Belçika polisi, 2 yaşındaki mülteci çocuğu öldürdü

Belçika’da polisten kaçan minibüste hayatını kaybeden 2 yaşındaki mülteci çocuğun polis kurşunuyla öldürüldüğü kesinleşti.

Belçika'da polisten kaçan Kürt mültecilerle dolu minibüste hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mawda'nın, polis kurşunuyla can verdiği ortaya çıktı. Savcılık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız çocuğunun, polis kurşunuyla öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Perşembe günü Belçika'nın Namur kenti yakınlarındaki E - 24 karayolunda polis, şüphe üzerine 26 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu minibüsü durdurmak istedi.

Ancak, polisin verdiği bilgiye göre, sürücü dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Tamamı Kürt mültecilerden oluşan 30 kişinin bulunduğu araç, yaklaşık 70 kilometre sonra Mons kenti yakınlarında durdurulabildi.

BELÇİKA SAVCILIĞI YALANMIŞTI

De Standaart gazetesine göre polis, mültecileri taşıyan aracı durdurmak için ateş açtı. Olay sırasında minibüsün arkasındaki bagaj bölümünde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Adının Mawda olduğu belirtilen kız çocuğu, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Belçika Savcılığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, kız çocuğunun polis tarafından öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

Ancak hastanede yapılan otopsi sonucu, 2 yaşındaki kız çocuğunun polis kurşunuyla öldüğü belirlendi. Savcılık, Cuma günü bu bilgiyi basınla paylaştı.

Savcılık, kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 19:09

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