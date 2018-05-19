Ä°SDEMÄ°R iÅŸÃ§ileri: ErdoÄŸan ve Ä°nce yarÄ±ÅŸÄ±r kilit parti HDP olur

Ä°SDEMÄ°Râ€™de seÃ§im tartÄ±ÅŸmalarÄ±, hakim medyada sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi kim kazanÄ±r, kim kaybeder Ã¼zerine dÃ¶nÃ¼yor.

Halil Ä°MREK

Ä°skenderun

Ä°skenderun'da bulunan Ä°SDEMÄ°R'de 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin genel görüÅŸ MHP’yi destekleyen iÅŸçilerin seçimlerde ErdoÄŸan’a oy vermeyeceÄŸi yönünde. Bu oylarÄ±n çoÄŸunun CHP’nin adayÄ± Ä°nce’ye, kalanlarÄ±n da AkÅŸener’e gideceÄŸi söyleniyor. Bu nedenle “Seçim ErdoÄŸan ile Ä°nce arasÄ±nda geçer” diyorlar. Her yerde olduÄŸu gibi HDP de tartÄ±ÅŸma konularÄ±ndan. Kimi iÅŸçiler 24 Haziran seçiminin kilit partisinin HDP olduÄŸunu ve yüzde 10 barajÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini dile getiriyor. Bu nedenle aileleriyle konuÅŸup ilk turda oylarÄ±nÄ±n bir bölümünü barajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’ye vereceÄŸini söyleyen iÅŸçiler var.

‘ÜLKÜCÜLER ERDOÄžAN’A OY VERMEZ’

Ä°lk olarak MHP’ye destek veren bir iÅŸçiyle bir araya geliyoruz. Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. “MHP seçmeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan’a oy verir mi?” sorumuza ÅŸu yanÄ±tÄ± veriyor: “Ülkücüler Tayyip ErdoÄŸan’Ä± pek sevmez ve oy vermez. Lakin, Muharrem Ä°nce’nin siyasi mitingleri ülkücülerin oyunu almaya yönelik mi olacak yoksa ülkücüleri Tayyip’e mecbur mu edecek önümüzdeki günler bunda belirleyici olacak.”

Bu seçimde MHP’den Ä°YÄ° Parti’ye oy gidip gitmeyeceÄŸini soruyoruz: “Samimi bir ÅŸey söyleyeyim, Ülkücüler AkÅŸener’in ne yaptÄ±ÄŸÄ±na bakmÄ±yor, çok da önemsemiyor. Daha çok Muharrem Ä°nce’yi takip ediyorlar. Ülkücülerin AkÅŸener’e oy vereceklerine ben ihtimal vermiyorum... Zaten MHP’de olanlar genel seçimlerde kendi partisine oy verir. Partide kalmÄ±ÅŸ olanlar partiden kopmuÅŸ gitmiÅŸ olana neden oy versin. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nda Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Muharrem Ä°nce’ye de oy veren olur. Yani seçim, Ä°nce ve ErdoÄŸan arasÄ±nda geçer... Ülkücüler birinci turda Ä°nce’ye, ikinci tura kalÄ±rsa ErdoÄŸan’a oy verir. Çünkü Ä°nce mutlaka hata yapacak, milliyetçiliÄŸe dokunduracak. Sonra da ülkücülere bir gaz verilecek herkes saf deÄŸiÅŸtirecek.”

Cezaevinde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± sorduÄŸumuzda ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: “DemirtaÅŸ, çÄ±kÄ±p vatan bölünmeyecek bayrak deÄŸiÅŸmeyecek derse ülkücüler ona da sempati duymaya baÅŸlar. Sonuçta bu ülke hepimizin. Ä°ster Alevi, ister Kürt, Türkmen ya da Arap olsun ne önemi var. Dünyaya gelirken bir tercih hakkÄ±n yok.”

ERDOÄžAN’IN KARÅžISINDA KÄ°M KALIRSA...

