Soma mitingi ve sendikalarÄ±n sorumluluÄŸu

Emine Uyar, Ã¼zerinden 4 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen sorumlularÄ±n yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± Soma KatliamÄ± mitingini yazdÄ±.

Emine UYAR

Ä°zmir

Soma’da 301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi ile sonuçlanan Türkiye’nin en büyük iÅŸ cinayetinin üzerinden 4 yÄ±l geçti. Ä°ÅŸçi katliamÄ±nÄ±n dördüncü yÄ±lÄ±nda ailelerin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmak ve davanÄ±n hâlâ sonuçlanmamasÄ±na, iÅŸçilerin ölümünün kamu ayaÄŸÄ±ndaki sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmamasÄ±na, kamuoyu baskÄ±sÄ±yla çÄ±karÄ±lan Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi yasasÄ±nÄ±n -güdük de olsa- uygulanmasÄ±nÄ±n AKP Hükümeti tarafÄ±ndan sürekli olarak ertelenmesine tepkimizi ortaya koymak için Soma’da idik.

Mitingin üzerinden günler geçti, gündem yoÄŸun ama aslÄ±nda ülkenin en önemli gündemlerinden biri de iÅŸ cinayetleri, öyle imiÅŸ gibi görünmese de, gereken önem verilmese de...

Soma yerelinde baÅŸta 301 Madenci Aileleri DerneÄŸi, EÄŸitim Sen olmak üzere çok sayÄ±da kurum temsilcisinin bir araya gelerek düzenlediÄŸi mitinge, seçimlerin de etkisi ile muhalif partilerin ilgisi yoÄŸun olurken ve az-çok kitle getirmeye gayret göstermiÅŸlerken emek ve meslek örgütlerinin ise üyelerini taÅŸÄ±mayÄ±p temsil düzeyinde katÄ±lmasÄ±, hem Soma’nÄ±n yÄ±l dönümüne hem de süregiden iÅŸ cinayetlerine yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± göstermesi açÄ±sÄ±ndan düÅŸündürücüydü.

Ä°ÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± güçlü bir ses çÄ±karmanÄ±n olanaÄŸÄ± olarak deÄŸerlendirilmesi gereken mitingde yaÅŸanan kürsü rekabetinin sebebi biraz da iÅŸin asÄ±l sahiplerinin mitinge olan ilgisizliÄŸiydi denilebilir.

Patronlara, “OHAL’i sizin için yaptÄ±k, grevleri yasaklÄ±yoruz” diyen, mahkemelerin defalarca gündeme getirmesine raÄŸmen Soma davasÄ±nda kamudaki sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± engelleyen, iÅŸ cinayetlerini fÄ±trat, kader ÅŸeklinde açÄ±klayarak hem kendini hem de patronlarÄ± sorumluluktan kurtarmayÄ± tercih eden AKP iktidarÄ±ndan çözüm beklemek ölü gözünden yaÅŸ beklemek. Yereldeki yetkililer ise çok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda “Yeterli sayÄ±da denetçi yok” açÄ±klamasÄ± ile yetiniyor.

Buradaki asÄ±l sorun, iÅŸçilerin örgütleri olan sendikalarÄ±n iÅŸ cinayetlerinin önlenmesi için mücadele yürütülmesi ve bunun örgütlenmesi konusunda kendilerini sorumlu görmemeleri. Mitinge genel merkez düzeyinde temsilci ile katÄ±lan sendika ve meslek örgütleri üyelerini mitinge getirmemiÅŸti. KESK’in Ä°zmir ve Manisa’dan katÄ±lan az sayÄ±daki kitlesi ve Ege Üniversitesinde iÅŸten atÄ±lan DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube üyesi iÅŸçiler dÄ±ÅŸÄ±nda katÄ±lÄ±m nerede ise yoktu.

