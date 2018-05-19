ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş: Milletvekili adayı değilim

Alper Taş, 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olacağı iddiasına 'Parlamentoya değil parlamento dışı muhalefete adayım' yanıtını verdi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olacağı iddiaları sonrası açıklama yaptı.

Alper Taş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Birçok dost, yurttaş vekil olmamı çok istedi. Onları üzdüm, beni bağışlasınlar. Bazıları ise 'bir vekil adayı olsun da çakalım' beklentisindeydi onları da bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. 'Taş yerinde ağırdır'. Parlamentoya değil, parlamento dışı muhalefete adayım" ifadesini kullandı ve iddiaları yalanladı.

CNN Türk'te dün yayımlanan haberde "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyor" denilmişti.

Alper Taş, 2009 yılında ÖDP Genel Başkanlığına seçilmişti. O dönemden bu yana genel başkanlık ve sonrasında başkanlar kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 12:30

www.evrensel.net