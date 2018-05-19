‘Gece körü’ hastası Gökmen: Ben mi körüm yoksa adalet mi?

Ali Gökmen adlı tutuklu, doğuştan ‘gece körü’ hastalığı olmasına rağmen gece saatlerinde polise taş atmaktan tutuklu bulunuyor.

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Doğuştan ‘gece körü’ hastalığı olan Ali Gökmen adlı tutuklu, gece saatlerinde polise taş atmaktan tutuklu. Savcının suçlamasını olay yerindeki polislerin bile kabul etmediğini söyleyen Gökmen, durumunu Evrensel'e yazdığı mektupla anlattı ve sordu: “Kör olan ben miyim, yoksa adalet mi?”

Cezaevlerinde hasta tutukluların durumu ağırlaşırken, retinitis pigmentoza (gece körü) hastalığı raporlarla kanıtlanmış Ali Gökmen adlı tutuklu Bolu F Tipi Cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşları aracılığıyla durumunu duyurduğumuz Gökmen, bu sefer de kendi imzasıyla bir mektup kaleme aldı.

Ancak Gökmen mektubunu kendisi yazmadı, bunu da şu ifadelerle anlattı: “Ben okuyamıyorum yazıları, hakkımdaki suçlamayı. Arkadaşlarım okuyor. Size ancak onların elleriyle yazıyorum.”

Doğuştan ‘gece körü’ hastalığı olmasına rağmen gece saatlerinde polise taş atmakla suçlanan Gökmen, “Önemli olan bir insanın körlüğü mü yoksa adaletin mi?” diye soruyor ve şöyle devam ediyor: “38 yaşındayım, doğuştan tavuk karası hastasıyım. Gözlerim yavaş yavaş kararıyor, artık gündüzleri bile görmekte zorlanıyorum. Kendimi bildim bileli bana günler 12 saat. Tam 20 ay oldu buraya geleli. Artık kıpkırmızı bir gülü göremeyeceğimi biliyorum ama neden? Neden buradayım?”

‘GECELERİ KOŞAMAM, İSTERDİM KOŞMAYI...’

Mektupta hakkındaki suçlamalara da değiniyor Gökmen: “Saat 23.45’te, benim için kapkaranlık bir saatte polislere saldırmışım. Savcı böyle diyor ama düşünün polisler bile bunu ifadelerinde kabul etmiyor. Polis, olay yerinde 16-18 yaşlarındaki gençler koşuyordu diyor. Ben geceleri koşamam; isterdim koşmayı, refakatçisiz yürümeyi, yıldızlara bakmayı ama yapamam. Askerden muaf kaldım, raporumu verdim olmadı. Engelli maaşı alıyorum, hastayım dedim olmadı. Adli tıbba gittim, doktorlar ‘Görmüyor’ dedi, yine olmadı. İspat edemedim bunu yapmadığımı, yapamayacağımı.” 38 yaşında olduğunu, 40 yaşına bastığında tamamen kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da anlatıyor Gökmen ve “Artık kör olmak için gün sayıyorum” diyor: “40 yaşıma bastığımda artık göremeyeceğim annemin yüzünü, babamın, ablamın.”

‘GÖZLERİM DEĞİL, VİCDAN KARARIYOR’

Hakkında suçlamanın trajikomik olduğunu anlatıyor Gökmen ve ‘Soruyorum’ deyip bu duruma adeta isyan ediyor:

“Soruyorum: Asıl gözleri kör olan ben miyim yoksa adalet mi? Kör olan ben miyim yoksa savcılar ve hakimler mi? Son gördüğüm şeylerin duvarlar ve demir parmaklıklar olması artık garip gelmiyor bana. Ama adaletsizliğe nasıl kapatacağım gözleri mi? Kararan gözlerim değil, yalnızca adalet kararıyor, vicdan kararıyor. “

Gökmen, 31 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacağını söylüyor ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 01:08

www.evrensel.net