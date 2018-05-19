Muharrem İnce, seçim bildirgesinin ana başlıklarını açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Samsun'da manifestosunu açıkladı. İşte, Muharrem İnce'nin seçim bildirgesinde yer alan ana başlıklar...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı.

İnce, demokrasiyi 5 sütun üzerinde yeniden tesis edeceklerini söyledi ve bu 5 unsurun "Hukuk, Demokrasi, Ekonomi, Dış Politika, Eğitim" olduğunu belirtti.

İnce'nin okuduğu bildirgenin ana başlıkları şöyle:

"Ortadoğu batağına dibine kadar saplandık. Ülkemiz kontrolden çıkmış bir göç politikası nedeniyle bir göçmen sorunuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Türkiye herkesle kavga eden bir ülke haline gelmiştir. Dini her şeye alet eden bir grubun tahakkümü altındayız. Düşünce hürriyeti rafa kaldırılmış. Tek adam gibi düşünmeyen herkes hain, terörist ilan edildi. Karanlık bir tablo, iç karartıcı bir ülke ve bunalmış bir millet var. Yaşama sevincimizi yitirme noktasına geldik. Görülmemiş bir aymazlıkla her şeyi istiyorlar. Kendilerine ve yandaşlarına rant için şehirlerimizi yok ediyorlar. Halkın nefes alabileceği yeşil alanlar talan ediyorlar. Erdemmiş gibi şehirleri yaşanamaz noktaya getirdiklerini itiraf ediyorlar.

Yaptıklarının hesabını vermeyecekleri sürekli bir iktidar peşindeler. Her türlü politika gerçeklikten uzaklaştı. Başta ekonomi olmak üzere rakamlara baktığımızda gerçekleri görmekteyiz. Vicdansız ve gücün altına girmiş bir din anlayişi Müslümanlıkla bağdaşamaz. Haklının başının eğik olduğu bir ülke

Partili olmak ve biat etmek her şey için şart haline getirildi. Devletin bütün kurumları tek adamın kurumları haline getirildi. Devlet ayaküstü politikalarla idare edilir oldu. Her kademedeki görevle hesap verme yerine 'kandırıldık' demeyi adet edindi.

Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği üzerinde yükselen 5 sütun üzerinde yeniden tesis edeceğiz:

Hukuk, Demokrasi, Ekonomi, Dış Politika, Eğitim.

'OHAL KALDIRILACAK'

Hukuk: İlk adım OHAL'in kaldırılması olacak. Yetkin ve kararsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi sağlanacaktır. Önünü iliklemeyen hakim ve savcılar görev yapacaktır. HSYK yeniden yapılandırılacak. Adalet Bakanı ve yardımcısı HSYK'da görev almayacak. Hak arama özgürlüğünü güvence altına alacak düzenleme yapılacak. Telefon dinlemeleri başta olmak üzere hukuksuz uygulamalara son verilecek.

'GÜÇLÜ BİR PARLAMENTER REJİM OLACAK'

Demokrasi: Güçlü bir parlamenter rejim olacak. Sivil toplum ön plana çıkacaktır. Yerel yönetimler güçlendirilecek. Medya, siyasetin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacak. FETÖ, IŞİD, PKK... terör örgütleriyle mücadele edilecek. Kamu yöneticilerinin seçilmesinde liyakat ve ehliyet ilk madde olacak.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 5'E DÜŞÜRÜLECEK

Ekonomi: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikalara son vereceğiz. Üretime dayalı gelirin hakça bölüşüldüğü bir düzene geçilecek. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecek. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacak. Finansal yatırımların güvenliği esastır. Dış yatırımcılar olmak üzere şart olan güvenilir yatırım ortamı olacak. Kaynaklar israf değil üretim ekonomisine yönlendirilecek. Orta gelir tuzağından kurtarılacak. 3.5 yıl içinde en az 5 dünya markası yaratacağız. İşsizlik oranları 5 yıl içinde yüzde 5' e düşürülecek. Bilişim merkezleri oluşturulacak.

Bilişim alanında hizmet ihraç eden bir ülke haline gelecek. İhracatımız 2 katına çıkarılacak. Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak politikalar uygulanacak. Türkiye'yi lojistik üs haline getireceği. İthal kömüre dayalı termik santral yapımına sınır getirilecek.

Demiryolu ve otoyallar projesini Samsun-Mersin otoyolu projesi başlatacaktır

'YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ'

Dış Politika: Uluslarası politikada vazgeçilmez ilkemiz yeniden "Yurtta barış, dünyada barış" olacaktır. Bütün dünya ülkeleriyle sağlıklı bir ilişki kurulacaktır. Batı ülkeleri ve AB ile ilişkimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda gelştireceğiz. AB, ile ilişkimizi geliştireceğiz. Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşmak hedefimizdir.

5 miyona yaklaşan göç sorunu insani bir şekilde çözülecektir.

'ÖĞRENCİ ODAKLI YAPILANMA'

Eğitim: Akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı öğrenci odaklı yapılandırılacak.

Yüksek öğretimde idari reform yapılacak. Üniversitelerin bölünmesi engellenecek. Yurt sorunu çözülecek. Gençlik bursu ve Cumhuriyet bursu verilecek. Her sene 10 bin üniversite mezunu dünyanın en iyi okullarına gönderilecek. Yurda döndüklerinde üniversitelerde, sanayide etkin rol oynayacaklar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILACAK

İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Tam gün eğitime geçilecek. Proje okul uygulaması kaldırılacak. Hiçbir sınavda giriş ücreti alınmayacak. Öğretmenliğin statüsünü güçlendireceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak.

Sağlık: Kalteli ve herkesin erişeceği sağlık sistemi oluşturmak hedefimizdir. 18 yaşına kadar herkes bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

'MAZOTU 3 LİRADAN VERECEĞİZ'

Çevre: Gelecek nesillerin haklarını da gözeten politikalar geliştirilecek. Şehirleşmede ulaştırmada enerji politikalarında çevrenin korunması öncelikli hedefimiz olacak. Yerel yönetimlerin sorumluluklarını artıracağız. Halkın karar alma süreçlerine katılımı sağlanacaktır.

Tarım: Çiftçinin ezilmesine izin verilmeyecek. Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım merkezi yapacağız. Çitçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını iptal edeceğiz.

'ASGARİ ÜCRET 2200 TL OLACAK'

Çalışma hayatı: Çalışanların örgütlenmesi sağlanacak. Herkese iş ana hedefimizdir. Asgari ücret 2200 TL olacak, aile sigortası olacak. Kadınların siyasi yaşama katılmaları ve üst makamlara gelmesi sağlanacak. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele edilecek.

Kültür ve Sanat: Özgür düşünceyi teşvik edeceğiz. Toplumun sanat etkinliklerine katılımı sağlanacak. Sanatçıların örgütlenmesi sağlanacak.

Spor: Sporun siyasallaşması engellenecek. Bütün spor dalları özendirilecek. Passolig kaldırılacak.

Turizm: Gelir, 60 milyar dolara çıkarılacak. Tanıtım kamu ve özel sektör ortaklığında kurulan etkin bir kurum tarafından yönetilecek. Van Gölü Çevresi, Kapadokya çevresi turizm projeleri başlatılacak.

Bir diğer görevimiz birbirlerine düşmanlaştırılan insanları barıştırmaktır. Yolumuzu aydınlatan ışık, milletimizin gücüdür. Onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız. Büyük milletimizin her ferdini bu bildirgeye ortak olmaya davet edeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz, halkça bölüşeceğiz." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 15:35

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