DiÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±, takkesi haindir â€˜Ã¶tekiâ€™si

Nuray Sancar, rÃ¶portajÄ± gÃ¼ndem olan SÃ¼leyman Ã‡akÄ±r'Ä± ve gÃ¶sterdiklerini yazdÄ±.

Nuray SANCAR

Bir televizyon muhabirinin, seçimle ilgili sokak röportajÄ± yaparken denk geldiÄŸi öfkeli ‘dayÄ±’nÄ±n videosunu iyi saklayÄ±n. Bir buçuk dakikalÄ±k bu videoda Türkiye’nin iyi kontörlenmiÅŸ bir resmi var çünkü. ‘DayÄ±’, “Bu Ak Parti keÅŸke 70 yÄ±l önce olaydÄ± Türkiye zirveye ulaÅŸacaktÄ±” diyor, “ulaÅŸÄ±m, su, düzenleme… Ak parti çalÄ±ÅŸÄ±yi… Bir çivi çakmadÄ± ötekiler” diyor. Emperyalistler hainler “yok laiklik elden gidiyi dediler. Dedenin takkesiyle, eÅŸarpla uÄŸraÅŸtÄ±lar” diyor. Kenarda sinirle bu konuÅŸmayÄ± dinleyen bir kadÄ±n “sen önce diÅŸlerini fÄ±rçala” diye bel altÄ± vurup kaçtÄ±ktan sonra ‘dayÄ±’ kameralarÄ±n önünde ne diyeceÄŸini bilemiyor. “Hain” diye baÄŸÄ±rÄ±yor kadÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan; “Bak 155’i ararÄ±m, Bak içeri aldÄ±rÄ±rÄ±m, diline dikkat et, 15 Temmuz alçaklarÄ±nÄ± savunma” diyor.

Takke-eÅŸarp ikilisiyle diÅŸ fÄ±rçasÄ± arasÄ±nda ikiye bölünen bir çarÅŸÄ± bu. 90 yÄ±llÄ±k ezberle süren münazarada bir türlü yeniÅŸemeyen iki argüman birbirinin yarasÄ±nÄ± kanatmaya devam ediyor. ‘DayÄ±’nÄ±n neden sonuç iliÅŸkilerinden nasip almamÄ±ÅŸ, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±kça OsmanlÄ±’dan 15 Temmuz’a atlayÄ±verdiÄŸi tarih algÄ±sÄ±yla hiçbir rasyonel zeminde tartÄ±ÅŸÄ±lamaz zaten. Bu rasyonalite kaybÄ± “öteki”nde de var. Siyasi tepkisini “Sen önce git diÅŸlerini fÄ±rçala” diyerek gösteren kadÄ±nÄ±n davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± koÅŸullayan kayÄ±p ihtiyarÄ±nkiyle aynÄ±. Ä°kisinde de hazÄ±r yapÄ±m düÅŸünce sistematiÄŸi aslÄ±nda aynÄ± urganla paketlenmiÅŸ.

Suriyeliler çok doÄŸuruyor diye ÅŸikayet eden, lehçeli ya da aksanlÄ± Türkçeye dayanamayan, baÅŸörtüsüne tahammülsüz “ÇoraplarÄ± kaçmaz, gömlekleri buruÅŸmaz”, kendisini nezih karÅŸÄ± tarafÄ± geri, pis, kirli, iÄŸrenç bulan küçük burjuva elitizmi, 90 yÄ±llÄ±k cumhuriyetin modernleÅŸme paradigmasÄ±ndan türeyen bir dejenerasyon türü. DiÄŸeri de bu paradigmayÄ± sarstÄ±ktan sonra eÅŸarba-takkeye sarÄ±lmÄ±ÅŸ bir teknolojist (yollar köprüler) kalkÄ±nma paketi elinde, devri sabÄ±kla mücadele etmeye çalÄ±ÅŸan, bunu yaparken de her lafÄ±nÄ± devlet gücüyle tahkim eden bir profil.

