Erdoğan: İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kaldı

Yenikapı’daki ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde konuşan Erdoğan: İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır.

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “ABD’nin iki dudağı arasına mahkum olan bir dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz: Zalimler için yaşasın cehennem” ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askeri tarafından öldürülmesinin ardından, Filistinlilerle dayanışma için İstanbul Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi.

Mitingte sahneye İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılan liderler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da miting alanına helikopterle geldi.

DESTİCİ: YARIN TEL AVİV’İ DE BULAMAYACAKLAR

İlk konuşmayı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e getirenler, yarın Tel Aviv’i de bulamayacaklardır inşallah” dedi.

BAHÇELİ: HAÇLI EMELLERİ TEKRAR BELİNİ DOĞRULTTU

Destici’den sonra kürsüye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Siyonizm kutsallarımıza musallat olmuştur. Haçlı emelleri tekrar belini doğrultmuştur. Envanjelist, kapitalist, emperyalist tahakküm Kudüs’ün bağrına zehirli mızrak olup saplanmıştır. Kudüs’te haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hakimdir. Zulme seyirci olmayacağız, Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp, ezip geçeceğiz” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam ülkelerini eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:

“Zulüm yapanın yanına kalmayacaktır. mazlumların ahı bu şerefsizleri mahfı perişan edecektir. Yalın ayaklarıyla vatanlarını müdafaa edenleri Allah görmektedir. BM 3 maymunu oynamaktadır, ahlaken vicdanen çökmüştür. Nerede insanlık ve medeniyet? Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire, malum o İslam ülkeleri kaçak güreşiyor. Cılız kınama mesajları ile durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun.”

YILDIRIM: ABD YÖNETİMİ ZULME ORTAK OLDU

Başbakan Binali Yıldırım da, “Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan Amerikan yönetimi ve başkanı da bu zulme ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Hitler’e, Mussolini’ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha hak hukuk tanımadığını göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail’i şiddetle kınıyoruz. Zalime, zulmünün hesabı mutlaka sorulacak” diye konuştu.

FİLİSTİN BAŞBAKANI: KUDÜS’E SAHİP ÇIKIN

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.

Rami el-Hamdallah, "ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır. Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

KAHRAMAN: KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, “15 asırdır İslam şehri olan Kudüs bizim sevdamızdır, kırmızı çizgimizdir” dedi.

ERDOĞAN: KUDÜS SADECE BİR ŞEHİR DEĞİLDİR

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın: “Kudüs sadece bir şehir değildir, bir sembol, bir intihardır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Reis bizi Kudüs’e götür sloganları üzerine Erdoğan, “Yakındır inşallah” karşılığını verdi.

Diğer ülkelerin İsrail’e tepki göstermemesini eleştiren Erdoğan, “Niçin ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorum anlıyor musunuz? ABD’nin iki dudağı arasına mahkum olan bir dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz: Zalimler için yaşasın cehennem” ifadelerini kullandı.

İsrail’in siyonist bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, “Ben Musevilerle siyonistleri birbirinden ayırıyorum. Aslı mücadele siyonizm ve siyonistlerle. Ve onların Müslümanlara olan düşmanlığı hiç affedilir gibi değil” diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE, KUDÜS DE ODUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir."

‘O ŞAHIS BENİ HEDEF ALIYORSA DOĞRU YOLDAYIM’

Erdoğan, “İsrail’in en çok hedef aldığı ülke Türkiye, en çok hedef aldığı liderin şahsım olması bu tavrın doğruluğunu ve etkisini göstermektedir. Eğer oradaki şahıs beni hedef alıyorsa doğru yoldayım. Biz bir şeye inanıyoruz: Galip olan ancak Allah’tır. İstediği kadar elinde nükleer silah olsun, istediği kadar elinde kimsede olamayan silahların olsun aslolan Rabbimin silahıdır” dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 19:41

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