Katliamdan önce iÅŸçilerin ocaktaki sorunlara iliÅŸkin ÅŸikayetleri karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmayan, ölen üyelerinin davasÄ±na sahip çÄ±kmayan patron güdümlü Soma Maden-Ä°ÅŸ, bu yÄ±l Ä°mbat Maden OcaÄŸÄ±nda lokma döktürerek andÄ± ölen maden iÅŸçilerini.

Peki Soma’daki Maden-Ä°ÅŸ böyle, TÜPRAÅž’taki patlamanÄ±n ardÄ±ndan AliaÄŸa Demokrasi MeydanÄ±’nda bu konuda adÄ±m atma sözü veren Türk-Ä°ÅŸ’in Ege Bölge TemsilciliÄŸi ve Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalar niye yoktu mitingde? AynÄ± ÅŸekilde DÄ°SK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n ÅŸubeleri de... Ya da iÅŸ cinayetleri konusunda pratikte yaptÄ±klarÄ± bir ÅŸey var mÄ±?

Gerçek anlamda örgütlü olmayan maden iÅŸçileri, üzerlerindeki baskÄ± ve iÅŸsiz kalma korkusu ile mitingde yoktu. Soma’dan katÄ±lÄ±m seçimler dolayÄ±sÄ± ile eskiye göre biraz daha fazla idi. Soma’nÄ±n AKP’li ve MHP’li yöneticileri yerel gazeteler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile “Muharrem Ä°nce’nin mitingi idi”, “Aileleri istismar ettiler”, “HDP’liler katÄ±ldÄ±, DemirtaÅŸ’a özgürlük istendi”, gibi söylemlerle mitingi karalamaya çalÄ±ÅŸtÄ±, tepkiler üzerine haberler kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bir hafta önce Maden-Ä°ÅŸ Soma ÅŸubelerinin genel kurullarÄ± eski usullerle yapÄ±ldÄ±. KatliamÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçilere verilen iki asgari ücret düzeyindeki ücrete son yapÄ±lan asgari ücret zammÄ± yansÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸçiler huzursuz. Ä°ki hafta tatilinin biri ise yine çeÅŸitli ÅŸekillerde patronlar tarafÄ±ndan gasbedilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Artan bu gibi huzursuzluklar nedeni ile Ä°mbat’ta aÄŸÄ±r malzemelerin yer altÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sorumlu iÅŸçilerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve çok sayÄ±da iÅŸçinin de destek verdiÄŸi iki-üç saatlik yer altÄ±ndan çÄ±kmama gibi eylemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Soma, madencilerin çözülmeyen sorunlarÄ± nedeni ile yeni geliÅŸmelere gebe.

Öte yandan Ä°zmir’de, özellikle BakÄ±rçay havzasÄ±nda yani yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki HABAÅž, SÄ°DER gibi demir-çelik fabrikalarÄ±ndan, AliaÄŸa’daki gemi sökümlerden, Star Rafinerisi inÅŸaatÄ±ndan, Soma’daki Kolin Termik Santral inÅŸaatÄ±ndan iÅŸ kazasÄ± haberleri alÄ±yoruz nerede ise iki günde bir. Gencecik hayatlar sönüyor. SayÄ±lar o kadar çok ki...

KârlarÄ± eksilmesin diye gerekli tedbirleri almayan, fazla üretim için iÅŸçiler üzerinde baskÄ± kuran, onlarÄ± zorlayan, düÅŸük ücret vererek iÅŸçilerin geçinebilmek için nerede ise çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadar da fazla mesai yapmasÄ±na neden olan, iÅŸçi kaza geçirdiÄŸinde onu suçlayan, ölen iÅŸçinin ailesine para vererek dava açÄ±lmasÄ±nÄ± önleyen patronlara dur demenin yolu birleÅŸik örgütlü mücadeleden ve bunun için adÄ±m atmaktan geçiyor.

Soma KatliamÄ±'nÄ± protesto edenlere 4 yÄ±l sonra ceza yaÄŸdÄ±

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