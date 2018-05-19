Demirtaş: Türk ve Kürt annesinden barış için destek isteyeceğim

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, ilk icraatının barışı sağlayabilmek için Türk ve Kürt annelerinden destek istemek olacağını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçildiği takdirde ilk icraatının, “Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmek için desteklerini ve dualarını istemek” olacağını söyledi.

Demirtaş, Cosmo’dan Burhan Ekinci’nin sorularını yanıtladı. HDP’nin ikinci kez Cumhurbaşkanı Adayı olan Demirtaş bu kez tutuklu olarak çalışmalar yürütmesini şöyle anlattı: “İlk aday olduğumda miting meydanlarında sınırsız gökyüzünün altında kampanyamı yürütüyordum, şimdi hücremin demir parmaklı penceresinden görünen bir avuç gökyüzü ile idare etmek zorundayım. Ama buradan görünenin de aynı gökyüzü olduğunun farkındayım”

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA O KOLTUĞA OTURABİLECEK MİSİNİZ?'

Seçim kampanyası yürütme koşullarına sahip olmadığını söyleyen Demirtaş kendisi adına HDP ve milyonlarca gencin çalışma yürüttüğünün altını çizdi. Rakip adaylara “Bu haliyle hanginiz kazanırsanız kazanın, gönül rahatlığıyla o koltuğa oturabilecek misiniz?” diye soran Demirtaş “En az birinin cevabını da tahmin edebilirim; ‘Evet oturabilirim, zaten hep adil olmayan koşullarda seçim kazandım ve çok rahat da oturdum koltuğa’ diyecektir. Ben yine de sormuş olayım” ifadelerini kullandı.

'BELKİ BENİM İÇİN CEZAEVİ RADYO TELEVİZYONU KURULUR'

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT’ye çıkmasına ilişkin soruya da Demirtaş şöyle yanıt verdi: “Bu konuda YSK’nin nasıl bir karar vereceğini henüz bilmiyorum. Belki de benim için özel olarak CRT (Cezaevi Radyo Televizyonu) diye bir kanal kurulur, ben de merak ediyorum ne yapacaklarını.”

Selahattin Demirtaş, “Sizce, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olması durumunda Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Erdoğan’ın politik önermelerinin Türkiye’yi her açıdan daha da zora sokacağını düşünüyorum. Tek adam rejimi, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılması ekonomiye de, demokrasiye de, dış ilişkilere de ciddi zararlar veriyor, vermeye devam eder.”

Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmesi için desteklerini ve dualarını isteyeceğini söyledi. Demirtaş 16 Nisan referandumu ile değişen Anayasa’nın da tamamını değiştirmek için bir anayasa yapım sürecini destekleyeceğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 12:43

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