Bir baÅŸka iÅŸçiye yöneliyoruz. Hükümeti eleÅŸtiren iÅŸçilerden. Ä°SDEMÄ°R’de MHP’ye oy veren iÅŸçilerin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ne yapacaÄŸÄ±nÄ± sorunca, ÅŸunlarÄ± dile getiriyor: “Recep Tayyip ErdoÄŸan’a çok azÄ± oy verecek. Muharrem Ä°nce diyen de var, Meral AkÅŸener diyenler de... Ancak ikinci turda kesinlikle ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda kim varsa ona oy verecekler. Åžu an benim gördüÄŸüm AkÅŸener diyenler çok. Ama kÄ±zgÄ±n olanlar da Muharrem Ä°nce diyor. Partide görevli olanlardan bile Ä°nce diyenler var. Bu arada AKP’liler MHP’ye de güvenmiyor. Zarar verdiÄŸini düÅŸünüyorlar.”

Meral AkÅŸener’in Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Bu çaÄŸrÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ± mÄ±?” diye soruyoruz. “AkÅŸenerciler HDP’yi sorun olarak düÅŸünmüyor. Yani çok umursamÄ±yorlar. Onlar kazanmayÄ± öncelik olarak görüyorlar” diyor.

SEÇÄ°M RÜÅžVETLERÄ° ETKÄ° ETMEYECEK

AKP Hükümetinin seçim öncesi emekliye ikramiye vermesini ve yaÅŸlÄ±lara verilecek parayÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± soruyoruz. Buna cevabÄ± “BunlarÄ±n seçim yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸu herkes tarafÄ±ndan görülüyor. Bir de ikramiye iÅŸi CHP’nin katkÄ±sÄ± olarak görülüyor. Secim rüÅŸveti deniyor. Oy verme kararlarÄ±nda bir etkisi olmaz. Çünkü bütçe buna el veriyorduysa niye ÅŸimdiye kadar verilmedi deniyor” oluyor.

Ä°ÅŸçiler baskÄ± ortamÄ±ndan korkuyorlar

GELÄ°R daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki bozulma, ekonomiyi felç eden dÄ±ÅŸ borç, dolar baÅŸta olmak üzere dövizdeki frenlenemeyen yükseliÅŸ, her gün gelen yeni zamlarla artan enflasyon, gizlenemeyen iÅŸsizlik ve güvencesizlik, yasaklanan grevler... Seçimlere bu ortamda gidiliyor olsa bile pek çok fabrikada olduÄŸu gibi Ä°SDEMÄ°R’de de iÅŸçiler, seçimi kendi talepleri etrafÄ±nda deÄŸil, sermaye medyasÄ±nda çÄ±kan biçimiyle konuÅŸuyor. Ä°ÅŸçilere bu durumu da soruyoruz.

“Ä°ÅŸçiler kendi sorunlarÄ±nÄ±n, ülkedeki sorunlarla ve yapÄ±lacak seçimlerle baÄŸÄ±nÄ± kuruyorlar mÄ±?” sorumuza ÅŸu yanÄ±tÄ± veriyor bir iÅŸçi: “Kendi talep ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸuyoruz. Emeklilik yasasÄ±nÄ±, adaletsiz vergi yasasÄ± gibi. Ama çokça seçim tartÄ±ÅŸmasÄ±nda bizim derdimiz ana gündem olmuyor. IlÄ±man kesimde Muharrem Ä°nce gelirse biraz iÅŸler düzelecek umudu var. Ä°ÅŸçilerin sorunlarÄ± ÅŸu ortamda veya bu hükümet çözemez. Bir de iÅŸçiler kendi taleplerini gündem yapamaz çünkü mobbing var, baskÄ± ortamÄ±ndan dolayÄ± korkuyorlar. Çünkü insanlarda iÅŸimi kaybederim korkusu var. Ä°ÅŸçiler sindirilmiÅŸ bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Sosyal medyada birazcÄ±k atÄ±p tutsa hemen baskÄ±lar geliyor. SavcÄ±lÄ±ÄŸa veya hükümet yanlÄ±sÄ± sendikalara ÅŸikayet ediliyor ve susturuluyor.”

