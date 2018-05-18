Dersim’de seçmene sandık engeli

Dersim'de Valilik, Hozat İlçe Seçim Kuruluna yazı göndererek, 3 köy dışında hiçbir yerde sandık kurulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

YSK’nin her köyde sandık kurulması kararına karşın Dersim Valiliği, Hozat İlçe Seçim Kuruluna yazı göndererek, 3 köy dışında hiçbir yerde sandık kurulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmenlerin daha rahat oy kullanmaları için her köyde sandık kurulması yönündeki genel kararına Dersim’in Hozat ilçesinde Valilik karşı çıktı. Valilik, ismi öğrenilemeyen 3 köy dışında köylerde 24 Haziran günü sandık kurulmasına izin vermeyeceklerini İlçe Seçim Kuruluna bildirdi. Bu durumda köylüler ilçe merkezine gelip oylarını kullanmak zorunda bırakılacak. Siyasi partiler karara itiraz etti. Yapılan itiraz sonucu İlçe Seçim Kurulu, Merkez Seçim Kurulundan cevap beklediği öğrenildi.

‘KARARDAN VAZGEÇİLSİN’

HDP Hozat İlçe Seçim Komisyonu Üyesi İnan Doğan konuya ilişkin Mezopotamya Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Alınan kararın şaibeye neden olacağını söyleyerek, “Köylerde sandıkların kurulmaması demek köylülerin rahat oylarını kullanamayacağı anlamını taşıyor. İnsanlar mağdur olacak” dedi. Köylerde sandık kurulmamasının amacının köylülerin oy kullanmasını engelleme anlamı taşıdığını vurgulayan Doğan, “Köylüler hayvancılıkla uğraştığı için oy kullanmak için merkeze gelmeleri zor olacak. Yine köylerde hasta, yaşlı, engelli olan insanlarımız var. Sandıklar köylerde kurulmazsa bu insanlar oy kullanamayacaklar. Böylece adil bir seçimden de bahsedemeyiz. YSK’nin bir an önce bu karara karşı çıkması gerekir. Seçim sandıklarının her köyde kurulmasını istiyoruz” dedi. (DERSİM)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:30

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