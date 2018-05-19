DiyarbakÄ±r'da yoksulluk Ã¶lÃ¼m getirdi

DiyarbakÄ±r'da 47 yaÅŸÄ±ndaki ZÃ¼mrete IÅŸÄ±k evinin bahÃ§esinde bulunan duvara Ã§ivi Ã§akmak isterken duvarÄ±n Ã¼zerine devrilmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ben u Sen Mahallesi’nde derme çatma bir evde oturan IÅŸÄ±k ailesi zor günler geçiriyor. Ailenin yÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yoksulluÄŸa geçtiÄŸimiz günlerde ölüm acÄ±sÄ± eklendi. 47 yaÅŸÄ±ndaki Zümrete IÅŸÄ±k evinin bahçesinde bulunan duvara çivi çakmak isterken duvarÄ±n üzerine devrilmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Evrensel'e konuÅŸan Zümrete IÅŸÄ±k’Ä±n eÅŸi HacÄ± IÅŸÄ±k, yaÅŸadÄ±klarÄ± durum karÅŸÄ±sÄ±nda isyan ederken, “YÄ±llardÄ±r yokluk içinde yaÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸ yok, para yok, geçim yok. Param olsaydÄ± eÅŸim bu duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±r mÄ±ydÄ±” diye soruyor.

Olay 10 MayÄ±s PerÅŸembe günü DiyarbakÄ±r’Ä±n yoksul mahallerinden Ben u Sen’de yaÅŸanÄ±yor. 7 çocuk annesi Zümrete IÅŸÄ±k, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin avlusun duvarÄ±na çamaÅŸÄ±r ipi asmak için çivi çakmasÄ±yla beraber duvar üzerine yÄ±kÄ±lÄ±yor. ÇaÄŸÄ±rÄ±lan ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lan IÅŸÄ±k hastanede hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

Haber için gittiÄŸimiz evin kapÄ±sÄ±ndan içeri girdiÄŸimizde avlunun ortasÄ±nda bir moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizi karÅŸÄ±lÄ±yor. Evin kapÄ±sÄ±ndan duvarÄ±na kadar her yer yÄ±kÄ±lmaya yüz tutmuÅŸ. Ä°ki odalÄ± evin içindeki birkaç parça eÅŸyayÄ± ailenin çocuklarÄ± toparlÄ±yor. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana ise polis olay yeri incelemesi dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± soran da olmamÄ±ÅŸ.

‘FAKÄ°RE KÄ°M BAKIYOR?’

HamallÄ±k yaparak geçimini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸan Zümrete IÅŸÄ±k’Ä±n eÅŸi HacÄ± IÅŸÄ±k, yaÅŸadÄ±klarÄ± evin babasÄ±ndan kendisine kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat ekonomik gücü olmadÄ±ÄŸÄ± için bir türlü onaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. IÅŸÄ±k, “Sebze halinde haftada üç gün çalÄ±ÅŸabiliyorum, mal yüklüyorum. 4 çocuÄŸum okuyor, 35 yÄ±ldÄ±r bu evde yaÅŸÄ±yorum. Gücümün yettiÄŸi kadar çalÄ±ÅŸabiliyorum. Ä°ÅŸ yok, para yok, geçim yok. Gücüm yok ki, nasÄ±l tadilat yapayÄ±m? Param olsaydÄ±, eÅŸime bunlar olur muydu? EÅŸim bu duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±r mÄ±ydÄ±? Fakire kim bakÄ±yor ki? Param olsaydÄ± eÅŸim ölmezdi. Halimize bak. Bir yaÄŸmur yaÄŸÄ±yor, evi su basÄ±yor” diyor.

TAMÄ°R Ä°ÇÄ°N BAÅžVURMUÅž AMA...

FotoÄŸraf: Cumhur DaÅŸ/EVRENSEL

Evinin tamiri için Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±na baÅŸvurduÄŸunu söyleyen IÅŸÄ±k, kendisine yapÄ±m için söz verdiklerini ancak evi boÅŸaltarak kiraya çÄ±kmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini söyleyerek ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “Gelip yapacaktÄ±lar sözde? Evden çÄ±kÄ±p bir süre kirada kalmam gerektiÄŸini söylediler. ‘Ben kira ödeyemem, gücüm yok’ dedim. YapmadÄ±lar. Olan bize oldu. Åžimdi çocuklarÄ±m annelerinin öldüÄŸü bu evde kalamÄ±yor. Yan tarafa bir eve taÅŸÄ±nÄ±yorum. Ayda 150 TL kira vereceÄŸim. AldÄ±ÄŸÄ±m parayla geçinemiyorum. Halimizi görüyorsunuz. ÇocuklarÄ±ma bana yardÄ±m edilmesini istiyorum. Yoksulluk bizim kaderimiz mi” diye soruyor.

‘Ä°NSAN HAKLARI YOK’

HacÄ± IÅŸÄ±k’Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Adalet IÅŸÄ±k da yaÅŸananlara tepki göstererek, “Fakirlikten böyle oldu, yiyecek bir ÅŸeyleri yok. Bir gün toklar bir gün aç. KomÅŸular yemek getiriyorlar. Hiçbir ÅŸeyleri yok. Hani insan haklarÄ± var diyorlar. Bu ülkede insan haklarÄ± yok, olsaydÄ± böyle olmazdÄ±. Hani devlet nerede? Yengem fakirlikten öldü. Bunlara yardÄ±m eden olsaydÄ±, böyle olur muydu? Hani kim sahip çÄ±ktÄ±? Hiç kimse” diyor.

‘BÄ°ZE HAYAT YOK’

Daha sonra avluya gelen HacÄ± IÅŸÄ±k’Ä±n komÅŸusu Zarif Garbul konuÅŸuyor. Garbul, 11 nüfuslu ailesiyle Sur’un AlipaÅŸa Mahallesi’ndeki kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±nda zorla çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra kiralar biraz daha uygun olduÄŸu için Ben u Sen’e taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ. Mahallede yaÅŸayan herkesin HacÄ± IÅŸÄ±k ile aynÄ± durumda olduÄŸunu dile getiren Garbul, “Sur’dan zorla çÄ±karÄ±ldÄ±k. Bize hayat yok, periÅŸan olduk. Burada da harabede yaÅŸÄ±yoruz. Durumumuza çare bulan yok. Ä°nsanlarÄ±n elinden bir ÅŸey gelmiyor. YarÄ±n baÅŸkasÄ± da duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±p ölebilir. Yoksulun baÅŸÄ±na geliyor bunlar” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 MayÄ±s 2018 18:40

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