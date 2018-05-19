Afganistan'da kriket stadyumuna saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: Zabihullah Ghazi

Afganistan'da kriket stadyumuna saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

    • 19 Mayıs 2018 09:12

    Afganistan'da kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

    Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

    Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

    Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

    Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 10:44
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