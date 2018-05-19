Seçim Günlüğü (19 Mayıs 2018) - Muharrem İnce bildirgesini açıkladı

İNCE: EY AMERİKA DİYOR BOEING ALIYOR

Seçim manifestosunu açıkladığı Samsun'da daha sonra mitingde konuşan Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek "Ey Merkel diyor, ihale veriyor. Ey Amerika diyor, Boeing alıyor. Ey Putin diyor, S-400 alıyor. Ey Hollanda diyor Petrol Ofisi'ni satıyor" dedi.

İnce, Erdoğan'ın 5 yıldır Gazze'ye gideceğini söyleyip gidemediğini belirtti.

İNCE SEÇİM MANİFESTOSUNU AÇIKLADI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu ilan etti.

İnce, manifestolarını "Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği üzerinde yükselen 5 sütun üzerinde yeniden tesis edeceğiz" dedi ve bu 5 sütunu "Hukuk, Demokrasi, Ekonomi, Dış Politika, Eğitim" olarak açıkladı.

Muharrem İnce, seçim bildirgesinin ana başlıklarını açıkladı CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Samsun'da manifestosunu açıkladı. İşte, Muharrem İnce'nin seçim bildirgesinde yer alan ana başlıklar...

DEMİRTAŞ: İLK İŞİM BARIŞ İÇİN TÜRK VE KÜRT ANNELERİNDEN DESTEK İSTEMEK OLACAK

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçildiği takdirde ilk icraatının, “Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmek için desteklerini ve dualarını istemek” olacağını söyledi.

Demirtaş: Türk ve Kürt annesinden barış için destek isteyeceğim HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, ilk icraatının barışı sağlayabilmek için Türk ve Kürt annelerinden destek istemek olacağını söyledi.

ALPER TAŞ: MİLLETVEKİLİ ADAYI DEĞİLİM

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı.

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş: Milletvekili adayı değilim Alper Taş, 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olacağı iddiasına 'Parlamentoya değil parlamento dışı muhalefete adayım' yanıtını verdi.

SONAR: İNCE İLE AKŞENER'İN OYUNUN TOPLAMI ERDOĞAN'DAN FAZLA

SONAR'ın 26 ilde yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre Tayyip Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce yüzde 21.91, Meral Akşener yüzde 21, Selahattin Demirtaş yüzde 11 oy alıyor.