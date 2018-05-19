Hacettepe Ã¶ÄŸrencileri: Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmeden mezun oluyoruz

Ankaraâ€™da Hacettepe Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrencilerle seÃ§imleri konuÅŸtuk.

Damla KIRMIZITAÅž

Ankara

24 Haziran seçimlerine sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. Seçimin en çok konuÅŸulan kesimi gençler. YapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda AKP’nin özellikle genç ve ÅŸehirli seçmeni ikna etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±, muhafazakâr gençlerin sandÄ±ÄŸa gitmediÄŸi belirtiliyor. Ankara’da Hacettepe Üniversitesinde öÄŸrencilerle seçimleri ve yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ± konuÅŸtuk. Üniversitede yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± ve gelecek kaygÄ±larÄ±nÄ± anlatan öÄŸrenciler, akademiye yönelik baskÄ±lara ve geleceksizleÅŸtirmeye tepki gösterdi. Her 5 gençten birinin iÅŸsiz olduÄŸuna dikkat çeken öÄŸrenciler, gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor. ÖÄŸrenciler CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “Åžayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerini hatÄ±rlatarak, iÅŸsizliÄŸe, geleceksizliÄŸe tamam dediklerini vurguladÄ±.

Sosyoloji ÖÄŸrencisi Emirhan Durmaz, üniversitede yapÄ±lan birçok zamma, rektörün öÄŸrencileri müÅŸteri olarak görmesine ve okulun ticari bir kurum haline getirilmesine teki gösterdi. Durmaz, “Her 5 gençten birinin iÅŸsiz. Müfredat iktidar yönünde ÅŸekillendirilliyor. ArtÄ±k Tamam” dedi.

SOSYAL HÄ°ZMET YARDIMA Ä°NDÄ°RGENDÄ°

Sosyal hizmet bölümünde konuÅŸtuÄŸumuz öÄŸrenciler hükümetin son zamanlarda akademi üzerindeki baskÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ± ve öÄŸretim görevlilerinin KHK’lerle görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n üniversitelerdeki birçok bölümde eÄŸitimin kalitesini olumsuz etkilediÄŸini söyledi. Sosyal hizmet öÄŸrencileri olarak sosyal hizmet mesleÄŸinin de hükümet politikalarÄ±yla baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mesleÄŸin deÄŸersizleÅŸtirildiÄŸini belirten öÄŸrenciler, sosyal hizmetin sadece sosyal yardÄ±m uygulamasÄ±na indirgendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Hükümet politikalarÄ±nÄ±n sosyal hizmet mesleÄŸini deÄŸersizleÅŸtirerek ve sosyal yardÄ±m mesleÄŸine indirgeyerek istihdam konusunda da mesleÄŸin önünü kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden öÄŸrenciler, sosyal hizmet bölümünün akademik yeterliliÄŸi düÅŸünülmeden birçok üniversitede ve açÄ±k öÄŸretimde açÄ±lmasÄ± eÄŸitimin niteliÄŸini düÅŸürdüÄŸünü belirtti. Gelecekleri konusunda kaygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten öÄŸrenciler, “MesleÄŸimiz ve akademi üzerindeki baskÄ±nÄ±n ve yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Bir hemÅŸirelik bölümü öÄŸrencisi, 5 yÄ±ldÄ±r hükümet politikalarÄ±nÄ±n en net ÅŸekilde etkilerini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Öncelikle hemÅŸireye ihtiyacÄ±mÄ±z var denilerek fakülte kapasitesinin üzerinde bir öÄŸrenci alÄ±mÄ± olduÄŸunu ifade eden öÄŸrenci, öÄŸretim elemanÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ve sÄ±nÄ±flarÄ±n yetmediÄŸi koÅŸullarda eÄŸitim almaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi: “Teori ve pratik açÄ±sÄ±ndan ne kadar verimli bir 5 yÄ±ldÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ±. Her sene staj gördük 8-16 çalÄ±ÅŸtÄ±k ancak bunlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± maddi olarak da alamadÄ±k. Åžimdi mezun oluyoruz ama hemen hepimiz sahada ne yapacaÄŸÄ±mÄ±za dair çok büyük kaygÄ±lar taÅŸÄ±yoruz.”

ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ° DAHA AZ ÜCRET DEMEK

Pek çoÄŸumuz ÅŸehir hastanelerinde çalÄ±ÅŸacak diyen öÄŸrenci, “Bu hastaneleri 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel konforunda diyerek allayÄ±p pulladÄ±lar. Kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ± olan hastaneler kâr odaklÄ± bir hizmet sunmakta. Bu açÄ±dan hastalarÄ± müÅŸteri gözüyle görmekte, onlarÄ±n memnuniyeti ön plana çÄ±kmakta. Bu da tÄ±bbi gerekliliÄŸinden daha çok para için tetkiklerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, ne kadar çok tetkik o kadar iyi hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n daha uzun süre çalÄ±ÅŸmasÄ±, daha az ücret almaya baÅŸlamasÄ±, daha çok hastaya bakÄ±m vermesi demek” ifadelerini kullandÄ±.

Hacettepe Üniversitesi Kuir AraÅŸtÄ±rmalarÄ± TopluluÄŸu ise LGBTÄ°+ etkinliklerinin yasaklanmasÄ±na, artan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, nefret söylemlerine ve cinayetlerine, homofobik oluÅŸumlara tepki gösterdi.

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