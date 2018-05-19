Almanya sÃ¼per gÃ¼Ã§ olmak istiyor

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta Ä°srail'in bÃ¼yÃ¼kelÃ§illiÄŸi KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±, ABD'ye yÃ¶nelik tepkiler ve Fransa'daki Macron karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶streriler vardÄ±.

Almanya, Ä°ran’la nükleer antlaÅŸmadan çekilmesi ve Ä°srail’deki büyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±nmasÄ± konusunda ABD’yi açÄ±kça eleÅŸtiriyor. BasÄ±nda, bu eleÅŸtirilerin ete kemiÄŸe bürünebilmesi için Almanya’nÄ±n “dünyada sözü geçen güç haline gelmesi”nin zorunlu olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Sürdürülen bu politikaya hizmet edecek ÅŸekilde askeri bütçe, silahlanma ve silah ihracatÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. German Foreign Policy, bunun maliyetini ortaya koyan eleÅŸtirel bir analiz yayÄ±mladÄ±.

ABD VE Ä°SRAÄ°L BARIÅžA ENGEL OLUYOR

ABD, büyükelçiliÄŸini resmen Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ± sürecinde, Ä°srail, açÄ±lÄ±ÅŸÄ± protesto eden Filistin halkÄ±na yönelik acÄ±masÄ±z bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdi. Protestolarda onlarca Filistinli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, binlerce Filistinli de Ä°srail askerlerinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ ve attÄ±ÄŸÄ± gaz kapsülleriyle yaralandÄ±. Ä°ngiltere’deki saÄŸcÄ± basÄ±n hariç, ülkedeki birçok kurum bu duruma karÅŸÄ± sessiz kalmadÄ± ve aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yöneltildi. The Guardian gazetesi Ä°srail’in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n affedilmeyeceÄŸini ve bir savaÅŸ suçu iÅŸlediÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor. Yani sÄ±ra, Trump’Ä±n Ä°srail’den taraf olmasÄ±nÄ±n, ABD yönetiminin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesinde etkili bir ara bulucu olabileceÄŸi iddiasÄ±nÄ± da sona erdirdiÄŸini yazÄ±yor.

FRANSA’DA TOPLUMSAL MÜCADELE SÜRÜYOR

Fransa’da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetine karÅŸÄ± mücadeleler devam ediyor. 22 MayÄ±s salÄ± günü tüm kamu emekçileri ve kamu alanÄ±ndaki tüm sendikalar greve çÄ±kacaklar. ArdÄ±ndan 26 MayÄ±s Cumartesi günü ise ülkenin tüm sol ve ilerici siyasi partileri, en büyük sendika konfederasyonu CGT, en büyük memur sendikasÄ± FSU, tüm mücadeleci gençlik örgütleri ve birçok kitle örgütünün çaÄŸrÄ±sÄ±yla, onlarca bölgede gösteriler yapÄ±lacak. 43 örgütün çaÄŸrÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸecek bu gösterilerin, Emmanuel Macron’un neoliberal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± geri püskürtmenin baÅŸlangÄ±cÄ± olabileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

ALMANYA’NIN DÜNYA DEVÄ° OLMA POLÄ°TÄ°KASININ MALÄ°YETÄ°

FotoÄŸraf: Ashraf Amra/AA

German Foreign Policy

Federal Hükümet, ordu bütçesinin 2025 yÄ±lÄ±na kadar ÅŸimdiki bütçenin 1.5 katÄ±na, 62.5 milyar avroya çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, 1 Temmuz 2025’e kadar askeri bütçenin gayrisafi milli gelirin yüzde 1.5’ine eriÅŸeceÄŸini söyledi. BaÅŸbakan Merkel ise hedefin 2025’te 84 milyar avronun, gayrisafi milli gelirin yüzde 2’sinin, orduya ayrÄ±lmasÄ± olduÄŸunu duyurdu. Bunun için tabii ki sosyal görevlere ayrÄ±lan bütçede kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacak; iÅŸsizlerin ekonomik durumunun, altyapÄ± veya eÄŸitim sisteminin iyileÅŸtirilmesi önemsiz görülecek. Askeri bütçedeki bu dramatik artÄ±ÅŸÄ±n nedeni Berlin’in hÄ±rstan gözleri kör olmuÅŸ dünya politikasÄ±. DünyanÄ±n her yanÄ±nda askeri müdahaleler yapabilmek ve Moskova ile sürdürülen dünya liderliÄŸi kavgasÄ±ndan beri rakip süper güçlerle savaÅŸabilmek isteniyor.

