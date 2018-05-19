Kocaelili iÅŸÃ§iler: 16 yÄ±ldÄ±r verdiÄŸim oylarÄ± hak etmiyorlar

Metin DOÄžAN

Kamile KARAKUÅž

Kocaeli

Körfez 95 Evler’de iÅŸçi duraklarÄ±nda görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçilere seçimleri ve AKP’nin 6 MayÄ±s’ta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± seçim manifestosunu sorduk. 16 yÄ±ldÄ±r iktidar partisi AKP’ye oy veren bir iÅŸçi: “Åžimdi kime vereceÄŸimi bilmiyorum ama 16 yÄ±ldÄ±r verdiÄŸim oylarÄ± hak etmiyorlar. Yol yapÄ±yorlar, yolla köprüyle ne iÅŸimiz var bizim?” dedi.

Gebze’de özel bir firmada çalÄ±ÅŸan Vehbi Duran, iktidarÄ±n en büyük destekçilerinin ABD ve Ä°srail olduÄŸu görüÅŸünde. Mecliste Ä°srail ile yapÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n iptal edilmesine yönelik önergenin AKP tarafÄ±ndan reddedildiÄŸini hatÄ±rlatan Duran, AKP’nin seçim manifestosu için, “16 yÄ±ldÄ±r iktidarda ne yapmÄ±ÅŸ ki daha ne yapacak! KandÄ±rmacalardan bÄ±ktÄ±k” dedi.

Seçim vaatlerini gerçekçi bulmayan, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimizde gülmeye baÅŸlayan Ersin Döner, “Vaatler hep kopya, büyük ihtimale kaybedecekler, ÅŸanslarÄ±nÄ± kaybettiler” dedi. “Peki, iÅŸçiler ne kazanÄ±r?” diye sorduÄŸumuz Döner, “Bu koÅŸullarda iÅŸçiler kazanamaz çünkü OHAL var” cevabÄ±nÄ± verdikten sonra gelen servisine bindi.

‘VAATLER YALAN!’

Ä°smini vermek istemeyen bir iÅŸçi de 16 yÄ±ldÄ±r AKP’ye oy verdiÄŸini belirterek “Seçimde vaatlerde bulunuyorlar, vatandaÅŸa iÅŸ verilecek, mazot ucuzlayacak diyorlar hepsi yalan” dedi. Asgari ücretle geçinemediklerini ifade eden iÅŸçi, iktidara tehkisini ÅŸöyle dile getirdi: “Ben kalp hastasÄ±yÄ±m, 2 yÄ±ldÄ±r iÅŸsizdim, çocuklarÄ±m var bakmam gereken. Bütün devlet kurumlarÄ±na baÅŸvurdum, kimse iÅŸ vermedi kirayÄ± ödeyemedim evden attÄ±lar. 10 gün önce komÅŸularÄ±m bana bir iÅŸ ayarladÄ±. 16 yÄ±ldÄ±r hep aynÄ± partiye oy veriyorum, ÅŸimdi kime vereceÄŸimi bilmiyorum ama 16 yÄ±ldÄ±r verdiÄŸim oylarÄ± hak etmiyorlar. Yol yapÄ±yorlar, yolla köprüyle ne iÅŸimiz var bizim? Siyasiler vatandaÅŸÄ±na baksÄ±n önce, bir kumanyayla kandÄ±ramazlar insanlarÄ±. Ben kredi kartlarÄ±na batmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m.”

Tersane iÅŸçisi Bedri SöylemiÅŸ ise AKP yeniden iktidar olursa ekonominin büyüyeceÄŸini düÅŸünenlerden. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyen SöylemiÅŸ “16 yÄ±ldÄ±r beÄŸeniyoruz. Çok iyi çalÄ±ÅŸtÄ±lar, çok güzel çalÄ±ÅŸtÄ±lar” dedi. Seçimlerin neden erkene alÄ±nmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini sorduÄŸumuz SöylemiÅŸ, “Özellikle ben CHP’ye çok kÄ±zgÄ±nÄ±m” cevabÄ±nÄ± verdi.

‘KÖLELÄ°K DÜZENÄ°NE TABÄ°Ä° OLDUÄžUMUZ Ä°ÇÄ°N…’

ErdoÄŸan’Ä±n 6 MayÄ±s’ta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± seçim manifestosuna iliÅŸkin düÅŸüncelerini sorduÄŸumuz Faruk isimli iÅŸçi, haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± da özetliyor aslÄ±nda: “Biz kölelik sistemine tabi olduÄŸumuz için, sabah 6’da kalkÄ±yoruz akÅŸam 9’da eve gelip bayÄ±lÄ±yoruz. Hiçbir ÅŸeyden haberimiz olmuyor.”

Seçim sürecinin herkes için adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Faruk, “Åžu an ya AKP’lisin ya terörist ya FETÖ’cü. KonuÅŸanÄ± alÄ±yorlar içeri. DemirtaÅŸ içeride, seçim propagandasÄ± yapamÄ±yor mesela...” dedi.

Emekli olduÄŸu halde çalÄ±ÅŸan Adil Yükselir de seçimler için, “Bilmiyorum neden öne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekonomi kötü, herhalde ondan öne alÄ±ndÄ±. Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu durum belli” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 MayÄ±s 2018 14:31

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