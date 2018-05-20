'AKPâ€™nin kadÄ±nlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¶yleyebileceÄŸi bir ÅŸey yok'

Akademisyen, Antropolog AyÅŸe Ã‡avdar Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™nÄ±n kadÄ±nlara vaadini ve kadÄ±nlarÄ±n beklentilerini anlattÄ±.

Elif Ekin SALTIK

AKP ve MHP’nin oluÅŸturduÄŸu ‘Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n baskÄ±n bir ÅŸekilde 24 Haziran’da seçim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, adaylarÄ±n ve partilerin seçim manifestolarÄ± art arda açÄ±klanmaya baÅŸladÄ±.

Seçim manifestosunu açÄ±klayan ilk isim CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan oldu. ErdoÄŸan “Ahdim olsun ki...” diye çeÅŸitli vaatler sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± manifestoda kadÄ±nlara dair tek bir yeni söz yoktu. “Yükü kadÄ±nlarÄ±mÄ±zla birlikte omuzlayacaÄŸÄ±z” diyen ErdoÄŸan, kadÄ±nlardan “büyük bir özveri ve fedakarlÄ±k beklediÄŸini” ifade etti.

Peki, bu söylemlere raÄŸmen, AKP’ye oy veren kadÄ±nlar birlikte yürümeye devam eder mi? 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan AKP’nin, bugüne kadarki icraatlarÄ± kendisine oy veren kadÄ±nlar tarafÄ±ndan ne kadar sorgulanÄ±yor?

SorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Akademisyen, Antropolog AyÅŸe Çavdar, “ErdoÄŸan’Ä±n kadÄ±nlara baÅŸörtüsü özgürlüÄŸü dÄ±ÅŸÄ±nda söyleyebileceÄŸi baÅŸka bir ÅŸey yok” diyor. “Dinin güncellenmesi” söyleminin de kadÄ±nlarÄ±n oyunu hedeflediÄŸine iÅŸaret eden Çavdar, dindar muhafazakar kadÄ±nlarÄ±n da “daha fazlasÄ±nÄ± istediklerini” belirterek, “Ama AKP o daha fazlayÄ± verebilecek durumda deÄŸil” deÄŸerlendirmesi yapÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 8 Mart’ta Hak-Ä°ÅŸ’in düzenlediÄŸi bir etkinlikte “Ä°slam'Ä±n güncellenmesi”nden söz etti. Bunu 8 Mart’ta söylemesinin sizce özel bir nedeni, mesajÄ± var mÄ±ydÄ±?

Dinin güncellenmesi hikayesi AKP içerisinde diyemeyeceÄŸim ama AKP’ye yansÄ±yan bir eylemin, bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n, bir çatÄ±ÅŸmanÄ±n göstergesi daha çok. Ä°slam geleneÄŸinin içerisinde çokça erkek söylem olduÄŸu için dindarlÄ±ÄŸÄ±n yükselmesi oranÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n talepleri de bir kenara bÄ±rakÄ±labiliyor. Oysa kadÄ±nlarÄ±n talepleri yalnÄ±zca seküler kesimlerde deÄŸil, dindar kesimlerde de çaÄŸÄ±n gerektirdiÄŸi ölçüde artmÄ±ÅŸ durumda. Onlar böyle demiyor ama kadÄ±nlarÄ±n ekonomiye katÄ±lma talebi var, ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talebi var... DolayÄ±sÄ±yla ErdoÄŸan'Ä±n 8 Mart'ta Hak-Ä°ÅŸ’le birlikte yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸey kadÄ±nlara “Ne dediÄŸinizi duyuyorum” iÅŸaretiydi, bir göz kÄ±rpmaydÄ±. Ancak bu durum istemediÄŸi yerden birtakÄ±m tepkiler yükseltti.

Bence ‘dinin güncellenmesi’ söylemi akÄ±llÄ±ca bir ÅŸeydi ErdoÄŸan için. AKP'nin ÅŸu anda tek bir oya bile inanÄ±lmaz ihtiyacÄ± var ve kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ± cemaatlerdeki erkeklerden çok daha fazla. Ama bütün kadÄ±nlar o talepleri korkusuzca dile getiriyor demek de deÄŸil bu.