Ä°KÄ°LÄ° SAVAÅžLAR

Alman askeri bütçesindeki milyarlÄ±k artÄ±ÅŸÄ±n ve ordunun yeniden biçimlendirilmesinin çerçevesi Rusya’ya yönelik çatÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlamasÄ±yla belirginleÅŸti. Sistem çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sona ermesi sonrasÄ± Alman ordusunun yeniden biçimlendirilmesinin temelini, personel açÄ±sÄ±ndan güçlü, tank çatÄ±ÅŸmasÄ±nda mükemmel, ihtiyaca göre hareket edebilecek esneklikte, iÅŸgal ve savaÅŸlara hazÄ±r bir profesyonel ordu oluÅŸturmaktaydÄ±. Bu yola iliÅŸkin kurallar, 1992 ve 2006’da yayÄ±mlanan “Alman Ordusunun Beyaz KitabÄ±”nda bulunabilir. Rusya’nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda KÄ±rÄ±m’Ä± ilhak etmesi ve BatÄ±’nÄ±n DoÄŸu’ya yönelik yayÄ±lma politikasÄ±na aktif karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± üzerine, Berlin Moskova’ya yönelik iktidar kavgasÄ±nÄ± uçlaÅŸtÄ±rÄ±p yeni direniÅŸleri engelleme kararÄ± aldÄ±. ZayÄ±f ülkelerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu müdahale savaÅŸlarÄ±ndan vazgeçilmeden Almanya’nÄ±n askeri planlarÄ± arasÄ±na bir süper güce karÅŸÄ± savaÅŸ da girmiÅŸ oldu.

Bir yandan müdahalelerde bulunabilmek diÄŸer yandan savaÅŸ sürdürebilmek için Alman ordusunun ikinci kez yeniden düzenlenmesi gerekmekteydi. Düzenlemenin esaslarÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan “Alman Ordusunun Beyaz KitabÄ±”nda açÄ±klandÄ±. AslÄ±nda bu plan 2017 yazÄ±nda resmen onaylanacaktÄ± ancak SPD’nin seçim kampanyasÄ±ndaki zorluklar ve yeni hükümeti kurmanÄ±n uzun sürmesi nedeniyle ertelendi. Plan 20 Nisan’da parlamento savunma ve bütçe komisyonuna sunuldu, en geç temmuz ayÄ±nda onaylanmasÄ± bekleniyor. Taslakta yenilenmedeki ana hedefin ordunun tüm görevlerini eÅŸ zamanlÄ± yapacak hale getirilmesi olarak vurgulanÄ±yor.

SÄ°LAHLANMAK, SÄ°LAHLANMAK, SÄ°LAHLANMAK

Alman ordusu geçen yÄ±llarda da dünyada söz sahibi olma politikasÄ±na baÄŸlÄ± silahlandÄ±rÄ±ldÄ±. Federal Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, Ordu KonferansÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana 181 koruma tankÄ± Puma, 52 tekerlekli zÄ±rhlÄ± araç Boxer, 31 savaÅŸ helikopteri Tiger, 28 taÅŸÄ±ma helikopteri NH90, 16 taÅŸÄ±ma uçaÄŸÄ± A400M, 15 özel güçler için helikopter, 2 denizaltÄ±, 1800 askeri taÅŸÄ±t alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 129 tekerlekli zÄ±rhlÄ± araç, 5 tank taÅŸÄ±ma uçaÄŸÄ±, 15 deniz kuvvetlerine baÄŸlÄ± helikopter ve diÄŸer savaÅŸ aleti almak için de 31 milyar avro ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Rusya ve Çin gibi süper güçlerle savaÅŸ, zayÄ±f ülkelere müdahaleden daha fazla asker gerektirdiÄŸinden, personel arttÄ±rÄ±lmasÄ± da kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda ordudaki asker sayÄ±sÄ± 179 bin 600 civarÄ±ndayken ÅŸimdi 183 bine çÄ±ktÄ±. 2024 yÄ±lÄ±nda 198 bine çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Buna ek olarak askeri yapÄ±da 61 bin sivil çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak. AyrÄ±ca personel sayÄ±sÄ±nÄ±n yükseltilebilmesi için, terhis olanlarÄ± harekete geçirme kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

