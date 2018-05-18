Mimar ve mühendisler yapı denetimden de ihraç ediliyor

Yapı denetim kurullarında çalışan ancak ihraç edilen mimar ve mühendislerin belgeleri de iptal ediliyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yapı denetim kurullarında çalışan ancak ihraç edilen mimar ve mühendislerin belgelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi. Koramaz, Bakanlığın yapı denetimi alanının kamusal niteliğini, mimar ve mühendisleri işsizliğe mahkum ederken değil, denetim faaliyetlerini özel şirketlere peşkeş çekerken gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş olanların belgelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiği söyledi. Ayrıca yeni başvuruların da reddedildiğini belirten Koramaz, “Meslektaşlarımızın yapı denetimi sistemindeki sicilleri silinmektedir. Aralarında odalarımızın merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu mühendis ve mimarlar, yaşadıkları adaletsizlik yetmezmiş gibi şimdi de açlığa mahkum edilmektedir” dedi.

Türkiye'nin hak ve özgürlükler bakımından 1215’te yapılan Magna Carta’dan daha geri bir konuma sürüklenmiş durumda olduğunu ifade eden Koramaz, yüz binlerce kişinin kanun olmadan, kural olmadan yasadışı ilan edildiğini söyledi. Bu yaşananların Anayasa ve uluslararası metinlerle güvence altına alınan çalışma hakkı başta olmak üzere pek çok temel hak ve özgürlüğe açık bir saldırı olduğunu belirten Koramaz, “OHAL KHK’larıyla 130 binin üzerinde kamu emekçisi, herhangi bir soruşturma olmadan ve savunmaları alınmadan görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraçlar ve açığa alınmaların tamamı sorgusuz, sualsiz ve soruşturmasız gerçekleştirilmiştir. Oysa hükümet, kamudan ihraç edilenlerin hangi somut gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç edilenlerin darbe girişimi ile aralarında herhangi bir somut bağ bulunup bulunmadığını en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamak zorundadır. Bilimsel ve teknik gelişmeyi kamu ve toplum yararı doğrultusunda savunan meslektaşlarımız, iktidarın yanlış uygulamalarını eleştiren muhalif kimlikleri dolayısıyla sınırı olmayan bir şekilde cezalandırılmaktadır” dedi.

‘DENETİMİN KAMUSAL NİTELİĞİNİ, PEŞKEŞ ÇEKERKEN GÖZETİN’

Bakanlığın, yapı denetimi alanının kamusal niteliğini mimar ve mühendisleri işsizliğe mahkum ederken değil, denetim faaliyetlerini özel şirketlere peşkeş çekerken, kamusal görevlerini özel şirketlere dağıtırken gözetmesi gerektiğini vurgulayan Koramaz, KHK’lerin kapsamının keyfi bir biçimde yorumlanarak mimar ve mühendislerin yapı denetim şirketlerindeki görevlerinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Koramaz, “Meslektaşlarımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde KHK’larla ihraç edilmelerini, ardından yaşamdan dışlanmalarını, işsizliğe mahkum edilmelerini kabul etmiyoruz. Birliğimiz, Bakanlığın meslektaşlarımızı yapı denetim sisteminden ihraç eden bu yanlış uygulaması karşısında gerekli hukuksal girişimlerde bulunacaktır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 21:41

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