BunlarÄ±n yanÄ±nda AKP’li kadÄ±nlarÄ±n içerisine de bakmamÄ±z lazÄ±m. AKP’li kadÄ±nlar yalnÄ±zca geleneksel anlamda dindar kadÄ±nlardan oluÅŸmuyor, dindar ve modernleÅŸmiÅŸ kadÄ±nlardan oluÅŸuyor ve bu iki taraf birbirleri ile çatÄ±ÅŸma halindeler. KADEM ile AKP’nin içerisindeki kadÄ±nlar arasÄ±nda bir çatÄ±ÅŸma hali var. KADEM daha çok Özal döneminin papatyalarÄ±nÄ± andÄ±rÄ±yor, daha vitrine oynayan, daha eÄŸitimli, daha varlÄ±klÄ± ailelerin kÄ±zlarÄ± ya da varlÄ±klÄ± erkeklerin eÅŸleri... O nedenle daha elit bir yapÄ± oluÅŸturuyorlar. Sadece Türkiye'de deÄŸil dünyada da Türkiyeli Müslüman kadÄ±nlarÄ± temsil edecek bir yere doÄŸru oynuyorlar. AKP’li kadÄ±nlar için ise aynÄ± ÅŸeyleri söylemek mümkün deÄŸil. Daha çoÄŸulcu bir kere; geleneksel dindarlÄ±kla daha çok konuÅŸan aynÄ± zamanda daha heterojen bir yapÄ±. KADEM gibi homojen bir yapÄ± deÄŸil. Orada sÄ±nÄ±fsal bir arka planÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± homojenite var.

Seçim manifestosunu açÄ±klarken ErdoÄŸan kadÄ±nlara hiçbir vaat sunmadÄ±. Bunun yerine ‘Yükü kadÄ±nlarÄ±mÄ±zla birlikte omuzlayacaÄŸÄ±z’ dedi ve kadÄ±nlardan her türlü fedakarlÄ±ÄŸÄ± beklediÄŸini söyledi. Bu söylemlere raÄŸmen kadÄ±nlar niye yürüsünler ErdoÄŸan ve AKP ile birlikte?

Dindar kadÄ±nlar için söyleyebiliriz ki yürüyecek baÅŸka hiçbir yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± için AKP ile yürümeye devam ediyorlar. Dindar olmayan kadÄ±nlar için ise yürünecek bir sürü mecra var. OnlarÄ±n, yürüyecekleri yolu kendilerinin açabilmesi gibi yetenekleri de var artÄ±k. Çok da geliÅŸtirdiler, çok daha örgütlüler, baÅŸlarÄ±nÄ±n çaresine bakmak zorunda olduklarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ± için de daha dinamikler vs. Ama dindar kadÄ±nlar için bunu söyleyemeyiz. AKP öyle bir güç merkezi ki dindar kadÄ±nlar AKP’li kalabilmek için dindar olmayan kÄ±z kardeÅŸlerinin taleplerinden kendilerini, en azÄ±ndan görünürde, kÄ±sÄ±tlamak zorunda kalÄ±yor. Ä°ktidarÄ±n söylemi ile çeliÅŸen taleplerini bir kenara bÄ±rakmak zorunda kalÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bir sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ktan bahsediyoruz burada.

Ä°kinci olarak ÅŸimdiye kadar edindikleri kazanÄ±mlarÄ±nÄ± -bunlarÄ±n en baÅŸÄ±nda baÅŸörtüsü geliyor- kamuda çalÄ±ÅŸabilmek, sokakta var olabilmek gibi kazanÄ±mlarÄ±nÄ± kaybetmekten korkuyorlar. Zaten gördüÄŸümüz gibi kriz zamanlarÄ±nda ErdoÄŸan sürekli bunu dile getiriyor. Geçenlerde bir konuÅŸmasÄ±nda gene “Hak ve özgürlükleri biz getirdik” dedi ve baÅŸörtüsünü söyledi. Çünkü söyleyebileceÄŸi baÅŸka bir özgürlük yok. Ve bu da kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±mlarÄ± hanesine yazÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette.

Yani iki ÅŸey söylüyorum. Birincisi kendilerini seküler kadÄ±n hareketlerinden soyutlamÄ±ÅŸ olmalarÄ±, böylelikle AKP’de hapsolmuÅŸ olmalarÄ±. Ä°kincisi AKP döneminde elde ettikleri kazanÄ±mlarÄ± kaybetmekten korkmalarÄ±. Bu durum onlarÄ± ErdoÄŸan'la ‘kader birliÄŸi’ yapmaya zorluyor. AKP kadÄ±nlar için de bir network alanÄ±, AKP'nin gitmesi demek bu networklerin ortadan kalkmasÄ± demek. Bunu da istemiyorlar. BaÅŸörtüsü serbestisi ortadan kalkmasa bile AKP'li olarak damgalandÄ±lar, düÅŸmanlÄ±k söylemi ve kamplaÅŸtÄ±rma siyaseti sayesinde.