84 MÄ°LYAR AVRO

Almanya, dünyada “sözü geçer” ülkeler arasÄ±nda girme planÄ±ndan vazgeçmediÄŸi sürece askeri bütçenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz. Daha seçim öncesi bütçenin 37 milyardan 42.4 milyar avroya çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸti. Bu yetmedi, Ursula von der Leyen, 1 Temmuz 2025’te gayrisafi milli gelirin yüzde 1.5’inin (62.5 milyar avro) askeri bütçeye ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu bildirdi. BaÅŸbakan Angela Merkel ise askeri bütçenin gayrisafi milli gelirin yüzde 2’sine (84 milyar avro) yükseltilmesinin mümkün olabileceÄŸini söyledi. Bu parayla çok amaçlÄ± savaÅŸ gemileri MKS 180, yeni Alman-FransÄ±z savaÅŸ tanklarÄ± ve yine Alman-FransÄ±z savaÅŸ jetleri üretimi gibi büyük projelerin hayata geçirilmesi planlanÄ±yor.

SAVAÅž BÖLGELERÄ°NE SÄ°LAH SATIÅžI

Angela Merkel, askeri bütçenin yoÄŸun arttÄ±rÄ±lmasÄ± yanÄ±nda, Almanya ile askeri iÅŸbirliÄŸi içindeki ülkelerin yoÄŸun silahlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da bildirdi. Afganistan ve Mali gibi ülkelerde askerlerin eÄŸitilmesi konusunda olumlu deneyler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Merkel, en iyi eÄŸitilmiÅŸ askerin dahi silah olmadan hiçbir ÅŸey yapamayacaÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle bu ülkelerin ordusunun Alman silahlarÄ±yla donatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Merkel’in talebinin Afganistan veya sahil ülkeleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±, bu yolla silah ihracatÄ±nÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lÄ±p daha da “mükemmelleÅŸtirileceÄŸi” açÄ±k. AslÄ±nda engeller sadece kaÄŸÄ±t üzerinde kalÄ±yor. Bunu Yemen’de halka karÅŸÄ± savaÅŸan Suudi Arabistan’a ve ordusu eÄŸitilen Barzani’ye silah satÄ±ÅŸÄ± açÄ±kça gösteriyor.

(Çeviren: Semra Çelik)

EÅžÄ°TLÄ°K, SOSYAL ADALET VE DAYANIÅžMA Ä°ÇÄ°N

FotoÄŸraf: Eren Araman

BÄ°R durum tespiti kendisini dayatÄ±yor, Emmanuel Macron, hükümeti ve (patronlar örgütü) MEDEF ne pahasÄ±na olursa olsun FransÄ±z toplumunu köklü olarak yeniden yapÄ±landÄ±rmayÄ± dayatmak istiyor: Kemer sÄ±kma politikasÄ±, iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n yok edilmesi, üniversiteye giriÅŸte eleme, kamu hizmetinin parçalanmasÄ±, iÅŸsizlerin kaderlerinin daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, adalet alanÄ±nda eÅŸitsizlikleri daha da derinleÅŸtirecek yeniden yapÄ±landÄ±rma, en zenginlerin lehine olan vergi reformu, göçmenlere karÅŸÄ± baskÄ±cÄ± yasa, haber verme ve alma hakkÄ±na karÅŸÄ± ÅŸirketlerin gizliliÄŸine öncülük verme, OHAL önlemlerinin olaÄŸan yasalara geçirilmesi, toplumsal mücadelenin ve banliyö gençliÄŸinin ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±lmasÄ±, sosyal gerilemelerden en çok etkilenenler arasÄ±nda kadÄ±nlar olmasÄ±na raÄŸmen kadÄ±n/erkek eÅŸitliÄŸinin, maddi olarak olanaksÄ±z, basit bir iletiÅŸim aracÄ±na dönüÅŸtürülmesi… tabii ki uluslararasÄ± düzeyde militarist bir politikanÄ±n yürütüldüÄŸü de unutulmamalÄ±dÄ±r.

