Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü: 110 ölü

Küba'nın başkenti Havana 'da yolcu uçağının havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan 113 kişinin bulunduğu uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü. Küba'nın resmi gazetesi Granma, düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu belirtti.

Küba'nın başkenti Havana'da, Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası

Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.

Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 00:55

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