Hugo Boss’un sendika düşmanlığı protesto edildi

İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge'de kurulu ve Türk İş'e bağlı TEKSİF Sendikasının örgütlenme çalışması yürüttüğü Hugo Boss'ta sendikalı işçilerin işten çıkarılmaya ve sendika üyelerine mobbing uygulanma devam edilmesi eylemle protesto edildi.

Ege Serbest Bölge girişinde bir araya gelen sendika üyeleri Hugo Boss yönetimine sendikal hakları tanıma, atılan işçileri işe alma, çalışan işçilere ise sendikaya üye olma çağrısında bulundu. Eyleme Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri, TEKSİF'in örgütlü olduğu fabrikalardan işçiler ve serbest bölgeden Türk Metal üyesi işçiler de katıldı. Eylemde atılan sloganlarla Hugo Boss yönetimine tepki de gösterildi.

Basın metnini okuyan TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik, Hugo Boss'tan sendikal hakları çiğneyen yöneticilerine yaptırım uygulamasını isteyerek işten atılan işçilerle birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Atılan işçiler işe geri alınana, toplu sözleşme masası kuruluna kadar mücadelelerinin süreceğini de ifade eden Çelik, sendikal hakların suç sayılmasının suç olduğunu hatırlattı. Çelik, sendikaya üye olan Hugo Boss işçisinin yalnız olmadığının da altını çizdi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da “2010 yılından beri verdiğiniz mücadeleyi önemsiyorum. Sadece sendikaya üye olduğu için çıkarılan işçiler yalnız değil. Uluslararası baskı ile mücadelenizin başarıya ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Mücadelenizden asla vazgeçmeyin” dedi

TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy da İsrail'in Filistin halkı üzerinde uyguladığı katliamı kınadı ve hükümeti miting değil yaptırım uygulamaya çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

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