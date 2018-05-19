Sosyal demokrat lider Sigmar Gabriel Alman tekelinin yöneticisi oldu!

Almanya’da büyük patronların çıkarına politika üretirken patronların hizmetine giren eski siyasetçilere bir yenisi daha eklendi.

Uzun yıllar Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel başkanlığının yanı sıra çevre, ekonomi ve dışişleri bakanlıları görevlerinde bulunan Sigmar Gabriel, Alman Siemens ile Fransız Alstrom tekelleri tarafından kurulan ortak “Siemens Alstrom” tekeline transfer oldu. Siemens tekeli tarafından yeni kurulan tekelin İdari Kurulu’na önerilen Gabriel görevi kabul ettiğini açıkladı. Hissedarların, atamayı onaylaması gerekiyor.

SİYASETÇİYKEN DE TEKELİN YARARINA ÇALIŞIYORDU

Ekonomi bakanı olduğu 2013-2017 yılları arasında Siemens ile Alstrom arasındaki iş birliğinin güçlenmesi için yoğun bir çaba harcayan Gabriel, böylece ödülünü de almış oldu. Her iki tekelin birleşmesiyle dünya genelinde ikinci büyük hızlı tren sinyal tekniği üreten firmanın temelleri de atılmış oldu.

Eylül ayında kurulan yeni tekelin birleşmesine her iki ülkenin rekabet kurullarının onay vermesi gerekiyor. Basında yer alan haberlere göre bu konuda ciddi bir engel bulunmuyor.

Bu yılın sonunda yeni görevine başlayacağını açıklayan Gabriel, her şeyi belirlenen yasalar çerçevesinde yapacağını söyledi. Almanya’da eski hükümet üyelerinin 18 ay içinde hükümeti özel şirkette çalışacakları konusunda bilgilendirme yapması gerekiyor.

ESKİ SİYASETÇİLER SERMAYENİN HİZMETİNDE

Almanya’da bugüne kadar daha önce bakanlık görevinde bulunduktan sonra tekellere transfer olan pek çok siyasetçi bulunuyor.

Bunların başında ise bir bakıma Gabriel’in de “hocası” sayılan Gerhard Schröder geliyor. 1998-2005 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Schröder, başbakanlığı döneminde yapılması için yoğun çaba harcadığı Almanya-Rusya doğalgaz hattını yapan şirketin denetleme kurulu başkanı olmuştu.

Schröder halen bu görevini yapıyor. Eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ise Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanın hattın denetleme kurulu başkanı olmuştu.

İçişleri bakanlığı döneminde nüfus cüzdanlarının çipli olması için yoğun bir çaba harcayan ve bunu başaran Otto Schily ise daha sonra çip üreten firmada görev yapmaya başlamıştı.

Yine Schröder’in kabinesinde çalışma bakanı olarak görev yapan Wolfgang Clement, kiralık işçiliğin yaygınlaşmasında özel bir rol oynamıştı. Görevinden ayrıldıktan sonra dünyanın önemli kiraklık işçi pazarlayan firmalarından birisine danışman olmuştu. Angela Merkel’in en yakın isimlerinden biri olan Başbakanlık Dairesi Başkanı Ronald Pofalla da, Alman Demiryolları’nda transfer olmuştu. Daha önce FDP’den Kalkınma Bakanlığı yapan Dirk Niebe ise silah tekeli Rheinmetall yönetim kuruluna geçmişti.

SİYASETE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

SPD yönetimi tarafından yeniden dışişleri bakanlığına aday gösterilmeyen Sigmar Gabriel, ilk etapta sıradan bir milletvekili olarak siyasete devam edeceğini söylemişti.

Ancak, kısa bir süre sonra o da Schröder ve diğer bakanların yolunu takip ederek, bir tekele transfer olmuş oldu. Para ve kariyer olduğu sürece hükümette kalmayı tercih eden burjuva siyasetçilerin aktif sorumluluklarını bıraktıktan sonra bütün birikimlerini bu kez doğrudan tekeller için seferber ettikleri görülüyor.

Tekeller de görev başında oldukları süre boyunda yaptıklarının karşılığında kendilerine hizmet eden siyasetçileri ödüllendiriyorlar. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 12:16

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