Bir diÄŸer iÅŸçi de ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Seçimleri konuÅŸurken pek kimse taleplerini, yani emeÄŸin gündemini konuÅŸmuyor. Ama ekonomik gidiÅŸat açÄ±sÄ±ndan Türkiye deÄŸerlendiriliyor. Daha çok partiler ve kiÅŸiler üzerinden konuÅŸuluyor. Yani parti anlayÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±f bilincinin önünde.”

AKP’YE OY VEREN Ä°ÅžÇÄ°DEN ‘SEÇÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° TURDA BÄ°TER’ Ä°DDÄ°ASI

AKP’ye oy veren bir iÅŸçi ise seçimin ilk turda biteceÄŸi görüÅŸünde. Bu görüÅŸünü ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Muharrem Ä°nce ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu aslÄ±nda kaybetmeyi kabul ettiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Ä°lk turda kazanacaÄŸÄ±m diyemiyor. DiÄŸer adaylarÄ±n ise çok etkili olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Birileri gazÄ± vermiÅŸler, onunla dolaÅŸÄ±yor. Bu seçimi yine Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kazanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.”

Ä°ÅŸçilerin ekonomik durumunu ve yasaklanan grevi, OHAL’i sorduÄŸumuz iÅŸçi, “Ekonomi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve kötü. Bir de gelir vergisi adaletsiz. OHAL iÅŸine gelince, 1 MayÄ±s’ta Hak-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ve diÄŸer konfederasyonlar bu konuyu hükümete bildireceklerini deklare ettiler. Hükümet tarafÄ±ndan çözülecek diye düÅŸünüyorum” diyor.

BUGÜNE KADAR NÄ°YE YAPMADILAR?

BAÅžKA bir Ä°SDEMÄ°R iÅŸçisiyle konuÅŸmaya devam ediyoruz. MHP tabanÄ±ndan Ä°YÄ° partiye kaymalarÄ±n olduÄŸunu söylüyor ve devam ediyor: “DiÄŸer yandan da iÅŸçiler arasÄ±nda Muharrem Ä°nce’ye kötü diyen pek yok. Sadece genel baÅŸkan neden aday olmadÄ± gibi laflar söyleniyor. Ä°nce ikinci tura kalÄ±r çünkü kararsÄ±zlar Ä°nce’ye sÄ±cak bakÄ±yor. Ä°nce’nin ‘Herkesi kucaklayacaÄŸÄ±m. Ülke olarak barÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z’ söylemi karÅŸÄ±lÄ±k buluyor. Ä°nsanlar huzur istiyor.”

AKP’ye destek veren iÅŸçileri soruyoruz, yanÄ±tlÄ±yor: “AKP tabanÄ± hâlâ fanatik ÅŸekilde AKP diyor. Neden dediÄŸimizde bundan sonra her ÅŸey güzel olacak deniyor. Peki, bugüne kadar neden yapÄ±lmadÄ± dediÄŸimizde bocalamaya baÅŸlÄ±yorlar. AKP’nin kemik tabanÄ±nda pek kayma olmaz, olsa da çok az olur. Bence Muharrem Ä°nce ikinci tura kalÄ±r. Bence 24 Haziran seçimlerinde kilit parti HDP. Kim ne derse desin MHP ve AKP tabanÄ± bunu kabul etmeli. Bu ülkenin bir gerçeÄŸi çünkü.”

BaÅŸka bir iÅŸçi de sözlerine bu seçimin çok önemli olduÄŸunu söyleyerek baÅŸlÄ±yor. “Mesela ben aile olarak parlamenter sistem için oylarÄ±mÄ±zÄ± HDP ve CHP diye böleceÄŸim. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nda ise hep birlikte Muharrem Ä°nce diyeceÄŸiz. Çünkü Ä°nce’nin ikinci tura güçlü bir oyla kalmasÄ± lazÄ±m. NasÄ±l ki ben HDP’nin kesinlikle barajÄ± geçmesi lazÄ±m diyorsam, onlarÄ±n da ikinci turda Muharrem Ä°nce demesi lazÄ±m. GördüÄŸüm onlar da Ä°nce diyecekler” diyen iÅŸçi, seçmenine en hakim partinin de HDP olduÄŸunu söylüyor.

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