Emek Gençliği: Bağımsız, demokratik bir ülke için mücadeye

Emek Gençliği 19 Mayıs Gençlik Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin işsizliğine dikkat çekti.

Emek Gençliği 19 Mayıs Gençlik Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye halklarının emperyalist boyunduruktan kurtulma ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs’ı, her 5 gençten birinin işsiz olduğu koşullarda karşıladığımıza dikkat çekti. Köklü üniversitelerin bölündüğü, binlerce akademisyenin üniversite kürsülerinden kovulduğu, müfredatların giderek dinsel referanslara göre düzenlendiği, her yıl değişen sınav sistemiyle eğitimin deneme tahtasına çevrildiğine vurgu yapan Emek Gençliği “Tüm bunları gençliğe rağmen hayata geçiren Cumhurbaşkanı bu ülke gençliğinden nasıl bir destek bekliyor?” diye sordu.

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Gençliğin parasız, bilimsel, demokratik eğitim talebinin daha fazla gün yüzüne çıktığı, sosyal-ekonomik taleplerinin çok daha yakıcı hale geldiği, işsizlik ve geleceksizlik kaygısının arttığına işaret edilen Emek Gençliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi “Gençliğin temel sorunlarına ve taleplerine değinmeyen hiçbir cumhurbaşkanı adayı da gençliğin desteğini alamayacaktır. Tüm dünya gençliği gibi Türkiye gençliği de emperyalist savaşların, neoliberal politikaların, işsizliğin, geleceksizliğin kıskacına alınmak istenmektedir. Türkiye egemenlerinin ‘yerli ve milli’ gençliği de bu tablodan ibarettir. Egemen sınıfların çizdiği bu karanlık geleceğe karşı gençliğin çıkar yolu ise cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerinde değil parasız, bilimsel, demokratik eğitim ve emperyalist politikaların karşısında tam bağımsız demokratik Türkiye mücadelesindedir. Emek Gençliği olarak Türkiye gençliğimizin 19 Mayıs Bayramı’nı kutluyor, tüm gençliği bu mücadeleyi büyütmeye, kendi geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:17

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