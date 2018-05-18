Hasan Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

Filistin'de yaşanan gelişmelerin ardından davet üzerine İstanbul'a gittiğini ifade eden Ruhani, 'Siyonistlere izin vermemeliyiz' diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi’ne katılmak için İstanbul’a hareket etmeden önce Tahran’da yaptığı konuşmada, “Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz” diye uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul’a gittiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi” dedi.

Hasan Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, “Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır.” (Tahran/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:43

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