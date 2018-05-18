Belediyelere atanan kayyımlar, AKP’nin seçim çalışmalarına katılıyor

Kayyımların AKP’nin seçim çalışmalarına açıktan destek vermelerini Şırnak CHP ve HDP il başkanlarıyla konuştuk.

Bölge belediyelerine atanan kayyımlar 24 Haziran seçimlerine sayılı zaman kala AKP’yi destekleyen bir dizi etkinlikler yapmaya başladı.Cizre Belediyesi ve Yüksekova Belediyesi kayyımları düzenledikleri etkinliklere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da davet ederek AKP’ye oy istiyor.

Kayyımların seçim çalışmalarına açıktan destek vermelerini Şırnak CHP ve HDP il başkanlarıyla konuştuk.

CHP İl Başkanı kayyımların işinin belediye çalışması olduğunu belirtirken, HDP İl Eş Başkanı da kayyımların belediyenin tüm olanaklarını seferber ettiğini kaydetti.

‘BELEDİYE OLANAKLARI SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR’

HDP Şırnak İl Eş Başkanı Zeki İrmez, “Kayyımların yaptığı faaliyetler yeni değil. Belediyenin tüm olanaklarını AKP’nin seçim malzemesi yapıyorlar. Her hafta bakıyorsunuz bir bakan geliyor. Kayyımlar AKP’nin il başkanlarıyla geziyor. İl başkanları halkın arasına gidip çalışma yapamıyor çünkü anlatabilecekleri herhangi bir argüman yok, bu yüzden bakanlar eşliğinde etkinlikler yapıyorlar ve bunu devletin imkanlarını seferber ederek yapıyorlar. Şırnak merkezde iftar çadırı kuruldu kayyım tarafından ve bunu AKP yapmış gibi lanse ettiler. Bu kabul edilemez. Bu sadece kayyımlarla ilgili değil tüm kurumlar bazında bizlere karşı ayrımcı bir yaklaşım var. Örneğin TRT’de bizlere yer vermiyorlar. Tüm bu yapılanlara rağmen halk bu seçimden çok umutlu. Ne yaparsa yapsınlar halk bu seçimi dönüm noktası olarak görüyor bu yüzden tüm olanakları seferberde etseler işe yaramayacak” dedi.

‘BELEDİYE ÇALIŞMASI YAPSINLAR’

CHP İl Başkanı Mehmet Uğur da kayyımların seçim çalışmalarına katılmasını eleştirerek, “Kayyımların belediye çalışması yapması gerekirken açıktan seçim çalışmalarına katılmalarını doğru bulmuyoruz” dedi. (Şırnak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 21:35

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