Adnan Ã–zyalÃ§Ä±nerâ€™den deÄŸinmeler: PatlamalarÄ± ateÅŸleyenleri gÃ¶remediÄŸimiz, gÃ¶rsek de engelleyemediÄŸimiz bir Ã¶lÃ¼m kalÄ±m savaÅŸÄ±nÄ±n iÃ§indeyiz.

Adnan ÖZYALÇINER

DURULAMA

DaÄŸlarda karlar eridi. Irmaklar coÅŸtu, taÅŸtÄ±. Gürüldeyerek akÄ±yor. SakinleÅŸtiÄŸinde dibindeki çakÄ±l taÅŸlarÄ± parÄ±ldayacak güneÅŸle. Kan rengi tek bir taÅŸ kalmamacasÄ±na. IÄŸÄ±l Ä±ÄŸÄ±l akan duru suyun yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±.

ERZURUM

Her kentin bir rengi, bir kokusu vardÄ±r. Erzurum tarih kokan gri bir kent. Oltu taÅŸÄ± parlaklÄ±ÄŸÄ±nda. IÅŸÄ±ldayan.

KÄ°TAP

Kitap özgürlüÄŸe, aydÄ±nlÄ±ÄŸa insanlÄ±ÄŸa atÄ±lmÄ±ÅŸ bir ilk adÄ±mdÄ±r. Onda sözcükler nasÄ±l birbirini izleyip çoÄŸalÄ±yorsa adÄ±mlar da adÄ±mlarÄ± izleyerek çoÄŸalacaktÄ±r.

HER GÜN

DoÄŸuda bir yerlerde kan akÄ±yor/akÄ±tÄ±lÄ±yor. Her gün.

DoÄŸuda bir yerlerde gündüzleyin akan/akÄ±tÄ±lan kanÄ±n ardÄ±ndan, bütün bir gün hava, günlük güneÅŸliyken akÅŸama doÄŸru ikindileyin birdenbire kararÄ±p hÄ±zlÄ± bir yaÄŸmur boÅŸalÄ±yor. Her gün.

PAS DEMÄ°RÄ° YÄ°YOR

Paslanan demir betonu tutmazmÄ±ÅŸ uzmanlarÄ±n dediÄŸine göre. Ya biz, yaÄŸmurda, karda, soÄŸukta, her tür yoksunlukta paslanan/paslandÄ±rÄ±lan bizler? Bugüne deÄŸin bir iÅŸin ucundan doÄŸru dürüst tutamayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z ondan mÄ±dÄ±r? Ondan mÄ±dÄ±r bizi paslandÄ±ran yöneticilere karÅŸÄ± koyamayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, pasÄ±n demiri yiyiÅŸi gibi, birbirimizi yiyiÅŸimiz?

SUÇLULUK

PatlamalarÄ±n sonu gelmiyor. UzaÄŸÄ±mÄ±zdan, yakÄ±nÄ±mÄ±zdan. Her yerden. Biz nerdeysek ordan patlÄ±yor. Ordan fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±yor kan, ateÅŸ. Kimi dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdan, kimi içimizden. Kimi bize karÅŸÄ±, kimi birbirimize. PatlamalarÄ± ateÅŸleyenleri göremediÄŸimiz, görsek de engelleyemediÄŸimiz bir ölüm kalÄ±m savaÅŸÄ±nÄ±n içindeyiz. Suçlulara karÅŸÄ± çÄ±kamayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n suçluluÄŸu içinde.

YIKINTI

Nereye bakarsan bak hasarlÄ±. Güzelim doÄŸanÄ±n bile eski tazeliÄŸi yok. Yer yer kanla, ateÅŸle lekeleniyor/lekeliyorlar. Eskiyor/eskitiyorlar. Bizimle birlikte. YÄ±kÄ±ntÄ±lar içinde.

ÅžÄ°Ä°RESÄ°M

ÇarÅŸambadaki Sultan Selim Camisinin dibinde, gerçekten de çukurun içindeki ÇukurbostanÄ± dolduran gecekondularÄ± çekmiÅŸ Özcan Yaman 1983’te. Birbirinin sÄ±rtÄ±na binmiÅŸ olarak caminin göklere yükselen apak yapÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda karanlÄ±ÄŸa batÄ±k gecekondularÄ±.

Bu çeliÅŸik görüntüyü ÅŸu dizeleriyle seslendirmiÅŸ Sennur Sezer:

“Hangi bina büyük,

hangi bina yakÄ±ÅŸÄ±r Yaratan’a söyle bana

TaÅŸ avlularÄ±n serinliÄŸi, mermer kubbe mi,

o kubbenin taÅŸÄ±nÄ± yontanÄ±n ellerinin dinlendiÄŸi kulübe mi?”

FÄ°LÄ°STÄ°N

AteÅŸe karÅŸÄ±, zulme karÅŸÄ± incecik gövdesiyle, canÄ±yla dikiliyor Filistin. Hep birlikte. Çoluk çocuk. Söndüremeseler de ateÅŸi, durduramasalar da zulmü kutsal özgürlüklerinin yeÅŸil çayÄ±rlarÄ±na, masmavi Ä±rmaklarÄ±na sÄ±zmasÄ±na izin vermemek için can veriyorlar. Canla baÅŸla. Ne ateÅŸi söndürecek tufanÄ±, ne seslerini duyuracaklarÄ± Sur’u beklemeden.

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