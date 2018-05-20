FotoÄŸraf: Abed Zagout/AA
Filistinâ€™de kÄ±rmÄ±zÄ± pazartesi
ErcÃ¼ment Akdeniz Filistinlilere dÃ¶nÃ¼k katliamÄ±, direniÅŸi ve Fadi Abu Salah'Ä± yazdÄ±.
Ercüment AKDENÄ°Z
“Bu toprak emer ÅŸehitlerinin derisini
buÄŸday ve yÄ±ldÄ±z vaat eder yaza
TapÄ±n bu topraÄŸa!
Tuz ve suyuz biz onun baÄŸÄ±rsaklarÄ±nda
savaÅŸan bir yarayÄ±z baÄŸrÄ±nda”
Filistin’in oÄŸlu diye anÄ±lan ünlü Åžair Mahmud DerviÅŸ, halkÄ±nÄ±n özgürlük isyanÄ±nÄ± iÅŸte bu dizelerle betimliyor. Åžair öldü ve bu dünyadan ayrÄ±ldÄ±. Fakat onun her bir dizesi özgür Filistin davasÄ±nda yaÅŸamaya devam ediyor.
Ve baÅŸka bir oÄŸul, evlad-Ä± Filistin’in.
AdÄ±: Fadi Abu Salah...
Helikopterler gökten gaz bombalarÄ± yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda, sniperler insan avÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda belirdi o; “çocuk generallerin” yaktÄ±ÄŸÄ± lastiklerden yükselen kara dumanlarÄ±n tam orta yerinde...
Mahmud DerviÅŸ ÅŸiirlerinden fÄ±rlamÄ±ÅŸ efsanevi direniÅŸçilerden farkÄ±, belki sadece bacaklarÄ±nÄ±n olmamasÄ±.
10 yÄ±l önce, yine bir direniÅŸ gününde; bacaklarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ± çünkü Ä°srail uçaklarÄ± onun.
10 yÄ±l sonra yani bugün, Donald Trump büyükelçilik hançerini Filistin’in kalbine sapladÄ±ÄŸÄ±nda, tekerlekli sandalyesiyle yürüdü bu kez zulmün üzerine.
Vurulmadan hemen önce...
Bir deklanÅŸörün yakaladÄ±ÄŸÄ± o direniÅŸ karesinde...
BacaklarÄ± kopartÄ±lmÄ±ÅŸ olan sadece Fadi Abu Salah deÄŸildi, Filistin’di!
TopraklarÄ± parsel parsel yaÄŸmalanmÄ±ÅŸ; ÅŸehirleri, etrafÄ±na duvar örülerek tutsak edilmiÅŸ; baÄŸÄ±na bahçelerine el konmuÅŸ; ekmeÄŸi, suyu, ilacÄ±, mamasÄ± kesilmiÅŸ Filistin’in sahi Fadi Abu Salah’Ä±n bacaklarÄ± koparÄ±lmÄ±ÅŸ halinden ne farkÄ± vardÄ±?
SALAH’I UÄžURLARKEN...
Fadi Abu Salah’Ä±n cansÄ±z ve bacaksÄ±z bedeni Filistin bayraÄŸÄ±na sarÄ±ldÄ±.
AynÄ± gün, 60 cenaze birden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°srail kurÅŸunlarÄ±yla vurulmuÅŸ, gaza boÄŸulmuÅŸ üç bin yaralÄ± insan, kendi acÄ±larÄ±nÄ± bir kenara koyup, onlar için gözyaÅŸÄ± akÄ±ttÄ±.
Ama dünya devletleri her zamanki gibi suskundu, üç maymun oyunu böyle günler için vardÄ± ne de olsa!
BM her zamanki gibi yine karnÄ±ndan konuÅŸuyor ve onun Ä°nsan HaklarÄ± Sözcüsü Rupert Colville ÅŸöyle diyordu: “Ä°ki bacaÄŸÄ± da olmayan bir adam, büyük ve iyi korunmuÅŸ bir çitin arkasÄ±ndan ne kadar büyük bir tehdit ifade ediyor olabilir?”
