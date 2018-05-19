Memleket manzarası: Seçim ve geçim derdi

Zeliş IRMAK

Özgür GÜLTEKİN

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, döviz kuru da her yeni gün yeni bir rekora koşuyor. Merkez Bankası dövizin ateşini müdahalelerle kontrol altında tutmaya çabalarken; hükümet yetkilileri ise ekonomideki gidişatı uluslararası piyasalarla açıklamaya çalışıyor.

Peki 2018’in başında bu yana döviz karşısındaki alım gücü yüzde 20 gerileyen vatandaşlar bu gidişata ne diyor? Emeklisi, işçisi, genci, yaşlısıyla Bakırköy Meydanı’nda mikrofonumuzu halka uzattık. Vatandaşların kimi geçinemediğini söylerken, kimi bu soruyu bize yöneltiyor: Siz geçinebiliyor musunuz? Mevcut imkanları, imkansızlık demek daha doğru olur, fırsat bilip taktik geliştirenler de var; röportaj sırasında geçinemediğinin farkına varanlar da... İşte Bakırköy Meydanı’ndan memleket manzarası...

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 22:30

www.evrensel.net