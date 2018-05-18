Lise öğrencisinden illüstrasyon sergisi

Mersin'de lise öğrencisi Umut Adal’ın geçtiğimiz hafta açtığı illüstrasyon sergisi Mersinli sanatseverlerin beğenisini topladı.

Turan DAL

Mersin

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Son Sınıf Öğrencisi Umut Adal’ın geçtiğimiz hafta açtığı illüstrasyon sergisi Mersinli sanatseverlerin beğenisini topladı.

Çalışmasında bir dönemin önemli sanatçılarını konu alan Adal, sergisinde eski değerlerin unutulmaması gerektiği mesajı verdi. 3 haftalık bir çalışmanın ürünü olarak hazırladığı sergi hakkında bilgiler sunan Adal, “Çalışmam beklediğimden fazla beğeni aldı. Özellikle de eski jenerasyon diye tabir edebileceğimiz sanatseverler tarafından. Bu çalışmam, onlar için de bir geçmişe dönüş oldu. Aldığım tepkilerin toplamı, bu serginin daha farklı yerlerde açılması şeklinde oldu. Benim de planlamamda, özellikle sinema günlerinde bu büyük sanatçılarımıza dair olan çalışmamı sergilemem gerekir diye düşünüyorum” dedi. Çalışmasına bir dönemin eski film artistlerini konu almasının nedenlerini dile getiren Adal, “Eskinin değerini kaybettiğimizi düşünüyorum. Benim yaşıtlarımın çoğu onları bilmiyor. Ben bu çalışmamda hem onları hatırlatmayı, hem de onları hiç bilmemiş insanlar için akıllarda bir fikir yaratmayı amaçladım” şeklinde konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:24

www.evrensel.net