Colville’nin sorusu elbette haklÄ± bir soru, haklÄ± bir sitemdi ama hepsi o kadar!
Zira 14 MayÄ±s Pazartesi günü Gazze’de yaÅŸanan vahÅŸet için “Bu bir katliamdÄ±r” diyemeyecek kadar aciz içinde kalmÄ±ÅŸ bu türden açÄ±klamalar, ABD ve Ä°srail’in iÅŸlediÄŸi insanlÄ±k suçlarÄ±na ÅŸemsiye açmaktan öteye geçmiyordu.
KARA, KIRMIZI PAZARTESÄ°
Peki ya bizde, Türkiye’de bu vahÅŸete verilen tepki ne oldu?
Devlet ve hükümet sözcülerinin peÅŸ peÅŸe açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kÄ±nama metinlerinde bolca “katliam” ifadesi kullanÄ±ldÄ±, doÄŸru.
Üstüne bayraklar yarÄ±ya indirildi ve ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.
Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’dan baÅŸlayarak devlet katÄ±ndan art arda 14 MayÄ±s günü için “Kara Pazartesi” ifadesi kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
Oysa “Kara Pazartesi” ifadesi katliamÄ±n ÅŸiddetini tanÄ±mlamakla birlikte; bu vahÅŸete yol veren, çanak tutan politikalarÄ± perde arkasÄ±nda saklayan bir kelime oyunuydu da.
Neden?
Çünkü 14 MayÄ±s protestolarÄ±na neden olan kÄ±ÅŸkÄ±rtmanÄ±n fitilini, daha 6 ay öncesinde, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ateÅŸlemiÅŸti.
Trump ve avenesi, ABD BüyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ilan ederek, hem BM sözleÅŸmelerine hem de bütün dünya devletlerine meydan okumuÅŸtu.
Yani perÅŸembenin geliÅŸi çarÅŸamba’dan belliydi; ve bizim devlet zevatÄ±mÄ±z da içinde olmak üzere, 6 ay boyunca dünya devletlerinden bu karara caydÄ±rÄ±cÄ± tek yaptÄ±rÄ±m gelmedi.
KolombiyalÄ± Büyük Yazar Gabriel García Márquez’in “KÄ±rmÄ±zÄ± Pazartesi” romanÄ±nÄ± çoÄŸumuz bilir. Kitap, iÅŸleneceÄŸi herkesin malumu olan ama engel olmak için kimsenin kÄ±lÄ±nÄ± kÄ±pÄ±rdatmadÄ±ÄŸÄ± bir namus cinayetini anlatÄ±r. RomanÄ±n kahramanÄ± Santiago Nasar’Ä±n öldürüleceÄŸi daha ilk satÄ±rlardan bellidir. DolayÄ±sÄ±yla finalde yaÅŸanacak trajik cinayetin vebali kasabada yaÅŸayan herkesin omuzlarÄ±ndadÄ±r. Ne tütsülü ayinler bu günahÄ± temizleyebilir ne de cenaze töreninde dökülen gözyaÅŸlarÄ± kasabanÄ±n onurunu geri getirebilir artÄ±k.
KÄ±sadan hisse...
Dün, bir Meclis oturumunda ya da yüz binlerce insanÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± YenikapÄ±’da, “Kara pazartesi” için ne kadar lanetler yaÄŸdÄ±rÄ±lÄ±rsa yaÄŸdÄ±rÄ±lsÄ±n, Trump’Ä±n ilanÄ± ile baÅŸlayan ve sonu bir vahÅŸetle biten 6 aylÄ±k o suskunluk dönemi asla unutulmayacak.
Çünkü...