Kibirli bir ÅŸekilde kabaca karar verilen bu önemlerin tüm cephelerde çoÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n esas bir amacÄ± var, o da bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve boyun eÄŸme durumu yaratarak bunlara karÅŸÄ± tüm karÅŸÄ± koyuÅŸlarÄ±n geliÅŸmesini engellemektir. Patronlar ise bu fÄ±rsattan faydalanarak iÅŸ yerlerinde yeniden yapÄ±landÄ±rmalarÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yor ve taleplere saÄŸÄ±r kalÄ±yorlar. Statüsü olan personele, özellikle de demir yolu iÅŸçilerine karÅŸÄ± saldÄ±rarak, Emmanuel Macron, kazandÄ±ÄŸÄ± durumda, her türlü direniÅŸ fikrini kÄ±rmayÄ± umuyor. Fakat bu baskÄ±cÄ± tavÄ±r baÅŸarÄ±sÄ±z olabilir, çünkü ülke düzeyinde her biri kendi özgünlüÄŸüyle mücadele cepheleri çoÄŸalÄ±yor: Ulusal eylem günü, grevler, üniversitelerin iÅŸgalleri, gösteriler… KuÅŸkusuz, mücadele biçimlerinin ne ve nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ±, ilgi personellerle birlikte, sendikal örgütler karar verecektir. Her birinin üzerinden yükseldiÄŸi farklÄ± dinamikleri vardÄ±r elbette, fakat mücadelelerin ÅŸu veya bu yönünden de öte, burada söz konusu olan içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplumun doÄŸasÄ±nÄ± ilgilendiriyor olmasÄ±dÄ±r. Sosyal haklarÄ±n hiçe indirildiÄŸi, kamu hizmetinin ve sosyal güvenliÄŸin tamamen yok edildiÄŸi, bölgeler arasÄ± eÅŸitsizliÄŸin kural haline getirildiÄŸi, üniversiteye gidebilmenin giderek daha da kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±, ihlallere karÅŸÄ± dikkat çeken vatandaÅŸ veya gazetecilerin aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ±n zincirlendiÄŸi, çevre ve doÄŸa sorunlarÄ±n mali çÄ±karlara tabi kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, konut, sosyal ev ve kiracÄ±larÄ±n bir meta haline getirildiÄŸi, dÄ±ÅŸlanmalara karÅŸÄ± mücadelenin sadece diskura indirgendiÄŸi bir toplumda mÄ± yaÅŸamak istiyoruz? Yoksa tam tersine, daha adil, daha dayanÄ±ÅŸmacÄ±, daha demokratik, daha eÅŸit, zenginliklerin daha iyi paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplum mu istiyoruz? Burada söz konusu olan bu sorundur. Hükümet var olan sektörel mücadelelerinin yalnÄ±z kalmasÄ±nÄ± umuyor ve böylelikle her birini teker teker parçalamayÄ±, onlara karÅŸÄ± dik durarak ya kendiliÄŸinden sönmesini ya da baskÄ± kullanarak kÄ±rmayÄ± umuyor. Onlara karÅŸÄ± ne kadar kararlÄ± olduÄŸunu durmadan belirterek, kazanma umudumuzu yitirmemizi istiyor. Fakat yanÄ±lÄ±yor; vatandaÅŸlarÄ±n emekli, öÄŸrenci ve iÅŸçilerle birlikte oluÅŸturduÄŸu kolektiflerin her yerde çoÄŸalmasÄ±nÄ±n, grevde olanlarla dayanÄ±ÅŸma kasalarÄ±nÄ±n, özelliklede devlet demir yollarÄ±nda kurulan dayanÄ±ÅŸma kasalarÄ±nÄ±n elde ettiÄŸi büyük baÅŸarÄ±nÄ±n da gösterdiÄŸi gibi, hükümet yanÄ±lÄ±yor. ArtÄ±k bunu daha da ilerletmek gerekiyor ve hep birlikte sokaklarda baÅŸka alternatiflerin olduÄŸunu, hükümetin bize dayatmak istediÄŸi boyun eÄŸmeyi kabul etmediÄŸimizi haykÄ±rma zamanÄ± geldi artÄ±k. Bizleri görmezlikten geliyor, dolayÄ±sÄ±yla kendimizi duyurma ve projelerini geri çekmeye zorlamamÄ±z gerekiyor. Her birimizin mücadele alanÄ±na karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± içinde, var olan olumlu mücadelelerden daha da öteye giderek, tüm sosyal, sendikal, derneksel ve siyasi güçleri bir araya getirmek ve vatandaÅŸlarÄ±n büyük bir buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz. Tüm Fransa’da, 26 MayÄ±s cumartesi günü eÅŸitlik, sosyal adalet ve dayanÄ±ÅŸma için bir insan seli örgütlüyoruz.