‘AKP KADINLARA ÇOK BÜYÜK BÄ°R EV SUNDU’

AKP KadÄ±n KollarÄ±nda çalÄ±ÅŸma yürüten yoksul kesimin kadÄ±nlarÄ±, evin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, toplumsal alanda kendini ifade etme olanaÄŸÄ± bulduklarÄ±nÄ±, eÅŸlerine karÅŸÄ± haklarÄ±nÄ± savunduklarÄ±nÄ± söylüyor...

Networkler dediÄŸim ÅŸey tam da bu. KadÄ±nlar birbirleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar, gidecek yerleri oldu. Güne gitse kocasÄ±ndan izin alamaz; izin alsa bile sorun çÄ±kar, dedikodu çÄ±kar vs. AKP’ye gittiÄŸi zaman, AKP’nin organize ettiÄŸi bir ÅŸey gittiÄŸi zaman giderkenki yol dahil olmak üzere orada özgür; bu önemli bir ÅŸey. 1990'lÄ± yÄ±llarda ‘BaÅŸörtüsü kadÄ±nlarÄ± özgürleÅŸtiriyor’ derken kimse inanmÄ±yordu ama iÅŸin bu tarafÄ± da vardÄ±. BaÅŸörtülü olduÄŸu için birçok kadÄ±n liseye üniversiteye gidebiliyordu. Åžimdi de aynÄ± durum söz konusu. AKP olduÄŸu için gidebiliyorlar, baÅŸka bir siyasi parti olsa gidemezler. MHP olsa bile gidemezler. Çünkü AKP dindarlÄ±k ekseninde, koruma, kollama, namus söylemi ekseninde bir koruma alanÄ± yaratÄ±yor; makbul kamusal alan yaratÄ±yor kadÄ±n için. AyrÄ±ca aileler bir miktar yatÄ±rÄ±m olarak da görüyor bu durumu. “Gitsin, belki bir ÅŸey gelir” diye düÅŸünüyor. Ä°ÅŸsiz kalmaz mesela ya da bir sorunu çözülür. Böyle olunca da dindar kadÄ±n, Müslüman kadÄ±n hem güç kazanÄ±yor hem güç daÄŸÄ±tÄ±yor. Bu da vazgeçilmesi o kadar kolay bir ÅŸey deÄŸil.

Seküler kadÄ±nÄ±n böyle talepleri yok mu; elbette var ama onun bunun için geliÅŸtirdiÄŸi baÅŸka yollar var. O daha asi, daha açÄ±k networklere sahip, daha kendi baÅŸÄ±na var olmaya çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n. Türkiye gibi bir yerde sekülerizm dinden baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸma deÄŸil hiçbir zaman, ama bütün feodal iliÅŸkilerden baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸma anlamÄ±na geliyor. Dindar kadÄ±nlarla seküler kadÄ±nlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸma yöntemleri ayrÄ±. AKP kadÄ±nlara geniÅŸ bir ev olanaÄŸÄ± sundu, bu çok büyük bir ev.

Yani AKP, dindar, Müslüman kadÄ±nlarÄ± özgürleÅŸtirdi mi?

Tam olarak özgürleÅŸme diye bir ÅŸeyden bahsedemeyiz. ÖzgürleÅŸmenin bir sÄ±nÄ±rÄ± yok ki! Nereye kadar özgürleÅŸince tam olarak özgürleÅŸmiÅŸ olacaÄŸÄ±z? Talepleri ölçüsünde daha fazlasÄ±nÄ± istemek gibi onlar da bulunduklarÄ± yerden daha fazlasÄ±nÄ± isteyerek buraya geldiler. Åžimdi de daha fazlasÄ±nÄ± istiyorlar, ama AKP o daha fazlayÄ± verebilecek durumda deÄŸil.

