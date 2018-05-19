19 Mayıs törenleri Anıtkabir'den başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için resmi törenler Ankara Anıtkabir'den başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ilk resmi tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da bulunduğu törende Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 10:04

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