Ä°mzacÄ±lar:

Alternative et Autogestion, Alternative Libertaire, APEIS, ATTAC, Climat Social, Collectif des Associations Citoyennes, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif La Fête à Macron, Confédération Générale du Travail, Coordination nationale de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Convergence nationale de défense des services publics, DIDF, DIEM25, Droit au Logement, Ecologie Sociale, Europe Ecologie Les Verts, Les Effronté.es, Ensemble!, Femmes Egalité, Fondation Copernic, France Insoumise, Gauche Démocratique et Sociale, Génération.s, MJCF, Mouvement Ecolo, Mouvement National des Chômeurs et Précaires, Nouvelle Donne, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, PCOF, PCRF, République et Socialisme, Résistance Sociale, Snesup-FSU, Solidaires, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UEC, UNEF, UNL.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

SAVUNMASIZ SÄ°VÄ°LLERÄ° ÖLDÜRMEYÄ° BIRAKIN

The Guardian

BaÅŸyazÄ±

SilahsÄ±z ve güvenlik tehdidi oluÅŸturmayan Filistinli protestocularÄ± vurup öldürmek, demokratik sivil denetim altÄ±ndaki bir ordunun askerleri için affedilemez. Oysa Gazze ve Ä°srail arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerleri tam da bunu yaptÄ±. CezasÄ±z kalacaklarÄ±nÄ± bildikleri için göstericilerin üzerine gerçek mermi sÄ±kÄ±lmasÄ±, Ä°sraillileri ürkütmeli. SÄ±nÄ±ra yürüyerek atalarÄ±nÄ±n evlerine dönme haklarÄ±na dikkat çekmek için protesto gösterisi yapmak isteyen onlarca Filistinli öldürüldü ve yüzlercesi yaralandÄ±. Ä°srail ordusu, savaÅŸ suçu gibi görünen bu olayÄ± yaratmaktan hiç utanmÄ±yor. Bunlar ciddi suçlamalar olmasÄ±na raÄŸmen omuz silkelemekten öteye bir karÅŸÄ±lÄ±k bulmuyor. Gazze’yi kuÅŸatan Ä°srail 2 milyon Filistinliyi dikenli tellerin ve askeri kulelerin arkasÄ±na hapsetti. Ä°srail bu ÅŸiddete, bir hapishane gardiyanÄ±nÄ±n hapishane ayaklanmasÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gibi yaklaÅŸÄ±yor, tutuklularÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± trajik bir hataymÄ±ÅŸ gibi yansÄ±tÄ±yor.

