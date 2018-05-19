Tuzla'daki kimyasal atık kokusu: 11 şüpheli serbest

Tuzla’da 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal atık skandalında 11 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Tuzla’da kanalizasyona bıraktıkları kimyasal maddenin yaydığı koku ile çok sayıda kişinin etkilenmesine neden olan 11 şüpheliden 2'si savcılık tarafından, 9'u da mahkeme tarafından adli kontrol uygulaması ile serbest bırakıldı. Mahkeme, 4 şüpheliden her birinin mağdurlara eşit dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmasına karar verdi. Mahkeme, şüphelilerden 9'unun İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmasına ve çevre duyarlılığı ile ilgili her türlü seminere katılmasına karar verdi.

Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin etkilenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri mühendis 11 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İSKİ MÜHENDİSİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 2 KİŞİ SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edile şüphelilerden ikisi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler arasında İSKİ'de mühendis olarak görev yapan E.Ş. de yer aldı.

TUTUKLANMASI İSTENEN 4 KİŞİ İLE BİRLİKTE ŞÜPHELİLERİN TÜMÜ SERBET BIRAKILDI

Soruşturmayı yürüten savcı, 4 şüpheliyi, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmaları, “Çevreyi kasten kirletmek" suçundan da haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Savcı kalan 5 şüpheli için de adli kontrol uygulaması ile serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

4 ŞÜPHELİ MAĞDURLARA 29 BİN TL ÖDEYECEK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin her birinin mağdurlara eşit şekilde dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmaları, İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmaları ve İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları şartıyla serbest bıraktı. Bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Mahkeme, adli kontrol tedbiri istenen 5 kişi için de İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmaları, İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulması kararı verdi. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 00:16

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