Putin onayladı: Lavrov ve Şoygu kabinede kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bulunduğu listeyi onayladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev tarafından sunulan yeni kabineyi onayladığını belirtti. Medvedev’in sunduğu yeni bakanlar kurulu listesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun görevlerine devam etmesi öngörülüyor.

Listeyi onayladığını belirten Putin, yeni bakanların görevlendirilmeleriyle ilgili kararnameyi bugün imzalayacağını söyledi.

KİMLER KALDI, KİMLER GİTTİ?

Reuters’in haberine göre, Medvedev’in sunduğu listede görevlerine devam etmeleri önerilen bakanlar şöyle: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İçişleri Bakanı Aleksandr Kolokoltsev, Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Spor Bakanı Pavel Kolobkov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilin.

Medvedev’in sunduğu listede görev değişikliği öngörülen bakanlıklar da var.

Yeni kabinede yer alması beklenen yeni bakanlar şöyle: Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:40

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