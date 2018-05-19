Saya iÅŸÃ§ileri: Bayram bizim iÃ§in bir anlam ifade etmiyor

GenÃ§ saya iÅŸÃ§ileri, sigortalÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir ortamda Ã§alÄ±ÅŸmak gibi haklardan yoksunlar.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da KazancÄ±lar ÇarÅŸÄ±sÄ± içinde izbe atölyelerde üretim yapan saya iÅŸçileri arasÄ±nda gençler önemli bir yer tutuyor. 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± öncesinde konuÅŸtuÄŸumuz genç saya iÅŸçileri güvenceli, sigortalÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir ortamda çalÄ±ÅŸmak gibi haklardan yoksunlar. Gençlik bayramÄ± öncesi gazetemize konuÅŸan genç saya iÅŸçilerinin çoÄŸu eÄŸitimini yarÄ±da bÄ±rakmak zorunda kalarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Gençlik BayramÄ±’nÄ±n kendileri için bir ÅŸey ifade etmediÄŸini anlatan genç iÅŸçiler deÄŸer görmediklerini belirterek, bugünlerine ve geleceklerine dair umutlarÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

‘ÇALIÅžMAKTAN BÄ°R ÅžEYE VAKÄ°T KALMIYOR’

Mehmet Can TaÅŸ, 19 yaÅŸÄ±nda. Tatillerde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saya iÅŸçiliÄŸine lisede okulu bÄ±rakarak devam ettiÄŸini anlatan TaÅŸ, “Okulda derslere Ä±sÄ±namadÄ±m. Bir kere bu iÅŸe girdim. Nereye gider bilmiyorum?” dedi. Bir genç olarak yeterli deÄŸeri görmediÄŸini düÅŸünen TaÅŸ, “Eve gidince yorgunluktan yatÄ±yoruz. Yatmaktan baÅŸka bir ÅŸey düÅŸünemiyoruz. Saz çalmayÄ± öÄŸrenmek isterdim. Ama vakit olmuyor” diye konuÅŸtu. Ülkenin geleceÄŸini nasÄ±l gördüÄŸünü sorduÄŸumuz TaÅŸ “19 yaÅŸÄ±ndayÄ±z, daha bir ÅŸey görmedik. Ä°lerisi nasÄ±l olur bilmiyorum.”

17 yaÅŸÄ±ndaki Hakan TaÅŸ da aÄŸabeyi Mehmet Can gibi okulu yarÄ±da bÄ±rakarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Ortaokulda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hakan, “Zengin mahallelerindeki gibi bir okul olsa devam ederdim. Ama artÄ±k iÅŸçi olarak hayatÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz” dedi.

‘GENÇLERE Ä°MKAN SUNULMALI’

Çocuk yaÅŸta okulu bÄ±rakarak 10 yaÅŸÄ±ndan itibaren çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Davut ise her genç gibi iyi bir gelecek istediÄŸini anlatarak, ama ailemin durumu yoktu iÅŸçi oldum dedi. 19 MayÄ±s’Ä±n kendisi için bir ÅŸey ifade etmediÄŸini dile getiren Davut, hayattan hiçbir beklentisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “AyakkabÄ± dükkanÄ± açmayÄ± düÅŸünüyorum. Yapabilirsem bunu yapacaÄŸÄ±m” dedi. Gençler için mahallelerde faaliyet yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyen Davut “Gençlere imkanlar sunmalarÄ± lazÄ±m. Mahalledeki gençler çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için esrara, yöneliyor. Kimisi hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken yine bir disiplin oluyor” dedi.

4 KARDEÅž DE ÇALIÅžIYOR

Mustafa ise Halepli mülteci bir iÅŸçi. SavaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte Suriye’deki okul hayatÄ± hayal olurken, Adana’da saya iÅŸçiliÄŸi baÅŸlamÄ±ÅŸ. 4 yÄ±ldÄ±r saya iÅŸçiliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Mustafa, Türkiye’de evi geçindirmek için çalÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸunu söyleyerek “Babama iÅŸ vermiyorlar, o yüzden biz 4 kardeÅŸ de çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.” 19 MayÄ±s Gençlik BayramÄ±’nÄ± bizden duyduÄŸunu anlatan Mustafa “HaklarÄ±mÄ±z varsa iyidir 19 MayÄ±s. Ama ben kendimiz için güzel bir gelecek görmüyorum” dedi.

TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 16,1'i genÃ§, genÃ§lerin yÃ¼zde 20,8'i iÅŸsiz

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