Fotoğraf: Pixabay
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
18 Mayıs 2018 20:21
Küba'nın başkenti Havana 'da yolcu uçağının havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.
KÜBA'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.
Küba Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Jose Marti Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçakta 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. İç hat seferi yapan yolcu uçağının Havana'dan Holguin'e gittiği öğrenildi. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 20:42
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