Avrupa’dan ABD’nin İran yaptırımlarını engelleme kararı

AB, ABD'nin İran'a yaptırım kararından etkilenecek şirketleri koruyacak adımlar atmaya karar verdi.

Avrupa Komisyonu, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaları ABD’nin yaptırımlarından korumak için 1996 yılında kabul edilen Blocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı tekrar etkin hale getirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Sofya’daki Avrupa Birliği (AB) zirvesinde yaptığı açıklamada “AB Komisyonu olarak Avrupalı firmaları korumak görevimiz. Tekrar engelleme statüsü düzenlemesine dönüş sürecini başlattık” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Bazı firmaların ABD yaptırımlarından muaf tutulabilmesinin imkan dahilinde olabileceğini vurgulayan Nauert, “Firmaların (İran ile) yaptıkları ticareti sona erdirmek için zamanı var” diye konuştu. Nauert İran’ın faaliyetlerinin Suriye ve Yemen başta olmak üzere tüm bölge açısından istikrarsızlaştırıcı olduğunu ifade etti.

ABD’NİN YAPTIRIMLARI NE OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı, eski yasanın gündeme gelmesine neden oldu. İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşma Viyana’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile Tahran arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran’ın nükleer programını enerji üretimiyle kısıtlı tutmasına karşılık İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

Yasa, Avrupalı şirketleri ABD’nin İran anlaşmasından çekilmesi sonrasında devreye girecek yaptırımlara bağımlı olmaktan kurtarıyor. Düzenlemeye göre ABD yaptırımlarının hayata geçirilmesini öngören mahkeme kararları tanınmayacak. Yasa, Avrupalı şirketler açısından ortaya çıkabilecek masraf ve zararların tazminatını da düzenliyor ve teorik olarak ABD yaptırımlarına uyan Avrupalı şirketlerin cezalandırılmasını öngörüyor.

Yasanın bu yönüyle nasıl devreye gireceği konusunda ise birçok belirsizlik bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:36

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