Ä°nsani geliÅŸkinliÄŸi nezihlik, kültürel donanÄ±m, temizlik ve eÄŸitimle iliÅŸkilendirmeye; ilerlemeyi BatÄ±lÄ±laÅŸma, yani kapitalist sistemin geliÅŸmiÅŸ ülkelerine yetiÅŸme olarak tarif etmeye yatkÄ±n apolitik bir zihniyetle, “laiklik elden gidiyor diyorlar ama 70 yÄ±ldÄ±r bir çivi çakmadÄ±lar” diyen DayÄ±’nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± politikleÅŸmiÅŸ gibi görünen zihniyeti, bir madalyonun iki yüzü gibi birbirine yapÄ±ÅŸÄ±k. Tek farkÄ± birinin iktidarda diÄŸerinin muhalefette olmasÄ±. AslÄ±nda ikisi için de sorun, aslÄ±nda hayatÄ± zindan eden bir sistemin kimin kültürel ve ahlaki deÄŸerleriyle iÅŸleyeceÄŸinden ibaret.

Bu bölük pörçük laflarÄ±nÄ±n hangi siyasi iddiaya eklemlenerek onu güçlendirdiÄŸi önceden belli. Kültürel deÄŸer yargÄ±larÄ±nÄ±n ve bir kÄ±yafet gibi insanlara giydirilmiÅŸ simgelerin, bunlar baÄŸÄ±msÄ±z hareket eder gibi göründükleri anda bile politik bütünlüklerle kurduÄŸu iliÅŸki çok açÄ±k.

Ona “Git diÅŸlerini fÄ±rçala” diyen birini içeri aldÄ±rabileceÄŸini düÅŸünen ihtiyar, kendisini boÅŸuna devletle özdeÅŸleÅŸtirmiyor. 16 yÄ±ldÄ±r verdiÄŸi oy karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda “Siz ne istiyorsanÄ±z o oluyor” geri dönüÅŸüne muhatap oldu. Ä°stediklerinin takke, eÅŸarp ve köprü olduÄŸuna inandÄ±rÄ±ldÄ±. Soma KatliamÄ±’yla partinin iliÅŸkisini kurduÄŸu için AKP’li müÅŸavir tarafÄ±ndan tekmelenen iÅŸçi gibilerinin hep istisna kaldÄ±ÄŸÄ± bir baÄŸlamda “AK Partililik”, oy veren yoksullarÄ±n nezdinde havadan statü sahibi olmak, maddi ya da duygusal olarak nemalanmak anlamÄ±na geldi hep. 15 Temmuz’da devleti kurtaran, devletin bekasÄ±nÄ±n bekçisi olan da odur! Köprüler, inÅŸaatlar onun için yapÄ±lÄ±r. Bir araba dolusu övgüye mazhar olduÄŸundan Reis’in sureti olarak dolanÄ±r. Partisinden olmayan herkes asalak, vatan haini, ayyaÅŸ, yasakçÄ±, hazdan baÅŸka bir ÅŸey düÅŸünmeyen; bir çivi bile çakamayan/çakmayan insanlardÄ±r; çünkü Reis de öyle demektedir.

Popülizmin iki farklÄ± biçimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi bu olayda sözcükler fazlasÄ±yla politik bir ima yüklenmiÅŸler, denk düÅŸtükleri nesnel iliÅŸkilerin temsili deÄŸil de kendisi olma iddiasÄ±nda bulunmuÅŸlardÄ±r. DayÄ±’nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndakiler emperyalizmin uÅŸaklarÄ±dÄ±r; çünkü diÅŸ fÄ±rçasÄ±yla uÄŸraÅŸanlar aynÄ± zamanda baÅŸörtüsü ve takkeyle de uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸlar ve kafadan 15 Temmuz darbesine sevinmiÅŸlerdir. Öyleyse haindirler. Bir 155’lik canlarÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±r!

Steril kadÄ±n içinse gericilik kirli diÅŸler, cehalet, eÄŸitimsizlik demektir. Onu nerede görse tanÄ±r! Çünkü bu, onun yaÅŸam biçiminin baÅŸbelasÄ±, ülke için ciddi bir tehdittir.

