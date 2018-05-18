CHP'li Selin Sayek Böke: İktidarın istikrar vaadi çöktü

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ekonomide yaşanan çöküşten AKP’nin sorumlu olduğunu söyledi.

Seçimin en temel gündemi ekonomi. AKP iktidarının müdahalelerine rağmen faizler yükseliyor, Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ekonomide yaşanan çöküşten AKP’nin sorumlu olduğunu söyledi. AKP’nin “Seçim sonrası ekonomide reform yapılacak” vaatlerini Mezopotamya Ajansına değerlendiren Böke, “Türkiye’de 30 milyon insanın borcu var, dış borç, milli gelirinin yüzde 50’sini geçmiş durumda Ekonomiyi çöküntüye sokan AKP’nin Türkiye’yi buradan çıkarması, mümkün değildir. AKP’nin istikrar vaadi çökmüştür” dedi.

‘AKP EKONOMİYİ ÇÖKÜNTÜYE SOKTU’

AKP iktidarının ekonomiyi çöküntüye soktuğunu ifade eden Böke, bu sonucu ortaya çıkaranların seçimden sonra da düzeltemeyeceklerini söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Türkiye’de kurallı piyasa ekonomisi işlenmelidir” sözlerini hatırlatan Böke, “Mevcut iktidar, tüm kuralları denetleyen ve düzenleyen kurumları bilerek ve isteyerek yıktı. Hatta kamu kaynaklarını doğrudan kendi eliyle piyasanın aktarmasını sağlamak yerine, doğrudan rantçı sermayeye aktaran tüm mekanizmaları kendisi kurdu. Şimdi bu düzeni kurmuş olan ve bunun sonucunda ekonomiyi çöküntüye sokan AKP’nin Türkiye’yi buradan çıkarması mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Böke, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reform, değişim ve ekonomik reçetelerin, AKP’nin özü ile uyuşmadığı görüşünde: “AKP’yi siyaseten ayakta tutan şey, kurduğu bu rantçı ekonomik düzendir. Sosyal devleti halk temelli olmaktan çıkartıp parti temelli bir yapıya kavuşturmuş olması, kamu kaynaklarını rantçı sermaye ile paylaşarak onun üzerinden kendini siyaseten ayakta tutuyor olması.”

‘30 MİYON BORÇLU VAR’

Ekonomide ciddi anlamda sıkışmışlığın söz konusu olduğunu belirten Böke, “Türkiye’de 30 milyon insanın borcu var. Neredeyse tüm esnaf, KOBİ’ler borçlu. Yani toplamda Türkiye’nin dış borcu, milli gelirinin yüzde 50’sini geçmiş durumda. Öyle ki Türkiye’nin kendi içinde de dışında da hafif bir esinti olsa Türkiye ekonomisinde bir kasırga yaratıyor. Bu kasırgayı biz bugün TL’nin kuruş kuruş değer kaybında görüyoruz. Önlenemez faiz artışlarında görüyoruz” dedi. AKP iktidarının sadece güne odaklanan bir siyaset yürüttüğünü söyleyen Böke, “AKP’nin ekonomik istikrar vaadi çöktü. İstikrar dediğimiz şey, yarına dair güven duygusudur. Ekonomik değerlerin fazla değişmemesidir. Ancak, son dönemde Türk lirası yüzde 45 oranında değer kaybetti. Faizler, geçtiğimiz yıllara kıyasla neredeyse iki katına çıkmış durumda. Borçluluk 2002 yılında 6 milyar lira iken; hane halkı borcu, şimdi 560 milyar lirayı aşmış vaziyette. Demek ki, gerçekten bir istikrar çöküşü yaşıyoruz. Yani; AKP’nin bir istikrar yaratamayacağını, AKP’nin istikrar çöküşünden sorumlu olduğunu tüm Türkiye görüyor” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:50

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