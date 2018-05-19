Fenerbahçe-Real Madrid Euroleague finali hangi gün, saat kaçta?

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague şampiyonluğunu unvanını korumak için pazar günü saat 21.00'de Real Madrid'le karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş finalde Real Madrid’le karşılaşıyor.

Üst üste 3. kez Euroleague finaline yükselen Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Olympiakos’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu yıl Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen dörtlü finalde Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas’ı 76-67 yendi. Fenerbahçe’de Bobby Dixon 19, Luigi Datome 16, Kostas Sloukas 14 sayıyla oynadı. Real Madrid ise CSKA Moskova’yı 92-83’le geçerken Luka Doncic ve Sergio Llull 16’şar, Gustavo Ayon’la Trey Thompkins 12’şer sayı kaydetti.

Tarihinde 9 Euroleague şampiyonluğu bulunan Real Madrid, son şampiyonluğunu 2014/15’te elde etmişti. İspanyol ekibi, bu şampiyonluktan önceki son zaferini 1994/95’te kazandı.

REAL MADRID’İN YILDIZLARI

Pablo Laso’nun çalıştırdığı Real Madrid’in kadrosunda sezon sonu NBA draftında ilk sıralardan seçilmesine kesin gözüyle bakılan 19 yaşındaki Sloven Luka Doncic, Avrupa’nın en iyi ve tecrübeli skorerlerinden Sergio Llull, NBA patentli uzunlar Gustavo Ayon, Anthony Randolph, Trey Thompkins ve tecrübeli İspanyollar Felipe Reyes ile Rudy Fernandez var.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçların ilkini Real Madrid, İstanbul’da 79-77 kazandı. Madrid’de ise gülen taraf 86-83’le Fenerbahçe oldu.

OBRADOVIC 10. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez Final Four, 9 kez şampiyonluk gören Fenerbahçe’nin Sırp Başantrenörü Zeljko Obradovic, 10. şampiyonluğunu kendi ülkesinde görebilmek için parkeye çıkacak.

Müsabaka pazar günü saat 21.00’de başlayacak. Maç beIN Sports'tan yayınlanacak. (SPOR SERVİSİ)

Fenerbahçe Doğuş finale yükseldi

Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 12:08

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