DayanÄ±ÅŸma Ã¼rÃ¼nÃ¼ â€˜Frekansâ€™ yayÄ±nda

Kolektif bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan internet dizisi 'Frekans'Ä±n yÃ¶netmeni Ä°rem Ã–zyÃ¼rek: Bizim gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyenlere de bir ÅŸeyleri sorgulatmak istiyorum.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Kolektif bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n ürünü olan “Frekans” isimli dizi internette yayÄ±mlanmaya baÅŸladÄ±. Dizinin yönetmenliÄŸini ise YaÅŸar Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Mezunu Ä°rem Özyürek üstleniyor. ÖÄŸrencilik yaÅŸamÄ±nda “1. Derece" ve "Susuz Yaz’Ä±n Ä°zinde” belgesellerine imza atan Özyürek, “Susuz Yaz’Ä±n Ä°zinde” belgeselinde Metin Erksan’Ä±n “Susuz Yaz” filminin çekildiÄŸi Bademler köyüne, yaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±l sonra giderek oradaki köylülerle filmin izini sürmüÅŸtü.

Ä°ZMÄ°R’Ä°N Ä°LÇELERÄ°NDE ÇEKÄ°LDÄ°

Özyürek ÅŸimdi ise yeni bir projeyle karÅŸÄ±mÄ±zda. Ocak ayÄ±nda çekimlerine baÅŸlanan, MordoÄŸan’dan Buca’ya kadar Ä°zmir’in çeÅŸitli ilçelerinde çekilen “Frekans” dizisiyle. Ä°nternet’te yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan ve cuma günleri yayÄ±mlanan “Frekans”a dair Ä°rem Özyürek’le sohbet ettik. Özyürek, “Sadece bizim gibi düÅŸünene deÄŸil, bizim gibi düÅŸünmeyenlere de bir ÅŸeyleri sorgulatmak istiyorum. RahatsÄ±z olduÄŸumuz konulara dair daha söyleyecek çok sözümüz var” diyerek projelerinin amacÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

‘DUYARSIZLAÅžMAYA DEÄžÄ°NDÄ°M’

Daha çok insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na deÄŸinen konularÄ± tercih ettiÄŸini söyleyen Özyürek, dizide insanlarÄ±n bazÄ± olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duyarsÄ±zlaÅŸmasÄ±na ve duyarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na odaklandÄ±klarÄ±nÄ± dikkat çekiyor. Özyürek, “Hikaye distopya ancak günümüzdeki olaylardan etkilenen bir konusu var. Biraz insanlarÄ±n duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindim. ÖrneÄŸin 10 Ekim KatliamÄ±’nÄ± ele aldÄ±k. ArtÄ±k gündemimizden düÅŸüyor gibi. Ya da Soma KatliamÄ±’nÄ±n davalarÄ±nÄ±n takibi sadece ailelere kaldÄ±. AslÄ±nda duyarsÄ±zlaÅŸma meselesine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buna duyarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lma hali diyebiliriz. Bunda ise medyanÄ±n etkisi büyük. Dizide buna dair ufak da olsa bir eleÅŸtirimiz var. Propaganda dizisi deÄŸil sonuçta, alt metinde var” diyerek izleyenlerde bir duyarlÄ±lÄ±k oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor.

‘MÜCADELE EDÄ°YORUZ’

Görsel: Frekans dizisi afiÅŸi

Teknik anlamda da kendi koÅŸullarÄ±nÄ± yaratarak böyle bir projeyi var eden ekip yaklaÅŸÄ±k 10 kiÅŸiden oluÅŸuyor. Bu dizide birlikte üretmenin ve emek vermenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak çok ÅŸey kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özyürek, bu emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ±n inancÄ±nda. Setlerde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Özyürek, bunu aÅŸmanÄ±n yolunun ise örgütlü mücadeleden geçtiÄŸini vurguluyor. Dizi sektöründe cinsiyetçi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Özyürek kadÄ±nlarÄ±n bu sektörde cinsiyetçi yaklaÅŸÄ±mlara karÅŸÄ± mücadele ettiÄŸini ifade ediyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 MayÄ±s 2018 18:34

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