Ä°sraillilerin bu zihniyeti kabul etmesi çok tehlikeli. Ancak bunu yapabilmelerin nedeni, Ä°srail’deki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplar ve mevcut hükümet bakanlarÄ±nÄ±n birçoÄŸu Ä°srail’in son derece üstün askeri gücü sayesinde Filistinlerin ulusal özlemlerini sona erdirebileceÄŸi fikrini besliyorlar. Bu siyasetçilerin imdadÄ±na Trump yetiÅŸti ve Kudüs’ü Ä°srail’in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma vaadini yerine getirdi. Ä°srail’de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Yahudi gruplara para veren Trump’Ä±n büyükelçisi, ülkesinin Kudüs’teki yeni büyük elçiliÄŸini açtÄ±. Bu kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve umursamaz adÄ±m barÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±na zarar verecek. Kudüs meselesi de mülteci yerleÅŸim yerleri ve sÄ±nÄ±rlarÄ± meselesi gibi çözümsüz kaldÄ±. Hiçbir devletin Kudüs’te egemenlik hakkÄ±, uluslararasÄ± (camiada), kabul görmüyor. (Kudüs’ün) statüsünün müzakereler yoluyla belirlenmesi bekleniyordu.

Trump’Ä±n Ä°srail ile taraf olmasÄ±, kendi yönetiminin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesinde dürüst bir ara bulucu olabileceÄŸi iddiasÄ±nÄ± da sona erdirdi. Trump ve ekibinin yürüteceÄŸi herhangi bir barÄ±ÅŸ görüÅŸmesi baÅŸlamadan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanabilir. Trump sahada yarattÄ±ÄŸÄ± vaka ile gerçekler çarpÄ±ÅŸÄ±nca neler olacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenecek. DoÄŸu Kudüs’te yaÅŸayan 300 bin Filistinli ne olacak? Hepsini kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ bölgelere sürüp hakkÄ± olan topraklarÄ± ellerinden alÄ±nÄ±p mahrum mu bÄ±rakÄ±lacak? Benyamin Netanyahu, ABD büyükelçisini Kudüs’te memnuniyetle karÅŸÄ±larken sarf ettiÄŸi “Ä°srail hakikat, barÄ±ÅŸ ve adalete inanÄ±yor” sözlerine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± için mi bunlarÄ± yapacak? Trump ve Netanyahu umutsuzluÄŸa batmÄ±ÅŸ insanlarÄ± harekete geçirmiÅŸ oldu.

Kudüs’ü masadan çekerek, Filistinlilerin geriye kalan ve kimsenin karÅŸÄ± gelmeyeceklerini düÅŸündükleri tek talep; topraklarÄ±na geri dönme isteÄŸi. Filistinliler, 70 sene önce, Ä°srail’in kurulduÄŸu sÄ±rada mültecilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve yaÅŸadÄ±klarÄ± kaçÄ±ÅŸÄ± felaket, veya Nakba, olarak tanÄ±mlÄ±yorlar. Ä°srailliler geri dönüÅŸ hakkÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n demokratik bir Yahudi çoÄŸunluk devletinin hayatta kalmasÄ±yla baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± Ä±srar ediyor. Bu sorun ÅŸu an her Filistinlinin dilinde.

Kutsal topraklardaki çatÄ±ÅŸma sadece kaybeden ve kazananÄ±n olduÄŸu bir oyun deÄŸil. Muhtemelen bunun tersi olmasÄ± daha büyük bir ihtimal. Ya her ikisi de baÅŸarÄ±sÄ±z olacak ve diÄŸerini aÅŸaÄŸÄ±layan ve terör yaratan tek bir sivil nüfus ile devam edilecek; veya iki devletin yan yana yaÅŸamasÄ± için bir yol bulunacak, bu da her insanÄ±n kendi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸini saÄŸlayacak. Böyle bir sonuç elde edilirse, BatÄ± Kudüs’ün Ä°srail’in baÅŸkenti ve DoÄŸu Kudüs’ün Filistin’in baÅŸkenti olmasÄ± mantÄ±klÄ± bir yaklaÅŸÄ±m olur. Herkes böyle olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyor, ancak bunun yerine Trump ve Netanyahu karanlÄ±kta kalmÄ±ÅŸ bir halkÄ±n üzerinde acÄ±masÄ±z bir tahakküm vizyonuna teslim olmuÅŸlar.

(Çeviren: Meryem Ülger)

BelÃ§ika polisi, 2 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 MayÄ±s 2018 19:23

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