DindarlÄ±ktan gelen birisi olarak söyleyebilirim ki; tam olarak özgürleÅŸmenin ne olduÄŸu konusunda hiçbir fikrim yok. ÖzgürleÅŸmenin farklÄ± yöntemleri var, ama onlarÄ±n yöntemleri bu olmak zorunda kaldÄ±, bir sürü baÅŸka etkenlerden dolayÄ±. Çünkü bir tarafta aileniz var, bir tarafta seküler toplumun size getirdiÄŸi sÄ±nÄ±rlar var, bir tarafta da kendiniz varsÄ±nÄ±z, kendi inançlarÄ±nÄ±z var. Bu kadÄ±nlar bu deÄŸerlere inanÄ±yor, baÅŸörtüsünün temsil ettiÄŸi “iffet” denen ÅŸeye inanÄ±yor. Bu sÄ±nÄ±r sadece dÄ±ÅŸarÄ±dan konulmuÅŸ ve birden bire vazgeçilecek bir sÄ±nÄ±r deÄŸil; içerisinden çok büyük bir acÄ±yla sÄ±yrÄ±labilinecek bir sÄ±nÄ±r. O nedenle anlamÄ±yor deÄŸilim açÄ±kçasÄ±. KadÄ±nlarÄ±n kendi çÄ±karlarÄ±, kendi özgürlük alanlarÄ± önemli; AKP’nin zulmeden bir iktidar olmasÄ±na duyarsÄ±z kalabiliyorlar. Bu etik deÄŸil ama son derece rasyonel. Yani kadÄ±nlar mantÄ±ksÄ±z olduklarÄ± için AKP’yi tercih ediyor diyemeyiz. Aksine burada kendi çÄ±karlarÄ±yla adalet, ahlak, etik, siyasi etik, ortak çÄ±karlar, kamusal çÄ±karlar vs. arasÄ±nda bir iliÅŸki var ve rasyonel olarak kendi paylarÄ±na düÅŸeni seçiyorlar.

AKP’nin iktidarda olduÄŸu 16 yÄ±l boyunca kadÄ±n cinayetleri arttÄ±, çocuÄŸa yönelik istismar çok ciddi artmÄ±ÅŸ durumda, kadÄ±n emeÄŸinin sömürülmesi aynÄ± ÅŸekilde... YaÅŸanan bu ÅŸiddet ve adaletsizlikler, kadÄ±nlarÄ±n AKP’yi sorgulamasÄ±na yol açmÄ±yor mu?

Elbette bir adaletsizlik var, ama AKP’de olmak onu bunlardan da koruyabilir. Çok sembolik bir ÅŸey söyleyeceÄŸim; karÄ±sÄ±na kötü davranan, onu aldatan bir parti yöneticisi olduÄŸunda ErdoÄŸan'Ä±n onu cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta yeri geldiÄŸinde ondan vazgeçtiÄŸini biliyor musun? AKP’li kadÄ±nlar bunu biliyor. ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸiliÄŸi bile tek baÅŸÄ±na kocasÄ±nÄ±n gücünün ötesinde bir güce, bir aÄŸabeye karÅŸÄ±lÄ±k geliyor. Tayyip ErdoÄŸan o kadÄ±nlar için bir aÄŸabey. KadÄ±nlar doÄŸrudan Tayyip ErdoÄŸan’a ulaÅŸamasa da, eriÅŸemese de bir umut var. BirazcÄ±k gücü olan seküler kadÄ±n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunu kendi çözmenin yolunu arar ama bunun olmadÄ±ÄŸÄ± yerde böyle bir kamusal aÄŸabey çok önemlidir. Bununla kocasÄ±nÄ± da yargÄ±layabilir, kaynanasÄ±na da karÅŸÄ± çÄ±kabilir. Güç verir ona. Her ÅŸey bununla açÄ±klanamaz ama psikolojik olarak önemli bir açÄ±klamadÄ±r bu.

FotoÄŸraf: AA

‘BAÅžKA BÄ°R SEÇENEK YOK’ TAVRI DA SEÇENEK OLUÅžMASINI ENGELLÄ°YOR

AKP’nin icraatlarÄ±nÄ± doÄŸru bulmayan ama yine de AKP’ye oy vermeye devam eden kadÄ±nlar var ve bunu ‘BaÅŸka bir seçenek yok’ diye açÄ±klÄ±yorlar. Bu durumu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Onun tavrÄ± da baÅŸka bir seçenek oluÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor. BaÅŸka bir seçenek oluÅŸmuyor, çünkü baÅŸka bir seçenek arayÄ±ÅŸÄ± da yok dindar muhafazakar camiada. Burada bir konfordan bahsediyoruz; AKP'nin yarattÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarÄ±n sorumlusu olmama konforu. Ortada seçenek varken seçtiÄŸinde sen de sorumlusun, ama ortada seçenek yokken seçtiÄŸinde sen sorumlu olmuyorsun; koÅŸullarÄ±n kurbanÄ±, maÄŸduru oluyorsun. “Elinden geleni yaptÄ±n, tek bir seçenek vardÄ± ve seçtin” bu iÅŸte.

