± nereye götüreceÄŸiz?” dedi. YarasÄ±na tuz basmÄ±ÅŸtÄ±m sorumla.

Yandaki evde ise baÅŸka bir hummalÄ± çalÄ±ÅŸma vardÄ±. KomÅŸu KatrancÄ±lar köyünden Kamil AtÄ±lay daha bir yÄ±l önce yapÄ±lan ve neredeyse hiç oturulmamÄ±ÅŸ evin kapÄ±, pencerelerini, ahÅŸap kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± söküyordu. “Ev sahibi Almanya’da. Herhalde içinde oturmak nasip olmadÄ±” dedi.

***

Siyanür sÄ±zdÄ±rÄ±lan topraÄŸÄ±n üzerinde gezerken herkes tedirgindi. Madencilerin ‘seyreltilmiÅŸ siyanür var borularda, bir zararÄ± yok” sözlerine raÄŸmen kimse damla damla siyanürün akÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dev gibi alanÄ± gezmek istemedi daha fazla.

On beÅŸ yÄ±l önce ormanlarla kaplÄ± tepelerde tek bir aÄŸaç kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Tepe kalmamÄ±ÅŸtÄ± daha doÄŸrusu! Devasa bir ‘cehennem çukuru’ tepeyi yutmuÅŸtu. O keÅŸfin ardÄ±ndan madenin kapasitesini üç kat arttÄ±rma izni onaylandÄ±. Eski haritalarda kalan OvacÄ±k köyünün yanÄ±na yenilerini katacaktÄ±, yeni köyleri yutacaktÄ± maden!

***

Åžimdi, sebebini kimsenin tam olarak bilemediÄŸi nedenlerde iÅŸçi çÄ±karÄ±yor ÅŸirket. En son gelen sayÄ± 500 civarÄ±nda ve daha da artacaÄŸÄ± söyleniyor. BaÅŸka bir ÅŸirkete devir edileceÄŸi, siyasi iktidardan önemli birileri ile kar paylaÅŸÄ±mÄ±nda anlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gibi bir sürü bilgi havada uçuÅŸuyor. Ä°ÅŸçi iÅŸsiz kalÄ±rken, sendikasÄ± bu gerçeÄŸi gizliyor. Maden yetkililerinin aÄŸzÄ±nÄ± bÄ±çak açmÄ±yor. BasÄ±nda Avrupa’nÄ±n en büyük madeninin böyle sessiz sakin kapanmaya doÄŸru gidiÅŸi haber dahi olmuyor. Bir zamanlar ormanlarÄ±nda kekliklerin, ceylanlarÄ±n, tilkilerin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ä°ç Anadolu’yu Ege’ye baÄŸlayan KÄ±ÅŸladaÄŸ viran edilmiÅŸti, talan edilmiÅŸti. KaçÄ±p gidiyorlar ÅŸimdi, “Dur, nereye? BurasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nda böyle miydi?” diyen yok nasÄ±l olsa!

***

YÄ±llardÄ±r, yüzlerce kuzu ölü doÄŸdu KÄ±ÅŸladaÄŸ çevresinde. Yüzlercesi meleyemedi hiç, aÄŸzÄ±, çenesi, gözleri olmayanlarÄ± saymÄ±yorum. Ölü yavrusunu terk edemeyen koyunun acÄ±sÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik. Bütün bu acÄ±larÄ± yaratan madenci ÅŸirketin hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi, KÄ±ÅŸladaÄŸ’Ä± viran edip kaçÄ±p gitmesine izin mi verilecek ÅŸimdi? Ä°çinde birazcÄ±k yurt, doÄŸa, vatan, insan sevgisi olanlar dikilmeyecek mi karÅŸÄ±larÄ±na? HesabÄ± sorulmayacak mÄ± KÄ±ÅŸladaÄŸ’Ä±n?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 MayÄ±s 2018 14:45

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