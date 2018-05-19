ABD’de bir okulda daha silahlı saldırı: Georgia'da 1 ölü 2 yaralı

ABD'de Teksas'taki bir okulda 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası bu kez başka bir okuldan ölüm haberi geldi.

Sık sık okullardaki silahlı saldırılarla gündeme gelen ABD’de dün 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan saatler sonra Georgia eyaletinden yeni saldırı ve ölüm haberi geldi.

Atlanta kentinin güneyindeki Clayton’a bağlı Mt. Zion lisesinde mezuniyet töreni sonrası yaşanan tartışmanın büyümesiyle silah sesleri duyuldu.

Polis, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin yaralandığını bildirdi. (DIŞ HABERLER)

ABD'nin Teksas eyaletinde lisede silahlı saldırı: 10 kişi öldü

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 09:09

www.evrensel.net