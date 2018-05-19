Milli EÄŸitim â€˜YanlÄ±ÅŸ yazdÄ±k, dÃ¼zelttik' dedi

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, Evrensel'de yayÄ±mlanan skandal 'meslek lisesi' haberi sonrasÄ± soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul ve kurumlara gönderilen yazÄ±da meslek liselerinin özel sektöre devredildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Evrenselde belgesiyle yayÄ±nlanan haberin ardÄ±ndan Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkilileri, gazeteye ulaÅŸarak yazÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, yazÄ±yÄ± yazan personel hakkÄ±nda idari soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yetkililer okullara ve kurumlara düzeltme yazÄ±sÄ±nÄ±n gittiÄŸini aktararak, meslek liselerinin özel sektöre devrinin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ise, meslek odalarÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunarak, “Mesleki eÄŸitim liselerinin yönetimini meslek kuruluÅŸlarÄ±na devretmeye hazÄ±rÄ±z. ArtÄ±k meslek liselerini biz sadece bakan olarak yönetmek istemiyoruz. Yönetimin içinde ticaret ve sanayi odalarÄ±, esnaf odalarÄ±, belediyeler olsun” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarla meslek liseleri-özel sektör iÅŸ birliÄŸi somutlaÅŸtÄ±.

Evrensel Gazetesi'nde yayÄ±mlanan ilgili haberin küpürü

‘YANLIÅžLIK OLMUÅž’

Evrensel'de yayÄ±mlanan belgenin ardÄ±ndan Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul ve kurumlara düzeltme yazÄ±sÄ± gönderildiÄŸi ifade edildi. Ancak düzeltme yazÄ±sÄ±nda da meslek liseleri için ‘özel sektör, sanayi ve ticaret odalarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi ve ortak projeler’ ibaresi dikkat çekiyor. Gönderilen düzeltme yazÄ±sÄ± ÅŸöyle “Ä°lgi yazÄ±nÄ±n konusu sehven yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lmÄ±ÅŸ olup, mevcut okullarÄ±mÄ±zla herhangi bir alakasÄ± yoktur. Ä°limizde mesleki eÄŸitimin geliÅŸtirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduÄŸu alan ve dallarda yetiÅŸmiÅŸ insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ± ile sayÄ±n Valimiz ve MüdürlüÄŸümüz tarafÄ±ndan özel sektör, sanayi, ticaret, esnaf sanatkarlar odalarÄ± ve OSB ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu toplantÄ± ve görüÅŸmeler sonucunda, iÅŸbirliÄŸi protokolleri yapÄ±larak sektörü eÄŸitim sistemine daha etkin bir ÅŸekilde dahil edilmesi ile ilgili çalÄ±ÅŸmalar ilgili bakanlÄ±klara iletilmiÅŸ, bakanlÄ±klar bu teklifi uygun bularak sektör temsilcilerini harekete geçirmiÅŸtir. Sektör temsilcileri halen yaptÄ±ÄŸÄ± ve yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± özel meslek liselerinin atölye standartlarÄ±nÄ±n belirlenmesi amacÄ± ile kurumumuzdan bilgi talebinde bulunmuÅŸtur. Ä°lgi yazÄ± bu talebe cevap vermek üzere yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r mevcut okullarÄ±mÄ±zÄ±n özel sektöre devri söz konusu deÄŸildir. YazÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi gerekir.”

MESLEK LÄ°SELERÄ°, UCUZ Ä°Åž GÜCÜ KAPISI

MEB’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre eÄŸitimde paylarÄ± yüzde 50’nin üzerine çÄ±kan meslek liseleri ‘ucuz iÅŸ gücü’ kapÄ±sÄ± oldu. Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öÄŸrencilerinin son sÄ±nÄ±fta zorunlu olarak yaptÄ±klarÄ± stajlar için öÄŸrencilere ödenen ücretin asgari ücretin yüzde 30’una karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi belirtildi. Yine son sÄ±nÄ±fta haftada üç gün beceri eÄŸitimine gönderilen öÄŸrencilere de asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaÅŸ ödeneceÄŸi öÄŸrenildi.

NE OLMUÅžTU?

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul ve kurumlara gönderilen yazÄ±da meslek liselerinin özel sektöre devredildiÄŸi belirtilmiÅŸti. Gaziantep sanayisinin kalifiye personel ihtiyacÄ±nÄ±n giderilmesi için meslek liselerinin özel sektöre devri ile ilgili Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nÄ±n teklifinin, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸi belirtilerek “Teklifin kabul edilmesiyle Gaziantep pilot il seçilerek, okullarda bulunan atölye sayÄ±sÄ± ve metrekare ölçümlerinin de belirtilmesi” istenmiÅŸti.

Meslek liselilerin eti de kemiÄŸi de patronlarÄ±n

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