Filistin’de 14 MayÄ±s’ta yaÅŸanan ve bütün dünya devletlerinin sonucunu önceden bildikleri “KÄ±rmÄ±zÄ± Pazartesi” sadece Filistin’in deÄŸil bizim de “KÄ±rmÄ±zÄ± pazartesi”mizdir.
Bu nedenle...
Meydanlarda Ä°srail ve ABD zulmüne, “Kara pazartesi”ye öfke kusan halklar; kendi hükümetlerine de “kÄ±rmÄ±zÄ± pazartesi”nin hesabÄ±nÄ± sormak durumundadÄ±rlar.
Filistin bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± Fadi Abu Salah’Ä±n son fotoÄŸrafÄ± da bunu söylemektedir zaten...
KADÄ°M YARA, KADÄ°M DÄ°RENÄ°Åž
20. yüzyÄ±l dünyasÄ± büyük savaÅŸlar yaÅŸadÄ±, büyük acÄ±lar çekti; buna ÅŸüphe yok.
Malum ÅŸimdi 21. yüzyÄ±ldayÄ±z...
Milenyum çaÄŸÄ±nda yani...
Hem yeni bin yÄ±lÄ± kucaklayalÄ± ÅŸunun ÅŸurasÄ±nda 18 yÄ±l oldu.
Ama böyle giderse eÄŸer; 20. yüzyÄ±l, zulüm ve kederde, 21. yüzyÄ±lÄ±n yanÄ±nda çocuk kalacak...
20. yüzyÄ±ldan ve hatta önceki bin yÄ±ldan kalan bir yaradÄ±r Filistin!
Bir pazarlÄ±k ve satÄ±ÅŸ tarihidir; her defasÄ±nda elbet bir ihanet ve arkadan hançerlenme tarihidir de, bu doÄŸru.
Ama...
Ve fakat...
“Dedeleri toprak sattÄ±, torunlarÄ±n çÄ±rpÄ±nÄ±ÅŸÄ± boÅŸa “ diyenler de halt etmektedir.
Çünkü...
Kudüs’ün baÄŸrÄ±na bir hançer gibi saplanan o elçilik binasÄ± kadar; bacaklarÄ± Ä°srail devleti tarafÄ±ndan kopartÄ±lmÄ±ÅŸ direniÅŸçinin, parmaklarÄ±nda salladÄ±ÄŸÄ± taÅŸ da bir o kadar gerçekliktir.
“7’den 70’e bir halk direniÅŸi” sözü de kesmez onu!
Zira 8 aylÄ±k Leyla bebeÄŸin, son nefesini bir gaz bulutunun ortasÄ±nda verdiÄŸi, muazzam bir 21. yüzyÄ±l destanÄ±dÄ±r Filistin.
Ezilen halklarÄ±n en kadim olanlarÄ±ndan biri olarak, ateÅŸi sönmeyen bir uyanÄ±ÅŸtÄ±r.
Kendi yarasÄ±nda direniÅŸ mayalayan bir kadim efsanedir.
Son söz...
Mahmud DerviÅŸ, 2002 NâzÄ±m Hikmet Ödülüne layÄ±k görülmüÅŸtü.
Onun son ÅŸiirleri, Filistin direniÅŸi içindeki bölünmelere duyduÄŸu hüznü yansÄ±tÄ±r.
DolayÄ±sÄ±yla tÄ±pkÄ± Mahmud DerviÅŸ gibi Fadi Abu Salah da bir Filistin evladÄ±dÄ±r.
14 MayÄ±s’ta, Ä°srail zulmüne direnirken ölümsüzleÅŸenler, ÅŸu ya da bu kalÄ±ba sokulamayacak kadar evrensel bir deÄŸerdir artÄ±k.
Ve Fadi Abu Salah, ÅŸimdiden o isimlerin en baÅŸÄ±nda anÄ±lmaktadÄ±r.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 MayÄ±s 2018 10:21
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