AKP o kadar güçlü bir pozisyonda görünüyor ki kendisini seçenleri kendisinden kaynaklÄ± sorunlarÄ±n hiçbirinden sorumlu tutmuyor. “Emri ben verdim” diyor örneÄŸin. “Bütün bunlar benim, ben yapÄ±yorum, bunu ben istiyorum” diyor. DolayÄ±sÄ±yla onu seçenlerin onu seçmekle ilgili hiçbir sorumluluklarÄ± yok. Kendisini neredeyse kader gibi sunuyor. Bu biraz da siyasetin bitmesiyle ilgili. ErdoÄŸan AKP’yi de yok ederek devam ediyor. Bir tek ErdoÄŸan var ve bir tek kiÅŸinin olduÄŸu yerde siyaset yoktur.

ÅžÄ°MDÄ° TAM BÄ°R TESLÄ°MÄ°YET VAR

KadÄ±nlarÄ±n AKP’yi savunurken en baÅŸta söylediÄŸi ÅŸey baÅŸörtüsü serbestisi getirilmiÅŸ olmasÄ±. Ancak 90’larÄ±n baÅŸörtüsü sorunu ile bugün arasÄ±nda bir fark yok mu?

1990'larda baÅŸörtüsü bir isyandÄ±, sadece sekülerizme bir isyan deÄŸil aynÄ± zamanda Ä°slam'Ä±n kendi içerisindeki erkek egemen dile de bir isyandÄ±. Kontrollü bir isyandÄ±, ama bir isyandÄ±. Evden çÄ±kabilmek için o baÅŸörtüsüne ihtiyacÄ± vardÄ± binlerce kadÄ±nÄ±n ve bir kÄ±smÄ± ailelerine karÅŸÄ± çÄ±karak örtündü. Hem Müslüman akÄ±ntÄ±ya hem de seküler akÄ±ntÄ±ya ters yönelim çizdiler. “Ben sokaÄŸa ne senin ne de senin istediÄŸin gibi çÄ±karÄ±m. Ben kendi istediÄŸim gibi çÄ±kacaÄŸÄ±m” dediler. O bireysel isyan 2000’lerde siyasal bir özneye dönüÅŸmüÅŸtü. SiyasallaÅŸmÄ±ÅŸ, kurumsallaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Kimi baÅŸörtülü kadÄ±nlar 2002'de, 2003'te savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± hareketin içerisinde yer aldÄ±lar. AKP gelmiÅŸti, ErdoÄŸan vardÄ±, her ÅŸey daha çok taze idi ama savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± gösterilerin içerisinde yer aldÄ±lar. Åžimdi tam bir teslimiyet var. Ä°slam bir teslimiyet dinidir, hakikate teslimiyet... Ama bunlarÄ±nki daha çok ‘realiteye’ teslimiyet. “Bundan daha iyisi gelemez bizim baÅŸÄ±mÄ±za, bundan daha çok özgürleÅŸemeyiz, bundan daha çoÄŸuna layÄ±k deÄŸiliz” teslimiyeti. Hayal edebildikleri bu kadar.

AYÅžE ÇAVDAR KÄ°MDÄ°R?

AyÅŸe Çavdar 28 Åžubat sürecinde baÅŸörtülü bir öÄŸrenci ve gazeteci idi. FarklÄ± Ä°slamcÄ± gazetelerde çalÄ±ÅŸtÄ±. muhafazakar kadÄ±nlarÄ±n baÅŸörtüsü mücadelesinin siyasallaÅŸma ve aynÄ± zamanda AKP tarafÄ±ndan içerilme sürecine hareketin içinden gözlemlerle ve deneyimlerle tanÄ±klÄ±k etti. Daha sonra ise baÅŸörtüsünü çÄ±karan Çavdar, gazeteciliÄŸe devam etmedi. Muhafazakar kesimin AKP döneminde deÄŸiÅŸen yaÅŸam biçimini ele aldÄ±ÄŸÄ± tez çalÄ±ÅŸmasÄ± ile dikkat çekici deÄŸerlendirmeler yapmÄ±ÅŸtÄ±. Halen çeÅŸitli mecralarda yazÄ±lar yazÄ±yor, akademisyenliÄŸe devam ediyor. (EKMEK VE GÜL)

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