Oysa beka meselesi olarak gündeme getirilen her konuda; Meclisten dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nda, sÄ±nÄ±r ötesi operasyonlarda, YenikapÄ±’da, Yunan adalarÄ± mevzuunda yani gerçek politik konularda yoktur aslÄ±nda birbirlerinden pek farkÄ±.

Zaten popülizm böyle çalÄ±ÅŸÄ±r; insanlarÄ±n gerçek ve ortak çÄ±karlarÄ±nÄ±n, benzerliklerin üstünü örter, onlarÄ± ya iktidar projelerinin ya da politikalarÄ±nÄ±n yeniden üreticisi haline getirir ya da buna karÅŸÄ± çÄ±kan kümelenmelerin harcÄ± olma iÅŸlevi görür. Bölük pörçük kültürel kodlarÄ± bir araya getirerek yeni anlam kümeleri, kimlikler ve aidiyet duygularÄ± üretir. Siyasetin düÅŸtüÄŸü çarÅŸÄ±da simgeler ve ideolojiler sözün politik baÄŸlamÄ±na durmaksÄ±zÄ±n iÅŸaret eder.

Nitekim Süleyman ÇakÄ±r’a AKP Üsküdar Ä°lçe Örgütü “Sahip çÄ±ktÄ±.” Kendisine yönelik tehdit olduÄŸu iddiasÄ±yla gerekli soruÅŸturmanÄ±n da baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. “Sen git önce diÅŸlerini fÄ±rçala” diyen kadÄ±nÄ±n benzeri olan yurttaÅŸlarÄ±n, DayÄ±’nÄ±n laflarÄ±nÄ± kendi üstlerine alarak sosyal medyadan yaÄŸdÄ±rdÄ±klarÄ± lanetin bedelinin, bir kÄ±smÄ± için 155 olarak, savcÄ±lÄ±k iddianamesi ve belki gözaltÄ± olarak dönecek olmasÄ±, ihtiyarÄ±n temsil ettiÄŸi siyasi baÄŸlamÄ±n bu olay nezdinde tüm kodlarÄ±yla tamamÄ±na erdiÄŸini gösteriyor.

Her fÄ±rsatta, her yerde tekrar tekrar izlenen bir film bu.

BarÄ±ÅŸ Atay gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken de yayÄ±ndaydÄ±. AynÄ± kafa iki tweet yüzünden bir sürü insanÄ± tutukladÄ±. Takkeydi eÅŸarptÄ±, 15 Temmuz’du derken 100 binden fazla insan cezaevinde, on binlerce insan iÅŸinden gücünden edildi. Her yerde Süleyman ‘dayÄ±’nÄ±n benzerleri 155’e otomatik olarak baÄŸlÄ± bir kolluk birimi gibi çalÄ±ÅŸarak ihbarlar yaÄŸdÄ±rmaya, herkesi hainlikle suçlamaya devam ediyor.

Bu bir ÅŸey deÄŸil. Bunun daha kötüsü bu dejenerasyon içinde giderek insanÄ±n kendi düÅŸman bellediÄŸine benzemesi: BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n nasÄ±l inÅŸa edileceÄŸini tartÄ±ÅŸmadan karÅŸÄ± tarafa her fÄ±rsatta “yargÄ±lanacaksÄ±nÄ±z” diye baÄŸÄ±rmasÄ±. Emperyalizme, siyonizme lafla kafa tutarken bunun gerekleri üzerine düÅŸünmemesi; aralarÄ±na utanç duvarÄ± örülmüÅŸ yoksullar arasÄ±ndaki kutuplaÅŸtÄ±rmayÄ± yeniden üreten söylemleri tekrarlamakla sömürü sistemini arazlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sanmasÄ±; tek adam rejimini eleÅŸtirmek yerine o tek adamÄ±n diplomalÄ±sÄ±na ya da diÅŸleri temiz olana tav olmasÄ± falan...

Neyse... Kimse kÄ±zmasÄ±n sadece rekürtaj yapÄ±yoruz ÅŸurada.

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