Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde oyÂ tercihi farklÄ±, talepler ortak

Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerinin 24 Haziran seÃ§imlerine iliÅŸkin ortak talepleri 'doÄŸru dÃ¼rÃ¼st bir iÅŸ ve gÃ¼venli gelecek'.

Begüm Ä°NANÇ

Ä°stanbul

SÄ±nav dönemi yaklaÅŸÄ±rken derslerden kütüphaneye koÅŸturuyor Ä°stanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler öÄŸrencileri. Onlarla 24 Haziran seçim sürecini konuÅŸtuk. ÖÄŸrencilerin yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar, oy rengi farklÄ± olsa da taleplerin ortak olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. Zira konuÅŸtuÄŸumuz hemen herkes doÄŸru dürüst bir iÅŸ ve güvenli gelecek istiyor.

Daha önceki seçimlerde oy kullanmamÄ±ÅŸ olan 1. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Nihal, seçim kararÄ±nÄ±n erken bulduÄŸunu, kime oy kullanacaÄŸÄ± konusunda ise kararsÄ±z olduÄŸunu belirtti. AKP’ye oy vermek istemediÄŸini fakat diÄŸerlerinin de ciddi bir fark ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Nihal ÅŸöyle konuÅŸtu: “Teyzem, AKP ile Cemaatin iliÅŸkileri iyiyken AKP’ye oy verdi, ÅŸimdiyse AKP’nin baÅŸtan inmesi için CHP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. Bana gelince... Seçimden çÄ±kacak isim bizim geleceÄŸimizi de belirleyecek. Kendi okuduÄŸum bölümle alakalÄ± bir meslek hayatÄ±m olsun istiyorum. Üniversitelerimizi böleceklerine iÅŸsizliÄŸe bir çözüm bulsunlar.”

‘Ä°Ü DÄ°PLOMASINA CEO’LUK VERÄ°LMÄ°YOR’

Nihal’le yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbeti gülerek dinleyen Orhan ise bu seçimde AKP’ye oy vereceÄŸini söyledi. Üniversitelerin bölünmesinden rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Orhan bunu kalabalÄ±k öÄŸrenci nüfusuna baÄŸladÄ±. “Diplomada Ä°stanbul Üniversitesi yazÄ±nca ÅŸirketler bize kucak açÄ±p; gelin sizi CEO yapacaÄŸÄ±m demiyor” diye konuÅŸan Orhan devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Herkes armut piÅŸ, aÄŸzÄ±ma düÅŸ istiyor. Devlet bu kadar insana zaten iÅŸ bulamaz. Bizim kendimizi geliÅŸtirip iÅŸ bulmamÄ±z gerekiyor.”

‘TECAVÜZ VE Ä°STÄ°SMARA KARÅžI KADIN ADAY’

Nihal gibi daha önceki seçimlerde oy kullanmamÄ±ÅŸ olan Ä°layda’ya kime oy vereceÄŸini sorunca Meral AkÅŸener’e oy vereceÄŸini söyledi. Meral AkÅŸener’in de kendisi gibi milliyetçi olduÄŸunu dile getiren Ä°layda bu zamana kadar hep erkeklerin cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±ndan ÅŸikayetçi. KadÄ±n cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün, çocuk istismarÄ±nÄ±n bu kadar arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bunlara son verebileceÄŸini düÅŸünen Ä°lyada, “Tacizi, tecavüzü önlemek için illa kadÄ±n mÄ± olmak gerek?” sorumuza ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “DüÅŸününce haklÄ±sÄ±n, bunlarÄ± önlemek için illa kadÄ±n olmak gerekmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± da kadÄ±n ama bu zamana kadar ne kadÄ±nlarÄ±n ne de çocuklarÄ±n yüzünü güldürdü. Yine de AkÅŸener’in yeni bir renk olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.”

HEM OKUYUP HEM ÇALIÅžMAK ZOR

Tüm ailesi bugüne kadar MHP’ye oy veren Ä°hsan hem okuyan hem çalÄ±ÅŸan bir öÄŸrenci. AKP karÅŸÄ±sÄ±nda en güçlü rakip olarak Muharrem Ä°nce’yi gören Ä°hsan, ona oy vereceÄŸini söyledi. Terörün artÄ±k bitmesini isteyen Ä°hsan AKP’nin iktidar süresi boyunca vaatlerle halkÄ± kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi. HDP, SP ve Ä°YÄ° Partinin, demokrasi için Mecliste olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Ä°hsan, gelecekle ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± ise ÅŸöyle dile getirdi: “Ben de isterdim resimle mi müzikle mi ilgileneyim diye düÅŸünmeyi. Resim çizmeyi de çok seviyorum hatta yeteneÄŸim de var. Fakat babam emekli, ailemden para almÄ±yorum. BabamÄ±n maaÅŸÄ± anca kendilerine yetiyor. Benim de Ä°stanbul ÅŸartlarÄ±nda yaÅŸayabilmem için çalÄ±ÅŸmam gerekiyor.”

‘MERAL MOMMY BORÇLARI SÄ°LECEK’

“Verilen burs yetiyor mu?” diye sorunca tebessüm eden Ä°hsan, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Patronun kimseye eyvallahÄ± yok, sesimi çÄ±karsam ‘Sen git kapÄ±da 1000 kiÅŸi bekliyor’ diyor. Ä°ÅŸe ihtiyacÄ±m olduÄŸu için ben de pek bir ÅŸey diyemiyorum.”

Ä°hsan’nÄ±n bitirdiÄŸi yerde sohbetimize Emine katÄ±ldÄ±. Milliyetçi ve eskiden MHP’li olduÄŸunu söyleyen Emine “Ama Cumhur Ä°ttifakÄ±’na kesinlikle hayÄ±r” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. “AKP dini satan bir parti. Bu zamana kadar din din diyerek insanlarÄ± kandÄ±rdÄ±. Dindar olan bir parti bu kadar insanÄ±n açlÄ±ktan ölmesine nasÄ±l göz yumabilir?” diye soran Emine kime oy vereceÄŸini sorduÄŸumuzda ise ÅŸu ilginç yanÄ±tÄ± verdi: “Meral Mommy.” Meral AkÅŸener’in de milliyetçi olduÄŸunu, baÅŸa gelirse bir sürü insanÄ±n borcunu sileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Emine “En azÄ±ndan ilk tur için Ä°YÄ° Partiye oy vereceÄŸim. Ä°kinci turda neler olur kestiremiyorum” diye sözlerini bitirdi.

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