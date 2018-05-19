19 Mayıs törenleri için Anıtkabir'e gelenler uzun kuyruklar oluşturdu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için resmi törenler, binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'den başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ilk resmi tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir saat 10.00'da halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişi Türkiye bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı. Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu. Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi'nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekranda Atatürk'ün sözleri, 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı. (AA)

Emek Gençliği: Bağımsız, demokratik bir ülke için mücadeleye

SİYASİLERDEN 19 MAYIS MESAJLARI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir" dedi.

Erdoğan, "Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

MUHARREM İNCE: BUGÜN YAPTIĞIMIZ MİTİNG O GÜN YAPILANLAR KADAR ÖNEMLİ

Muharrem İnce, Samsun'da gerçekleştirdiği mitingde 19 Mayıs 1919'un 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Samsun'un Türkiye tarihinde destanın, isyanın, kuruluşun, kurtuluşun ve direnişin başlangıç toprağı olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti: 16 Mayıs 1919 sabahı Atatürk ve 18 arkadaşı Samsun'a doğru yola çıktı. Buradan Havza'ya geçti ve 15 gün kaldı. Telgraf ve özel ulaklarla Türkiye'nin her yerinde 96 miting düzenlediler. O 96 miting, Türkiye'nin kurtuluşunun başlangıcıdır.

"Eğer 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gelmeseydi, 96 mitingi yapıp milleti Kurtuluş Savaşı'na ikna etmeseydi, bugün esir olarak yaşıyorduk" diyen İnce "Şundan emin olun ki bugün yaptığımız miting de o 96 miting kadar önemlidir" ifadelerini kullandı. İnce, 16 yıldır siyaset yaptığını, böyle bir kalabalık görmediğini belirterek, mitinge katılanlarla öz çekim yaptı.

Hacettepe öğrencileri: Ne yapacağımızı bilmeden mezun oluyoruz

DEVLET BAHÇELİ: 2023'ÜN GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNİ 19 MAYIS RUHUYLA SAHİPLENİYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı mesajda 19 Mayıs 1919'un esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir serüvenin başlangıcı olduğunu belirtti. Bahçeli "Tarihe altın harflerle kazınan bu eser her türlü övgüye layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturmuştur. Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023'ün güçlü Türkiye'sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim ‘Yanlış yazdık, düzelttik' dedi

İstanbul Üniversitesi’nde oy tercihi farklı, talepler ortak

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 16:33

www.evrensel.net