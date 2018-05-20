Euroleague'de Real Madrid, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu

Euroleague finalinde Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek 10. şampiyonluğunu elde etti.

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena Salonu'nda oynanan final maçında Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 40-38 öne tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçı 85-80 kaybeden sarı-lacivertliler, üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu olma şansını kullanamadı.

Tarihinde 4. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe, üst üste 3. finaline çıkmıştı.

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Nicola Melli'nin gösterdiği performans takımının şampiyonluğuna yetmedi. Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan ve Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi skoruna ulaşan Melli, maçtan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: Mustafa Öztürk/AA

MVP DONCIC

Real Madrid'in 19 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Maçı 15 sayıyla tamamlayan Doncic, basın mensuplarının oylarıyla MVP seçildi. Sloven oyuncuya ödülünü efsane başantrenör Dusan Ivkovic verdi. Doncic'in bu yaz NBA draftında ilk sıralardan seçilmesi bekleniyor.

Maçın ardında saha içine kurulan platformda Real Madrid'li oyunculara kupayı Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu verdi. Fenerbahçe Doğuş'a ise ikincilik kupasını THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı takdim etti.

OBRADOVIC 3. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldığı 12 finalde 3. defa kaybetti

Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu.

REAL MADRİD'İN 10. ŞAMPİYONLUĞU

Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015'ten sonra 2017-2018 sezonunu da şampiyon tamamladı. (SPOR SERVİSİ)

Fenerbahçe Doğuş finale yükseldi

Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 07:29

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