SONAR: İnce ile Akşener'in oyu Erdoğan'ı geçiyor
SONAR'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre Muharrem İnce ile Meral Akşener'in toplam oyu Tayyip Erdoğan'ın oyunu geçiyor.
SONAR'ın 26 ilde yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre Tayyip Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce yüzde 21.91, Meral Akşener yüzde 21, Selahattin Demirtaş yüzde 11 oy alıyor.
SONAR'ın 7-17 Mayıs tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı ankette Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'ya yüzde 2.1, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e yüzde 1.98 oy çıktı.
Kararsız seçmenlerin orantısal biçimde dağıtıldığı anketin hata payının yüzde 0.99-1.81 arası olduğu belirtildi.
SONAR'ın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi, 2.turun yapılacağı 8 Temmuz'da sonuçlanacak.
SONAR'IN ANKET PERFORMANSI
SONAR, Temmuz 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 53.3'le ilk turda kazanacağını öngörmüş, Erdoğan seçimi yüzde 52'yle kazanmıştı.
SONAR, başkanlık referandumunda 'Hayır'ı yüzde 51.2'de, 'Evet'i yüzde 48.8'de göstermişti. Referandum sonucu seçmenlerin yüzde 51.41'i 'Evet' demişti. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 11:17